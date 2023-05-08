Есть вероятность, что под маркой Lada будет выпущен ещё один китайский кроссовер – FAW Bestune T55. Как и в других аналогичных случаях, дело наверняка ограничится лишь сменой шильдиков, однако мы решили представить, как может выглядеть этот автомобиль в стилистике последних моделей российского автопроизводителя.

Первой подобной китайской моделью, примерившей российские эмблемы, стал кроссовер Москвич 3, официальная премьера которого состоялась в конце прошлого года. В прошлом месяце компанию ему составил FAW Bestune T77, превратившийся в Lada X-Cross 5. Теперь же появились слухи, что к «пятёрке» в дальнейшем может добавиться младший кроссовер Bestune T55. Как бы он выглядел, если бы ему всё же решили сделать рестайлинг, чтобы подогнать под современную модельную гамму Лады?

Рендер нового кроссовера Lada

Главным элементом дизайна новых моделей Lada является, конечно же, характерная передняя часть с Х-образными хромированными молдингами. Она неплохо может вписаться в кузов паркетника Bestune Т55, при этом фары остаются оригинальными, так как разработка передней оптики нового дизайна была бы совсем небюджетной. А вот внешние кузовные панели вполне можно было бы обновить за счёт изогнутых выштамповок на крыльях и дверях. Задняя часть на китайском кроссовере вполне лаконична и не требует существенного вмешательства, разве что сюда просится новый бампер с серебристой накладкой в стиле переднего. Кроме того, изображённый на рендерах паркетник получил новые диски в фирменном дизайне Lada.

Рендер нового кроссовера Lada

FAW Bestune T55 производится с 2021 года, он обладает весьма компактными габаритами: длина – 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм. Расстояние между осями составляет 2650 мм. По этим показателям кроссовер очень близок к одной из самых популярных моделей на российском рынке – Haval Jolion. Кстати, российские продажи Т55 начались буквально на днях.

Рендер салона нового кроссовера Lada

Кроссовер доступен с бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра мощностью 160 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом». Базовая комплектация Beyond оценивается в 2 289 000 рублей, более богатая Transcend – 2 372 000 руб. Все версии исключительно переднеприводные.

Кстати, недавно мы также представляли, как может выглядеть кроссовер Lada X-Cross 5 в актуальном стиле компании. Также на днях появились подробности об оснащении рестайлинговой Lada Vesta.