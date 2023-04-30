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Новая Lada X-Cross 5: какой она должна была стать

30.04.2023 791 2 1

Недавно российский автозавод продемонстрировал новую модель, которую будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Многих наверняка не порадовал тот факт, что автомобиль практически ничем не отличается от китайского прародителя, поэтому мы решили представить, как он мог бы выглядеть в актуальном стиле Лады.

В конце прошлого года завод Nissan в Санкт-Петербурге перешёл под управление АВТОВАЗа. С тех пор появлялись слухи о том, что на нём будут выпускать автомобили китайского концерна FAW, и две недели назад эта информация подтвердилась. На конвейер встанет очередной продукт так называемого бэдж-инжиниринга – кроссовер Lada X-Cross 5, представляющий из себя FAW Bestune T77 с новыми логотипами. Кстати, в России эта модель официально продаётся с конца 2021 года, а на домашнем рынке её дебют состоялся ещё в 2018-м. Первой подобной моделью, примерившей шильдики российского бренда, стал Москвич 3, и ранее мы уже делали ему рестайлинг в ретро-стиле. Теперь же примерим новому кроссоверу Lada актуальную стилистику компании. 

Рендер Lada X-Cross 5

Основной внешней особенностью всех новых Лад является, конечно, X-дизайн, который наиболее характерно отражается в передней части. Изображённый на рендерах кроссовер получит изогнутые хромированные молдинги, новую решётку радиатора с крупными сотами в стиле рестайлинговой Lada Vesta SW Cross и обновлённый передний бампер. На боковинах появились фирменные выштамповки, при этом они сделаны чуть более компактными – примерно такие же получит будущая Лада Гранта, рендеры которой мы опубликовали совсем недавно. Что же касается задней части, то здесь у моделей Lada нельзя выделить какие-то характерные объединяющие их детали, поэтому мы ориентировались на самую свежую новинку компании – обновлённую Весту, у которой позаимствовали декоративную вставку в заднем бампере. Также кроссовер получил новый дизайн колёсных дисков.

Рендер Lada X-Cross 5

Официальных технических подробностей о новой Ладе пока нет, наверняка отличия от оригинального FAW будут минимальными. Китайский кроссовер в России предлагается с единственным мотором – бензиновым турбированным 1.5 мощностью 160 л.с. (258 Нм). Вполне возможно, характеристики версии от российского автопроизводителя будут немного другими. На выбор предлагаются 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатая роботизированная коробка DCT с двумя сцеплениями, привод исключительно передний.

Сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5 начнётся в июне этого года.

FAW Bestune T77
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FAW Bestune T77
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FAW Bestune T77
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Стоимость российской новинки пока неизвестна, можем лишь ориентироваться на цены китайского оригинала, который официально продаётся в России. Минимальный ценник кроссовера FAW Bestune T77 составляет 2 169 000 рублей за версию с механической коробкой передач. Вариант с «роботом» минимум на 104 тысячи дороже, а самая дорогая комплектация Prestige Plus оценивается в 2 432 000 руб.

Напомним, ранее в этом году АВТОВАЗ анонсировал «заряженные» версии рестайлингового универсала Lada Vesta и лифтбека Granta.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lada FAW FAW Bestune T77

 

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2 комментария
30.04.2023 18:59
[email protected]

Кому как,а мне хочется уже среди новинок видеть россыпь обычных легковушек,пусть даже китайских.Кроссоверы уже поднадоели.

1
30.04.2023 21:59
Nervous

Поддерживаю. Иран вроде готовит

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