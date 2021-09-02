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  • Внедорожник Lada Niva Bronto с новым салоном предложен в двух версиях

Внедорожник Lada Niva Bronto с новым салоном предложен в двух версиях

02.09.2021 123 0 0

Самая крутая Нива доступна в двух комплектациях, которые отличаются между собой оформлением экстерьера. Еще для модели заявлено несколько опциональных пакетов.

 

Заказы на «хардкорный» внедорожник Bronto дилеры Lada вновь начали принимать в июле, однако цены объявлены только сейчас, одновременно дан старт продажам. Напомним, из салонов такая версия исчезла в 2020-м, после того, как классический вездеход – тогда еще Lada 4x4 – получил новый интерьер. Затем стандартную модель переименовали в Lada Niva Legend, и у самой внедорожной модификации теперь тоже иное название – Lada Niva Legend Bronto вместо Lada 4x4 Bronto. Ну и добавим, что «экстремальный» вариант разработан тольяттинской компанией Бронто, изначально он звался Рысь и считался тюнингом. Потом эту фирму поглотило предприятие ВИС-Авто («дочка» АВТОВАЗа), после чего вездеход окрестили Bronto, а официально в вазовскую линейку он вошел в 2017 году.

Итак, интерьер Niva Legend Bronto также переделали, внутри такой вездеход повторяет нынешнюю классическую Ниву: внутри установили новые переднюю панель и щиток приборов, более комфортные кресла, еще доработаны шумо- и виброизоляция. Внешне вездеход не изменился.

Главные особенности Niva Bronto тоже прежние – усиленные задний мост, пружины и амортизаторы, наличие самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади, увеличенный дорожный просвет (240 мм), шины МТ размерности 235/75 R15. Двигатель и коробка перешли со стандартного вазовского внедорожника – это бензиновый 1.7 (83 л.с.) и пятиступенчатая «механика».

Бежевая машина — Luxe, серебристая — Prestige
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Бежевая машина — Luxe, серебристая — Prestige
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Обновленный вездеход Niva Legend Bronto доступен только в трехдверном кузове, на выбор предложены две комплектации. В арсенале начальной версии Luxe значатся металлические бамперы, расширители колесных арок, рейлинги на крыше, защита картера, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и аудиоподготовка. Такой внедорожник стоит 917 900 рублей. У версии Prestige оригинальная радиаторная решетка, массивные пластиковые бамперы, есть противотуманки и защита порогов, а на колесных арках – накладки. «Престижный» Bronto обойдется в 972 900 рублей.

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Опционально для обоих исполнений предусмотрено сертифицированное оборудование: за 25 000 рублей можно заказать световую панель на крышу. Кроме того, доступна камуфляжная окраска (29 000 рублей). Наконец, в релизе АВТОВАЗа упомянут пакет «Комфорт» с аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией, но ни в конфигураторе, ни в прайс-листе такого набора на момент публикации новости не было.

Накануне цены на Лады выросли (и уже не в первый раз в этом году), так что сегодня за обычную Niva Legend в аналогичной комплектации Luxe просят 666 900 рублей. Базовый внедорожник Niva Legend Classic стоит 649 900 рублей, а топовая версия Black (считается спецсерией) обойдется в 734 900 рублей. Еще в июле Нива стоила 632 900 – 717 900 рублей.

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