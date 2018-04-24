Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его истории. Попробуем разобраться, для чего был спроектирован «люксовый» вариант «Москвича-2140» и какую роль он сыграл на самом деле.

Базовая модель «Москвич-2140» стала последней разработкой «старой» конструкторской команды АЗЛК. Машину «заложили» ещё при легендарном Главном конструкторе Александре Фёдоровиче Андронове в начале 70-х годов. Дело в том, что к 1975 году должна была полностью износиться штамповая оснастка, на которой выпускали «Москвич-412». Требовалось либо полностью менять модель, либо заказывать дублирующую оснастку.

Андронов знал, что Министерство автомобильной промышленности может не выделить заводу средств на полностью новый автомобиль, поэтому он решил приготовить «запасной вариант». При дублировании штампов можно путем минимальных вложений модернизировать автомобиль, изменив переднюю и заднюю части кузова. Как сказали бы сейчас, провести рестайлинг.

Предсерийный «Люкс» и его создатели, молодые художники-конструкторы Н.Н. Титов (справа) и А.Е. Сорокин. Через несколько лет Сорокин станет Главным конструктором АЗЛК. На заднем плане другой проект ХКБ – «Москвич-2140SR», имевший меньшие отличия от базовой модели, чем «Люкс». Ограниченную партию таких машин планировалось построить к «Олимпиаде-80». Ведущий дизайнер – С.П. Рохлин.

Новые передок и задок разрабатывали опытные «кузовщики» и дизайнеры, стоявшие ещё у истоков всего семейства «Москвичей» 408 и 412. Ведущими по кузовному «железу» были С.Д. Чуразов, А.В. Носов и С.Н. Лобов, за внешний стиль отвечали Б.С. Иванов, М.А. Елбаев и А.В. Арутюнян, все – воспитанники, ученики и коллеги Андронова.

Но обстоятельства складывались не очень хорошо.

1 августа 1972 года из-за состояния здоровья был вынужден уйти в отставку А.Ф. Андронов. Первый опытный образец обновленного «Москвича-2140» построили уже без него – к 7 ноября того же года. Помимо изменённой внешности, в новую машину заложили ряд узлов, которые позволяли, даже не меняя силового каркаса кузова, оставаться на современном уровне.

Полностью новый салон соответствовал всем требованиям эргономики и комфорта – по этому показателю «Москвич» превосходил «Жигули» и не уступал целому ряду иномарок середины 70-х. Ещё при Андронове была куплена лицензия на дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель английской фирмы Girling. Внедрение английских тормозов вывело на новую ступень активную безопасность автомобиля. Именно «Москвич-2140» первым в отечественном автомобилестроении получил систему аварийной световой сигнализации. Даже на «люксовый» ВАЗ-2103 её не устанавливали и в 80-х годах.

Первый опытный образец «Москвича» в исполнении «Люкс». Апрель 1976 года

C 1978 года «Москвич» получил новую систему охлаждения двигателя с термостатом «вазовского» типа и новую систему подачи охлаждающей жидкости в отопитель – в салоне стало ощутимо теплее, хотя качественно наладить отопление можно было и на машинах прежних выпусков.

Автомобиль постепенно принимает привычный нам облик. Январь 1978-го

На заводе и в отрасли Андронов пользовался непререкаемым авторитетом. Облик каждой из прежних моделей «Москвича» зависел, в конечном счёте, от его решения. После ухода Андронова среди конструкторов АЗЛК разгорелась бурная дискуссия, каким быть перспективному «Москвичу». Была забракована целая серия прототипов 3-5, и к 1976 году завод пришел с обновлённой прежней моделью и требовавшей долгой доводки заднеприводной платформой, известной, как С1, С2 и С3.

Тем временем, в мировом автомобилестроении активно внедряли новые материалы и технологии. На смену металлу при производстве бамперов и световых приборов начали внедрять изделия из пластмасс, а на «бюджетных» моделях появились новые отделочные материалы, ранее применявшиеся только на машинах высоких классов. Едва запустив зимой 1975-1976 годов производство «Москвича-2140», конструкторы АЗЛК задумались над его модернизацией.

Машину решили оснастить комплектующими изделиями, сделанными по новейшим на тот момент технологиям, а заодно снизить металлоемкость и массу.

Ещё одно обновление «Москвича» как раз затевалось ради внедрения в советском автопроме новых материалов и комплектующих, и это удалось в полной мере. По качеству отделки получившаяся машина однозначно превосходила все переднеприводные отечественные модели следующего поколения.

Модернизацию базовой модели поручили новой молодой команде конструкторов и дизайнеров. Работы возглавлял Руководитель Бюро Художественного конструирования (ХКБ) Игорь Андреевич Зайцев. Кстати, именно он вывел в 1973 году дизайнеров из состава Бюро кузовов в отдельное подразделение. Интерьером и экстерьером обновлённого «Москвича» занялись Леонид Александрович Леонов, Никита Евгеньевич Розанов и Александр Евгеньевич Сорокин.

В апреле 1976 года уже ездил своим ходом первый опытный образец, блестящий нарядным «металликом», с чёрной отделкой крыши.

Правая и левая половина бамперов отличались друг от друга – шел поиск формы. Для опытных машин с новым дизайном это обычное явление. Тогда же руководство АЗЛК вступило в переговоры с американской фирмой 3М о поставке самоклеящихся плёнок. Эмблемы из этого нового материала «примерили» первый и второй образцы. Причём, вторая машина «по железу» не отличалась от базового «Москвича-2140».

В то же время силы ХКБ были брошены на перспективную модель «Москвич-2141». А руководство АЗЛК при посредничестве Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Технической Эстетики ВНИИТЭ и его директора Ю.Б. Смелякова, искало зарубежного производителя пластика и отделочных материалов для салона. Один из вариантов заказали даже в ателье Раймонда Лоуи, но его пришлось забраковать из-за эргономических просчётов. Поставлять на московский конвейер изделия из новых материалов взялась югославская фирма Saturnus, партнёр «Автоэкспорта», продававший на Балканах «Лады», «Москвичи» и прочие советские автомобили. Художникам-конструкторам АЗЛК дали задание: готовить модернизированный с применением югославских деталей «Москвич-2140».

«Москвич-2140Люкс» цвета «Страдивари» рекламная съемка для «Автоэкспорта»

Работы стартовали в июне 1977 года, и к марту 1978-го проект был готов. Ведущим дизайнером выступил упомянутый выше Л.А. Леонов. Помимо А.Е. Сорокина и Н.Е. Розанова, машиной занимались Н.Н. Титов, И.П. Стаскевич, Н.А. Штанов, В.А. Долгополов, В.В. Скрипников.

Были предложены минимум два варианта облицовки и колесных колпаков, разные виды сидений и подголовников, внутренних ручек дверей, кожуха тоннеля пола. Панель приборов сначала оставили серийную с новой отделкой, но потом югославский производитель согласился сделать новые приборы.

Интерьер принял очертания, близкие к серийным, к ноябрю 1978-го

Один из участников работ, Николай Николаевич Титов вспоминает, что приборы делали «похожими» на Ford Fiesta. Такой малолитражный автомобиль на АЗЛК был – образец закупили вместе с очередной партией иномарок-аналогов. Но в конечном итоге приборы получились оригинальные, а на смену «тяжелой» высокой панели пришла новая низкая. Рули и приборы тоже рассматривались в нескольких вариантах. У опытных образцов посередине панели устанавливали круглые стрелочные часы от ВАЗ-2103, но в серию пошли новомодные по тем временам электронные часы с секундомером и календарём.

Надо сказать, новые пластиковые детали художники-конструкторы делали на совесть и с душой, как маленькое произведение промышленно искусства. Форму бамперов продумали до мелочей – с закруглёнными краями и канавками. Задний украсили свисающими вниз клыками. Также с душой выполнили форму приборной панели и консоли. Скромно и со вкусом разместили эмблемы и молдинги. А новые сигнальные фонари, целиком сделанные из пластика, вышли не просто красивыми – они улучшили видимость автомобиля в тёмное время суток, дополнительно повысив активную безопасность. По Техническим условиям новая модификация называлась «Москвич-2140-117» или «Москвич-2140» в исполнении «Люкс».

За бросающиеся в глаза эмблемы SL на крыльях и багажнике к машине приклеилось третье неофициальное название «Москвич-2140SL».

Первые «Люксы» сошли с конвейера завода в ноябре 1980 года, тогда же новинку представили общественности. Планировалось окрашивать «Люксы» в два «фирменных» «металлика». Заводской колеровщик Игорь Александрович Шехтер придумал названия этим эмалям – серебристой «Снежная королева», коричневой – «Страдивари». В реальности добиться поставок «металликов» в массовом количестве заводу не удалось, и большинство «Люксов» выходило с конвейера тех же цветов, что и базовые «Москвичи». А вот интерьер «Люкса» бывал только двух оттенков – серый или бежево-коричневый. Впервые в нашем автомобилестроении «Люкс» получил бесступенчатую регулировку передних сидений с вращающимся маховичком, на который тоже была куплена лицензия у фирмы Kyuper. Универсал и автомобиль с правым рулём на базе «Люкса» не предусматривались.

1 / 4 Окончательный вариант, принятый к производству осенью 1980 года. Заводское фото. Серийный автомобиль отличался отсутствием большого зеркала и чёрными вентиляционными решетками на задних крыльях. 2 / 4 Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex. 3 / 4 Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex. 4 / 4 Салон серийного автомобиля. Бежево-коричневая обивка полагалась машинам цвета «Страдивари». Обивочные материалы Saturnus закупал у фирмы Vutex.

Комплектов югославских деталей хватало примерно на 35 тысяч машин в год. Базовую модель «Москвича-2140» в 1982 году унифицировали с «Люксом», подарив водителю и переднему пассажиру ту самую бесступенчатую регулировку спинки. Работой над модернизацией руководил конструктор-пенсионер Игорь Константинович Чарноцкий, ветеран завода, несколько лет после Андронова занимавший пост Главного конструктора.

Ну и важными для ходовых качеств автомобиля узлами стали новый распределитель зажигания Р147, изготовленный по лицензии фирмы Bosсh и «скоростная» главная передача с уменьшенным до 3,89 передаточным числом. Интересно, что с 1984 года Технические условия допускали установку на «Люкс» дефорсированного двигателя УЗАМ-412ДЭ. С 1986 года на этой улучшенной модели планировалось устанавливать микропроцессорную систему управления автомобильным двигателем МУСАД.

В 1986 году «Люкс» цвета «Снежная королева» стал 4-миллионнным «Москвичом». Здесь мы видим его на фоне заводской гарантийной станции на Волгоградском проспекте.

Машины семейства «Москвич-2140» ежегодно приносили заводу примерно 22-25% стабильной прибыли. Но решение руководства было непреклонным: как только удастся развернуть производство нового переднеприводного АЗЛК-2141, струю модель во всех вариантах надо снимать с производства.

Последние три с лишним сотни «Люксов» покинули заводские ворота и ушли в сбыт в 1988 году. И уже в 1989-м Производственное объединение «Москвич» оказалось «в минусе».

Новое семейство АЗЛК-2141 принесло предприятию 13% убытков. С этим «минусом» и с требовавшей значительной доводки новой моделью завод угодил в пучину экономических проблем, начавшихся с распадом Советского Союза и крушением старых экономических связей. Но это уже другая история.

От автора

Для меня «Москвич-2140 Люкс» не история, а часть личной биографии. Весной 1998 года мне в руки попал такой автомобиль цвета «Снежная королева», полностью на ходу, в отличном состоянии, с целым внешним декором. Он честно послужил мне транспортным средством не один десяток тысяч километров, доставляя только положительные эмоции. Даже когда появился другой основной автомобиль, я принял твёрдое решение – не продавать этот «Москвич» ни в коем случае, а сохранить себе. Теперь уже в качестве олдтаймера.

1 / 4 А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году 2 / 4 А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году 3 / 4 А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году 4 / 4 А это мой автомобиль. Фото сделаны Владимиром Артевым в 2000 году

Фото из архивов Н. Титова, Е. Борычева, В. Чернецкого и автора.