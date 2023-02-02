Внедорожнику Lada Niva Legend вернули особые версии Urban и Black, есть цены

От базового вездехода «городской» и «черный» варианты отличаются дизайном, плюс у них больше стандартного оборудования.

АВТОВАЗ объявил о расширении гаммы классической трехдверной Lada Niva Legend: вернулись особые версии Urban и Black, они присоединились к нынешним «антисанкционным» комплектациям Classic’22 и Luxe’22. К слову, ABS «трехдверке» пока так и не положена.

Напомним, от исходной Нивы исполнение Urban отличается пластиковыми бамперами, которые окрашены в цвет кузова, плюс у такого внедорожника оригинальные легкосплавные диски (16”). Особая версия по умолчанию имеет противотуманки, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и подогрев передних сидений.

Lada Niva Legend в версии Urban

Вариант Black сделан на базе Урбана, его фишки – черные колеса и черная же отделка интерьера. Вдобавок на кузове есть эмблема с названием комплектации, надпись Black также вышита на обивке передних кресел.



Двигатель стандартный – восьмиклапанный «атмосферник» 1.7 (83 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». У Нивы постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала.

Lada Niva Legend в версии Black 1 / 2 Lada Niva Legend в версии Black 2 / 2

Цена версии Urban – 869 500 рублей, комплектация Black обойдется в 878 500 рублей. Цены указаны без учета «Набора автомобилиста» (2400 рублей; аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос) – от него можно отказаться при покупке. Базовая же Niva Legend Classic’22 сегодня по прайсу стоит 800 900 рублей, Luxe’22 – 851 900 рублей (в обоих случаях – с учетом «Набора»).



Между тем, по информации Avtograd news, скоро в продажу вернется самая крутая Lada Niva Legend – Bronto.