Большой лифтбек FAW Bestune B70 и кроссовер T55 в России: объявлены цены

«Семидесятка» предложена в четырех комплектациях и с двумя турбомоторами, тогда как паркетник доступен в двух версиях с безальтернативной полуторалитровой «турбочетверкой».

Неделю назад российский офис FAW анонсировал для нашего рынка две модели с оптикой «под Cadillac»: лифтбек Bestune B70 и компактный кроссовер Bestune T55. Ну а теперь компания объявила цены и комплектации, машины уже доступны к покупке у официальных дилеров.

Напомним, в Китае пятидверный FAW Bestune B70 дебютировал в 2020 году. К слову, в предыдущих поколениях модель была седаном, причем самую первую «четырехдверку» даже выставляли в РФ. Лифтбек же по своим габаритам лишь немногим уступает актуальному Skoda Superb: длина B70 равна 4810 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. Заявленный объем багажника – 522 литра.

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Как и на родине, в России «семидесятка» представлена с двумя бензиновыми моторами на выбор. В начальных версиях Enjoyment и Exclusive модель оснащается «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 160 л.с. и 258 Нм (в Китае – 169 л.с., крутящий момент тот же), этот двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Исполнения Smart и Control имеют турбомотор 2.0 (217 л.с. и 340 Нм; в КНР – 224 л.с. с тем же крутящим моментом) и классический шестиступенчатый «автомат» Aisin. Младший движок может «питаться» АИ-92, а вот старшему положено топливо АИ-95. Привод в любом случае только передний. Максимальная скорость лифтбека с 1.5T – 200 км/ч, с 2.0T – 230 км/ч.



В списке оборудования базового B70 значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «кожаный» салон, мультимедиа-система с тачскрином на 12,3 дюйма, передние и боковые подушки безопасности, ESP, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задний парктроник. Кроме того, только у самого дешевого лифтбека полузависимая задняя подвеска, у остальных исполнений – многорычажка.



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Начиная с версии Exclusive также появляются виртуальная приборка (7 дюймов), передний парктроник, камеры кругового обзора. Комплектация Smart – это еще датчики света и дождя, атмосферная подсветка интерьера, адаптивный «круиз», автопарковщик, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Наконец, топ-версия Control имеет 19-дюймовые колеса, боковые «эйрбэги» второго ряда, электропривод багажной двери и беспроводную зарядку для смартфона.



Цена FAW Bestune B70 Enjoyment 1.5T 7DCT – 2 328 000 рублей, версия Exclusive 1.5T 7DCT обойдется в 2 437 000 рублей, за Smart 2.0T 6AT просят 2 682 000 рублей, ну а цена Control 2.0T 6AT – 2 779 000 рублей. Для сравнения, лифтбек Changan Uni-V (он компактнее «семидесятки») с турбомотором 1.5 сегодня стоит от 2 729 900 рублей.



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Кроссовер FAW Bestune T55 в строю с 2021 года, по размерам он близок к модели Москвич 3. Длина T55 — 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2650 мм. В России паркетник предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (160 л.с., 258 Нм; в Китае – 169 л.с.) и 7DCT, привод исключительно передний. Двигатель работает на АИ-92. «Максималка» — 190 км/ч.



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К нам T55 привезли в двух комплектациях. В версии Beyond за 2 289 000 рублей есть 18-дюймовые колеса, диодные фары и фонари, «кожаная» обивка, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, люк с электроприводом, передние и боковые подушки, ESP, круиз-контроль. Вариант Transcend за 2 372 000 рублей дополнительно имеет электропривод зеркал, датчики дождя и света, подогрев передних кресел, беспроводную зарядку и камеры кругового обзора, а вместо обычного люка тут панорамный. К примеру, тот же Москвич 3 со 150-сильным турбомотором 1.5 и 6МТ сегодня стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором – от 2 035 000 рублей.