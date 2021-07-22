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Внедорожник Lada Niva Bronto возвращается с новым салоном

22.07.2021 857 0 0

Самая крутая классическая Нива предложена в двух комплектациях. На такой вездеход уже можно оставить заявку, однако цены пока не объявлены.

 

В вазовскую модельную линейку внедорожник Lada 4x4 Bronto официально вошел в 2017 году, до того он считался тюнингом. Напомним, «хардкорный» вариант разработан тольяттинской компанией Бронто, изначально он назывался Рысь. Затем эту фирму поглотило предприятие ВИС-Авто – «дочка» АВТОВАЗа. Под конец 2019-го исходный классический внедорожник обновился, в продажу такая модель поступила в начале 2020-го. А Bronto, напротив, в том же году исчез из дилерских центров. И вот теперь самая крутая версия возвращается – тоже с обновками. Кстати, теперь автомобиль зовется Lada Niva Bronto, ведь стандартный вездеход в январе текущего года вернул себе имя Niva, правда, и у него есть «фамилия» — Legend.

АВТОВАЗ пока распространил только одно изображение модернизированной версии Bronto (заглавное фото), и, судя по нему, внешне вездеход не изменился. Зато объявлено, что улучшен салон – он, очевидно, такой же, как у стандартной Niva Legend, то есть внутри установили новые переднюю панель и щиток приборов, более комфортные кресла, также доработаны шумо- и виброизоляция.

Салон актуальной Lada Niva Legend

Отличия Bronto от обычной Нивы: усиленные задний мост, пружины и амортизаторы, наличие самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади, увеличенный дорожный просвет (240 мм), шины МТ размерности 235/75 R15. Двигатель и коробка — от стандартного вазовского внедорожника, это бензиновый 1.7 (83 л.с.) и пятиступенчатая «механика».

Lada Niva Bronto доступна только с трехдверным кузовов, на выбор предложены две комплектации. В арсенале версии Luxe значатся стандартные металлические бамперы, расширители колесных арок, рейлинги, кондиционер, система ЭРА-Глонасс, подогрев передних сидений и обогрев зеркал. В исполнении Prestige появляются оригинальная радиаторная решетка, массивные пластиковые бамперы, накладки на колесных арках, противотуманки и защита порогов. Для обеих версий за доплату предусмотрено сертифицированное оборудование – например, можно заказать световую панель на крышу. Кроме того, опционально доступна камуфляжная окраска.

Прежний вездеход Lada 4x4 Bronto
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Прежний вездеход Lada 4x4 Bronto
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Дилеры Lada уже принимают заказы на Niva Bronto, но цены еще не названы, как и дата старта «живых» продаж. Между тем с 26 июля АВТОВАЗ уйдет в корпоративный отпуск, который продлится до 15 августа. Стало быть, до салонов модернизированный внедорожник Бронто доберется не раньше конца последнего летнего месяца. Lada Niva Legend в аналогичной комплектации Lux сегодня стоит от 649 900 рублей, самая дорогая Niva Legend обойдется в 717 900 рублей (версия Black). Цена базовой Нивы – 632 900 рублей.

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