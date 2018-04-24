Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

143710 11 0
Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его истории. Попробуем разобраться, для чего был спроектирован «люксовый» вариант «Москвича-2140» и какую роль он сыграл на самом деле.

Базовая модель «Москвич-2140» стала последней разработкой «старой» конструкторской команды АЗЛК. Машину «заложили» ещё при легендарном Главном конструкторе Александре Фёдоровиче Андронове в начале 70-х годов. Дело в том, что к 1975 году должна была полностью износиться штамповая оснастка, на которой выпускали «Москвич-412». Требовалось либо полностью менять модель, либо заказывать дублирующую оснастку.

Андронов знал, что Министерство автомобильной промышленности может не выделить заводу средств на полностью новый автомобиль, поэтому он решил приготовить «запасной вариант». При дублировании штампов можно путем минимальных вложений модернизировать автомобиль, изменив переднюю и заднюю части кузова. Как сказали бы сейчас, провести рестайлинг.

12а

Предсерийный «Люкс» и его создатели, молодые художники-конструкторы Н.Н. Титов (справа) и А.Е. Сорокин. Через несколько лет Сорокин станет Главным конструктором АЗЛК. На заднем плане другой проект ХКБ – «Москвич-2140SR», имевший меньшие отличия от базовой модели, чем «Люкс». Ограниченную партию таких машин планировалось построить к «Олимпиаде-80». Ведущий дизайнер – С.П. Рохлин.

Новые передок и задок разрабатывали опытные «кузовщики» и дизайнеры, стоявшие ещё у истоков всего семейства «Москвичей» 408 и 412. Ведущими по кузовному «железу» были С.Д. Чуразов, А.В. Носов и С.Н. Лобов, за внешний стиль отвечали Б.С. Иванов, М.А. Елбаев и А.В. Арутюнян, все – воспитанники, ученики и коллеги Андронова.

Но обстоятельства складывались не очень хорошо.

1 августа 1972 года из-за состояния здоровья был вынужден уйти в отставку А.Ф. Андронов. Первый опытный образец обновленного «Москвича-2140» построили уже без него – к 7 ноября того же года. Помимо изменённой внешности, в новую машину заложили ряд узлов, которые позволяли, даже не меняя силового каркаса кузова, оставаться на современном уровне.

Москвич-2140 опытный

Первый опытный образец «Москвича-2140» лето 1973 года

Полностью новый салон соответствовал всем требованиям эргономики и комфорта – по этому показателю «Москвич» превосходил «Жигули» и не уступал целому ряду иномарок середины 70-х. Ещё при Андронове была куплена лицензия на дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель английской фирмы Girling. Внедрение английских тормозов вывело на новую ступень активную безопасность автомобиля. Именно «Москвич-2140» первым в отечественном автомобилестроении получил систему аварийной световой сигнализации. Даже на «люксовый» ВАЗ-2103 её не устанавливали и в 80-х годах.

Москвич Люкс Москвич Люкс

Первый опытный образец «Москвича» в исполнении «Люкс». Апрель 1976 года

Москвич 2140 интерьер

Поисковый вариант интерьера. Панель еще от базового «Москвича-2140»

C 1978 года «Москвич» получил новую систему охлаждения двигателя с термостатом «вазовского» типа и новую систему подачи охлаждающей жидкости в отопитель – в салоне стало ощутимо теплее, хотя качественно наладить отопление можно было и на машинах прежних выпусков.

Москвич Люкс

Автомобиль постепенно принимает привычный нам облик. Январь 1978-го

Москвич Люкс вид сзади

На заводе и в отрасли Андронов пользовался непререкаемым авторитетом. Облик каждой из прежних моделей «Москвича» зависел, в конечном счёте, от его решения. После ухода Андронова среди конструкторов АЗЛК разгорелась бурная дискуссия, каким быть перспективному «Москвичу». Была забракована целая серия прототипов 3-5, и к 1976 году завод пришел с обновлённой прежней моделью и требовавшей долгой доводки заднеприводной платформой, известной, как С1, С2 и С3.

Москвич схема

Тем временем, в мировом автомобилестроении активно внедряли новые материалы и технологии. На смену металлу при производстве бамперов и световых приборов начали внедрять изделия из пластмасс, а на «бюджетных» моделях появились новые отделочные материалы, ранее применявшиеся только на машинах высоких классов. Едва запустив зимой 1975-1976 годов производство «Москвича-2140», конструкторы АЗЛК задумались над его модернизацией.

Машину решили оснастить комплектующими изделиями, сделанными по новейшим на тот момент технологиям, а заодно снизить металлоемкость и массу.

Ещё одно обновление «Москвича» как раз затевалось ради внедрения в советском автопроме новых материалов и комплектующих, и это удалось в полной мере. По качеству отделки получившаяся машина однозначно превосходила все переднеприводные отечественные модели следующего поколения.

Модернизацию базовой модели поручили новой молодой команде конструкторов и дизайнеров. Работы возглавлял Руководитель Бюро Художественного конструирования (ХКБ) Игорь Андреевич Зайцев. Кстати, именно он вывел в 1973 году дизайнеров из состава Бюро кузовов в отдельное подразделение. Интерьером и экстерьером обновлённого «Москвича» занялись Леонид Александрович Леонов, Никита Евгеньевич Розанов и Александр Евгеньевич Сорокин.

В апреле 1976 года уже ездил своим ходом первый опытный образец, блестящий нарядным «металликом», с чёрной отделкой крыши.

Правая и левая половина бамперов отличались друг от друга – шел поиск формы. Для опытных машин с новым дизайном это обычное явление. Тогда же руководство АЗЛК вступило в переговоры с американской фирмой 3М о поставке самоклеящихся плёнок. Эмблемы из этого нового материала «примерили» первый и второй образцы. Причём, вторая машина «по железу» не отличалась от базового «Москвича-2140».

В то же время силы ХКБ были брошены на перспективную модель «Москвич-2141». А руководство АЗЛК при посредничестве Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Технической Эстетики ВНИИТЭ и его директора Ю.Б. Смелякова, искало зарубежного производителя пластика и отделочных материалов для салона. Один из вариантов заказали даже в ателье Раймонда Лоуи, но его пришлось забраковать из-за эргономических просчётов. Поставлять на московский конвейер изделия из новых материалов взялась югославская фирма Saturnus, партнёр «Автоэкспорта», продававший на Балканах «Лады», «Москвичи» и прочие советские автомобили. Художникам-конструкторам АЗЛК дали задание: готовить модернизированный с применением югославских деталей «Москвич-2140».

«Москвич-2140Люкс» цвета «Страдивари»

«Москвич-2140Люкс» цвета «Страдивари» рекламная съемка для «Автоэкспорта»

Работы стартовали в июне 1977 года, и к марту 1978-го проект был готов. Ведущим дизайнером выступил упомянутый выше Л.А. Леонов. Помимо А.Е. Сорокина и Н.Е. Розанова, машиной занимались Н.Н. Титов, И.П. Стаскевич, Н.А. Штанов, В.А. Долгополов, В.В. Скрипников.

Были предложены минимум два варианта облицовки и колесных колпаков, разные виды сидений и подголовников, внутренних ручек дверей, кожуха тоннеля пола. Панель приборов сначала оставили серийную с новой отделкой, но потом югославский производитель согласился сделать новые приборы.

Москвич Люкс интерьер

Интерьер принял очертания, близкие к серийным, к ноябрю 1978-го

Один из участников работ, Николай Николаевич Титов вспоминает, что приборы делали «похожими» на Ford Fiesta. Такой малолитражный автомобиль на АЗЛК был – образец закупили вместе с очередной партией иномарок-аналогов. Но в конечном итоге приборы получились оригинальные, а на смену «тяжелой» высокой панели пришла новая низкая. Рули и приборы тоже рассматривались в нескольких вариантах. У опытных образцов посередине панели устанавливали круглые стрелочные часы от ВАЗ-2103, но в серию пошли новомодные по тем временам электронные часы с секундомером и календарём.

Надо сказать, новые пластиковые детали художники-конструкторы делали на совесть и с душой, как маленькое произведение промышленно искусства. Форму бамперов продумали до мелочей – с закруглёнными краями и канавками. Задний украсили свисающими вниз клыками. Также с душой выполнили форму приборной панели и консоли. Скромно и со вкусом разместили эмблемы и молдинги. А новые сигнальные фонари, целиком сделанные из пластика, вышли не просто красивыми – они улучшили видимость автомобиля в тёмное время суток, дополнительно повысив активную безопасность. По Техническим условиям новая модификация называлась «Москвич-2140-117» или «Москвич-2140» в исполнении «Люкс».

За бросающиеся в глаза эмблемы SL на крыльях и багажнике к машине приклеилось третье неофициальное название «Москвич-2140SL».

Первые «Люксы» сошли с конвейера завода в ноябре 1980 года, тогда же новинку представили общественности. Планировалось окрашивать «Люксы» в два «фирменных» «металлика». Заводской колеровщик Игорь Александрович Шехтер придумал названия этим эмалям – серебристой «Снежная королева», коричневой – «Страдивари». В реальности добиться поставок «металликов» в массовом количестве заводу не удалось, и большинство «Люксов» выходило с конвейера тех же цветов, что и базовые «Москвичи». А вот интерьер «Люкса» бывал только двух оттенков – серый или бежево-коричневый. Впервые в нашем автомобилестроении «Люкс» получил бесступенчатую регулировку передних сидений с вращающимся маховичком, на который тоже была куплена лицензия у фирмы Kyuper. Универсал и автомобиль с правым рулём на базе «Люкса» не предусматривались.

1 / 4
Окончательный вариант, принятый к производству осенью 1980 года. Заводское фото.  Серийный автомобиль отличался отсутствием большого зеркала и чёрными вентиляционными решетками на задних крыльях.
2 / 4
Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex.
3 / 4
Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex.
4 / 4
Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex.

Комплектов югославских деталей хватало примерно на 35 тысяч машин в год. Базовую модель «Москвича-2140» в 1982 году унифицировали с «Люксом», подарив водителю и переднему пассажиру ту самую бесступенчатую регулировку спинки. Работой над модернизацией руководил конструктор-пенсионер Игорь Константинович Чарноцкий, ветеран завода, несколько лет после Андронова занимавший пост Главного конструктора.

Ну и важными для ходовых качеств автомобиля узлами стали новый распределитель зажигания Р147, изготовленный по лицензии фирмы Bosсh и «скоростная» главная передача с уменьшенным до 3,89 передаточным числом. Интересно, что с 1984 года Технические условия допускали установку на «Люкс» дефорсированного двигателя УЗАМ-412ДЭ. С 1986 года на этой улучшенной модели планировалось устанавливать микропроцессорную систему управления автомобильным двигателем МУСАД.

Москвич Люкс серебристый вид сбоку

В 1986 году «Люкс» цвета «Снежная королева» стал 4-миллионнным «Москвичом». Здесь мы видим его на фоне заводской гарантийной станции на Волгоградском проспекте.

Машины семейства «Москвич-2140» ежегодно приносили заводу примерно 22-25% стабильной прибыли. Но решение руководства было непреклонным: как только удастся развернуть производство нового переднеприводного АЗЛК-2141, струю модель во всех вариантах надо снимать с производства.

Последние три с лишним сотни «Люксов» покинули заводские ворота и ушли в сбыт в 1988 году. И уже в 1989-м Производственное объединение «Москвич» оказалось «в минусе».

Новое семейство АЗЛК-2141 принесло предприятию 13% убытков. С этим «минусом» и с требовавшей значительной доводки новой моделью завод угодил в пучину экономических проблем, начавшихся с распадом Советского Союза и крушением старых экономических связей. Но это уже другая история.

От автора

Для меня «Москвич-2140 Люкс» не история, а часть личной биографии. Весной 1998 года мне в руки попал такой автомобиль цвета «Снежная королева», полностью на ходу, в отличном состоянии, с целым внешним декором. Он честно послужил мне транспортным средством не один десяток тысяч километров, доставляя только положительные эмоции. Даже когда появился другой основной автомобиль, я принял твёрдое решение – не продавать этот «Москвич» ни в коем случае, а сохранить себе. Теперь уже в качестве олдтаймера.

1 / 4
А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году
2 / 4
А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году
3 / 4
А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году
4 / 4
А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году

Фото из архивов Н. Титова, Е. Борычева, В. Чернецкого и автора.

Москвич люкс вид три четверти

Жизнь продолжается!

Теги: История , разработка автомобилей , ретро автомобили , советские автомобили , старые автомобили
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
16 Новости / В России
Серийный кросс-седан Lada Vesta: клиренс – 203 мм
6 Редкие авто
И в огне почти не горим: тест-драйв ЗИЛ-49061 Синяя Птица
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

11 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
falcon sd

Будто про другую машину написано: «несомненный успех», «лучший в классе», «превосходил ваз»... В чьих фантазиях? Унылый, уродливый автомобиль, мотор шумит, как ведро с болтами, не рулится и не тормозит, это, несомненно, худший автомбиль в истории человечества. Самый позорный, вечно неисправный, несмотря на примитивнейшую конструкцию, был забракован гос.комиссией, рассматривпвшей его для работы в такси - низкая надежность исключала такой вариант. Это на фоне «волги»-то, казалось бы, ничем не лучшего ведра, дна мирового автопрома, москвич оказался даже еще хуже. Про москвич можно только повторить слова О.Бендера на похоронах Паниковского. Ни одного доброго слова не заслуживает это омерзительное ведро, стоившее как космолёт и изготовленное из чистого гов#а кучкой старых чванливых пердунов с раздутым самомнением.

mgtushnik

Отличный авто, автор просто недалек.

vll

Ну если ты олень, то зачем об этом всем говорить? Днище говоришь, убогие машины? А ты ездил на них? На их ПРЯМЫХ одноклассникпх (и по классу, и по цене)? Нет? А что тогда верещишь, как потерпевший. Спрячься, диванный теоретик, и не лезь туда, где говорят люди, понимающие, о чем говорят, а не скулящие о том, что где-то от кого-то когда-о слышали. Пей клинское, жуй кириешки и радуйся жизни, убогий...

vik967

В далеком, 1992 году, я был счастливым обладателем, почти беспробежного по РФ, автомобиля "Тойота-Марк2 образца 1984г." В те времена, на автодорогах типа "трехплитка часто без асфальтового покрытия" мною был поставлен своеобразный рекорд: Сургут - Тюмень (850км) за 8,5 часа. И только один автомобиль, со свистом, смог обогнать "сверхскоростного тойотовского меня" (один, за всю дорогу и туда и обратно).
Это был МОСКВИЧ 2140 ЛЮКС, характерного желто-горчичного-канареечного цвета. В нем находилось, по крайней мере ШЕСТЬ видимых пассажиров, пивших пиво, а за рулем было в дрыбоган пьяное нечто, в тельнике и с беломором в зубах, рулившее ОДНОЙ РУКОЙ, вторая просто свисала наружу и охлаждалась в набегающих воздушных потоках...
В моей Тойоте, в этом момент было, всего трое -двое взрослых и подросток.
И я, честно говор, просто очканул ехать быстрее 115 (по спидометру) и догонять этот бешеный МОСКВИЧ - по этой раздолбанной бетонке из трех плит, со встречными/попутными кразами и уралами...
А вы говорите - плохой автомобиль? Ну хз, хз. От прокладки, обслуживания/ухода и безбашенности/настроения, наверное очень многое зависит.
А вонючимчванливым пердуном, с раздутым самомнением, я скорее всего, назвал бы того, - кто поливает говном то, о чем не имеет ни малейшего представления...

rakitinvl

Автор наверное никогда не ездил на Москвиче 2140. У меня за 10 лет эксплуатации никаких проблем. В сравнении с жигулями классикой посадка водителя на порядок удобнее. В жигулях после 30 минут управления в позе эмбриона затекает все тело. На москвиче без усталости проезжал по 500 км. При этом усилие на руле жигулей вынуждало владельцев заниматься тяжелой атлетикой. Хлипкая передняя подвеска жигулей не идет в сравнение с неубиваемой москвичевской.
Даже сын, который имеет Вольво XC70 с восторгом вспоминает москвич. Просто сейчас модно у дерьмократов и либерастов хаять все Советское!!!

Gosdep_Sila

Комрад, а чем тебе не угодили жириковцы, т.е. представители Либерастно-Демокрастной Партии России?
Или ты не комрад, а нац.предатель?!

vgaragv

Да сами вы ведро.
Москвич для своего времени был отличным авто и превосходящий многих в своем классе. Репутацию портила ему плохая сборка и АвтоВАЗ вносил свою негативную лепту как конкурент и приложивший не мало усилий в конце концов для развала завода.
Гремящее ведро....? А вы ездили на нем? Ну покатайтесь на копейке и сравните. У моего отца был москвич с 79г и он в него не лазил 5лет, у меня была первая машина в 97г, ездил и не жаловался. Копейка очень удивила своей шумностью после москвича. А уж по скорости москвич делал любую классику того времени это факт.

Кос Онгирский

В конце 80-х для меня, 7-летнего, этот Москвич был космос! При том, что у деда была копейка, я ее не воспринимал на фоне этого аппарата. Всегда с завистью смотрел на эти москвичи.

Семён Смирнов

Сороковые хоть и не идеальные машины - но и явно не худшие

MikhailDmitriev

В Советское время в табели о рангах Москвич стоял выше только Запорожца. Но эта версия 2140-Люкс действительно ценилась особо за то, что давала советскому человеку некое оруэлловское ощущение того, что "некоторые животные равнее". Ведь она несла на себе какие-то зачатки внешнего тюнинга уже с завода! И это было очень круто для людей той поры, занимавшихся доведением своих простеньких авто до совершенства с помощью оплёток руля, вымпелов, флажков и розочек на рычаге кпп.

altersin

Мне из детства запомнился москвич своей теснотой по ширине)

Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

368 0 0
Новые статьи Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

60 0 0
Статьи / Тюнинг
С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти…

6929 0 6
Статьи / Практика
Купил старый отечественный автомобиль. Где спросить совета и пообщаться?

Давайте посмотрим, чем живут и как встречают новичков интернет-клубы отечественных «янгтаймеров» – машин, с которых многие начинают свой путь в автомир. Ведь именно сайт автоклуба гуглят в первую очередь покупатели…

1689 0 3
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

60 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

356327 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4072 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95388 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

104776 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45028 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66137 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15607 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9722 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25141 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45122 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7513 0 1
История автомобилестроения
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

105662 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

49836 1 0
Статьи / История
Легенды об олене: мифы и факты о ГАЗ-21

Первая Волга, ГАЗ М-21 – автомобиль, по сей день вызывающий теплые чувства и приятные воспоминания одним своим видом. Харизматичный дизайн с характерной «осанкой», просторный салон с парой комфортабельных диванов и…

46942 0 13
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?