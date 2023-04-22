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Новый седан Lada Granta: первые изображения

22.04.2023 337 1 0

На днях в Сети появились фотографии, на которых, по всей видимости, изображена Гранта нового поколения. Проанализировав всю имеющуюся информацию, мы решили составить представление о том, как будет выглядеть будущая новинка.

Модель Granta в линейке Волжского автомобильного завода появилась в 2011 году. Автомобиль представлял из себя удешевлённую версию Калины в кузове седан. Сама Лада Калина выпускалась с 2004 года, а в 2018-м оба семейства были объединены в одно с именем Гранта и получили рестайлинг в актуальном стиле компании. Уже давно назрела необходимость смены поколений, и в прошлом месяце президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым было заявлено о том, что такой автомобиль сейчас находится на стадии разработки. При этом в Сети уже можно увидеть, вероятно, фрагменты этой модели.

Рендер новой Гранты

Судя по имеющимся изображениям разных частей кузова, новая Гранта будет очень похожа на рестайлинговую старшую модель Lada Vesta. Спереди видны лишь небольшие отличия, заключающийся в форме фар, которые станут немного крупнее по высоте. Боковины получат уже ставшие фирменными для тольяттинских новинок выштамповки на дверях и крыльях, при этом здесь они будут сделаны более компактными и строгими по форме. Седан получит имитацию дополнительных окошек за задними дверьми, которые на деле окажутся пластиковыми заглушками. Сильнее всего от Весты новинка отличается на виде сзади за счёт оригинальных блоков фонарей.

Рендер новой Гранты

По предварительным данным, новинка будет построена на модульной платформе CMF-B от концерна Renault-Nissan. Информации о двигателях пока нет, можно лишь предположить, что новая Гранта позаимствует некоторые варианты у Vesta. Нынешняя же Гранта до последнего времени оснащалась бензиновыми атмосферными моторами 1.6 мощностью 90, 98 и 106 л.с.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Нынешняя Lada Granta
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Нынешняя Lada Granta
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Нынешняя Lada Granta
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Сегодня цены на нынешний седан Lada Granta стартуют с отметки в 678 300 рублей за версию Classiс 22. Автомобили доступны лишь с одним вариантом мотора – 90-сильным 1.6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Самая дорогая комплектация Drive Active Comfort 22 оценивается в 930 900 рублей.   

Напомним, недавно на рынок вернулась Lada Niva Bronto, также были объявлены цены на неё.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки Lada Lada Granta

 

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Комментарий отправлен
1 комментарий
22.04.2023 16:34
altersin

Как насчёт того, чтобы рисовать более приземленные рендеры? Например на 16" штамповках?

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