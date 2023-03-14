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Самая крутая Lada Niva вернулась: объявлена цена версии Bronto

14.03.2023 199 0 0

Как и прежде, вазовский «хардкорный» внедорожник предложен в двух комплектациях, отличающихся внешне.

АВТОВАЗ продолжает постепенно восполнять бреши в линейках версий своих моделей, которые образовались после начала всем известных событий. Так, сегодня объявлено о возобновлении продаж «трехдверки» повышенной проходимости Lada Niva Legend Bronto. Напомним, «экстремальный» вариант классической Нивы разработан тольяттинской компанией Бронто, изначально он звался Рысь и считался тюнингом. Затем эту фирму поглотило предприятие ВИС-Авто, «дочка» АВТОВАЗа, после чего вездеход окрестили Bronto, ну а официально вазовскую гамму такая версия пополнила в 2017 году.

Главные конструктивные особенности Lada Niva Legend Bronto – наличие самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади, усиленные задний мост, пружины и амортизаторы, увеличенный дорожный просвет (240 мм). Двигатель и коробка перешли со стандартного вазовского внедорожника – это бензиновый 1.7 (83 л.с.) и пятиступенчатая «механика».

Нива Бронто все так же доступна в двух комплектациях. У версии Luxe металлические бамперы, 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами с развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов, расширители колесных арок и рейлинги на крыше. Вариант Prestige имеет оригинальную радиаторную решетку и пластиковые бамперы, защиту порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманки. Для обоих исполнений за доплату (35 000 рублей) можно заказать сертифицированную световую панель на крышу.

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Цена базового вездехода Niva Legend Bronto Luxe – 1 175 900 рублей, за комплектацию Prestige просят 1 225 900 рублей.

Между тем ранее классическая трехдверная Нива снова стала доступна в особых версиях Urban и Black.

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