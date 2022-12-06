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Новый Москвич 3: каким он должен был стать

06.12.2022 520 0 0

Представленный недавно новый кроссовер Москвич 3, ничем кроме шильдиков не отличается от китайского прообраза. А как бы он мог выглядеть, если для возрождения марки "Москвич" ему провели бы рестайлинг в честь старых моделей завода?

Москвич 3 является одной из самых громких премьер российского рынка последнего времени. В то же время, новинка получилась не слишком интересной, ведь за основу был взят один из многочисленных китайских кроссоверов, и в его внешности не изменили ничего, помимо установки новых логотипов, вписанных в овал. При этом в истории московского завода есть немало интересных моделей, в стиле которых можно было бы обновить паркетник.

Рендер обновлённого Москвича

Основным стилистическим ориентиром для нашего проекта стал Москвич-2140, который представляет из себя глубоко модернизированный вариант модели Москвич-412. Этот заднеприводный седан выпускался с 1975 по 1988 годы и обладал некоторыми характерными элементами внешности. Один из них – вертикальная решётка радиатора прямоугольной формы, объединённая с такими же фарами. У модели был и экспортный вариант 2140SL (Super Luxe), который внешне отличался массивными пластиковыми бамперами – представленный на рендере кроссовер получил широкую чёрную накладку на бампер. Напомним, ранее мы рассказывали о создании Москвич-2140 «Люкс», а также делали сравнительный тест-драйв Москвича с ВАЗ-2107. Кстати, общая стилистика передней части перекликается и с более современным лифтбеком Москвич-2141. Ещё одна особенность некоторых версий «сорокового» Москвича – черная вставка в задней части кузова, внутри которой расположились фонари и место крепления номерного знака. Кроме того, кроссовер выполнен в одном из цветов Москвич-2140.

Рендер обновлённого Москвича

Новый Москвич 3 является лицензионной копией кроссовера JAC JS4, производство которого в Китае началось в 2020 году. По размерам (4410 х 1800 х 1660 мм) паркетник сопоставим с такими моделями, как Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, которые и станут его главными конкурентами. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и передним приводом. Коробка передач может быть 6-ступенчатой механической либо вариатором.

Москвич-2140 и Москвич-2141
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Москвич-2140 и Москвич-2141
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Москвич-2140 и Москвич-2141
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Москвич-2140 и Москвич-2141
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Напомним, что сразу после премьеры мы опубликовали большую статью о знакомстве с новым кроссовером Москвич 3.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Москвич

 

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1 комментарий
06.12.2022 16:22
ramhaulk

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