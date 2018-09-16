Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107

Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107

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Спор о том, что круче ― Москвич или Жигули, стар ровно настолько, насколько стары сами автомобили. Обычно он заводит в область отвлечённых высоких материй и мало базируется на фактах. Больше этого терпеть нельзя, и если наука всё-таки установила, что яйцо появилось раньше курицы, то и мы сделаем не менее важное заявление и наконец-то поставим точку в извечном споре между любителями Москвичей и Жигулей. И прежде чем приступить к сравнению, отметим: автор публикации ― владелец обеих машин.

История противостояния

Официально утверждалось, что в СССР «нет конкуренции между автозаводами». Была конкуренция! Причём в самом популярном «малом» классе легковых автомобилей. Три завода выпускали машины близкой размерности с близким рабочим объёмом двигателя, сопоставимой мощностью и сопоставимыми скоростными качествами. Вообще с вполне сопоставимым набором потребительских качеств и сопоставимой ценой.

Два автозавода выпускали Москвичи, практически конкурируя между собой. В середине 70-х руководители АЗЛК и «Ижмаша» пытались договориться, сформировать единый модельный ряд, но он остался только на бумаге. Не имела успеха попытка выпускать совместно автомобиль-такси с ижевским кузовом и московским таксомоторным оборудованием. Однако владельцы московских и ижевских машин отлично понимали друг друга – взаимозаменяемость запчастей была близка к полной. А вот владельцев главного конкурента, Жигулей, они не понимали с 1970-х. “Как? Это же консервная банка из жести, а не машина!”.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107 (3)

У меня никогда не было предвзятого отрицательного отношения ни к той, ни к другой марке. И обе машины однажды стали для меня бесконечно длящимся сегодняшним днём.

Сравнивать будем «Люкс» и «семёрку»: ВАЗ-2103 всё же разработан в другом десятилетии. Обе машины играли одинаковую роль в «табели о рангах» своего завода. Обе считались, как сказали бы сейчас, «топ-моделями», “флагманами”. Они почти ровесники – АЗЛК выпустил «Люкс» в конце 1980-го, ВАЗ седьмую модель – в 1982-м. Обе представляли собой результат множественного рестайлинга моделей середины 60-х, тоже почти ровесников. Только Москвич за годы выпуска данной серии кузовов получил новый двигатель 412, принципиально иной, чем прежний 408. Жигули и в 2005-м мало чем отличались от аналогичной машины 80-х, разве что добавилась пятая передача в коробке.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107 (2)

Дизайн оценивать не буду, это слишком субъективный критерий. Обе машины отличаются ровными линиями и хорошими пропорциями.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107

Интерьеры для своего времени типичны, но кажется, что у Жигулей шире салон на уровне плеч и ощутимо шире проёмы дверей. У него же чуть побогаче комплектация – есть замок правой двери, кнопки включения салонного света во всех четырёх дверях, а не только в водительской и правой задней, есть тахометр.

На этом, боюсь, преимущества продукции ВАЗа практически и заканчиваются. Не покидает ощущение, что Жигули выполнены, как «автомобиль подешевле», а Москвич сконструирован «как надо», невзирая на производственные расходы.

За рулём

Посадка за рулём в Москвиче несопоставимо удобнее. Руль стоит строго перед водителем и наклонен как надо, педали — удобные. Моторный щит расположен далеко, и места для ног тут много.

Москвич-2140 салон

У Жигулей руль чересчур наклонен и немного сдвинут вправо от водителя, моторный щит стесняет ноги высоких людей. Отдельный разговор – педали. Они торчат, как ножи, направленные в ступни водителя! У меня бесчисленное количество пар зимней и летней обуви заработало одинаковое повреждение – подошва лопается поперёк ровно в том месте, где нога жмёт на педаль. И усилия на руле и педалях в Москвиче меньше, чем в Жигулях, хотя это может зависеть от регулировок конкретной машины.

ВАЗ-2107 салон

У ВАЗ-2107 откровенно «слепые» контрольные лампочки, руль перекрывает собой часть из них и, что самое неприятное, кнопку аварийной сигнализации.

Мнение, что в Москвиче зимой холоднее, не разделяю. В моих машинах в холода одинаково тепло – можно ездить в лёгкой одежде, без шапки. Говорят, в Москвиче сильнее обмерзают стёкла. В ВАЗ-2107 ничем не лучше.

Москвич-2140 салон (2)

Наконец, о главном. Считается, что у Жигулей чётче включаются передачи. Да, у них рычаг «растёт» прямо из коробки, а у Москвича привод дистанционный. Я в своё время решил проблему точности включения передач одним визитом к отличному специалисту, который собрал привод Москвича из новеньких деталей и строго по заводской инструкции. Ход рычага больше, чем у Жигулей, но чёткость ничем нем не хуже. А шумит вазовская пятиступенчатая коробка не меньше, чем коробка Москвича.

ВАЗ-2107 салон (2)

Ещё один плюс Москвича – более грамотно скомпонованный и более вместительный багажник. А как прекрасно установлена горловина топливного бака! Не справа и не слева. Главный конструктор АЗЛК Александр Фёдорович Андронов писал, что это позволяет подъезжать к колонке любой стороной. И замок багажника одновременно запирает люк с задним номером, а он – прикрывает пробку бака. У Жигулей бак не защищён ничем. Бензин воровали, сливая и в советское, и в постсоветское время.

Москвич-2140 багажник ВАЗ-2107 багажник

Москвич-2140 и ВАЗ-2107

Считается, что из-за более низкого центра тяжести на Жигулях можно с большей скоростью входить в поворот. Увы, не прокомментирую – привык сбрасывать скорость перед поворотом. Но по моим ощущениям, на одинаковых с Жигулями шинах популярной размерности 175/70R13 Москвич держит дорогу ничем не хуже. Только не надо играть в «музейную реставрацию», устанавливая на Москвичи устаревшую диагональную «родную» резину вроде М-145 или М-100. От неё – только проблемы с управляемостью.

ВАЗ-2107

У Жигулей чуть острее руль, но не сильно и не критично. Зато по маневренности – небо и земля! На Москвиче из-за намного большего угла поворота передних колёс с одного захода разворачиваешься на пятачке, где на Жигулях несколько раз дёргаешься взад-вперёд. И это — при очень близкой длине базы.

По моим ощущениям, у Москвича лучше проходимость и более энергоёмкая передняя подвеска.

Москвич-2140

А как вам знаменитая ненадёжность вазовских шаровых опор? Говорят, листовые рессоры в задней подвеске Москвича «не комильфо». По мне, на наших дорогах 70-80-х годов они были куда практичнее, чем вазовский «набор костей».

С молотком наперевес

Важное в советское (да и не только) время качество – ремонтопригодность. Тут, вроде бы, Москвич опять выигрывает.

У него намного легче подобраться к стартеру и генератору, зато у Жигулей «под рукой» оказывается распределитель зажигания . Правда, его замена – целая наука. Вал приводит шестерня, и как поймать её правильное положение — загадка для неспециалиста. У Москвича установка распределителя – простейшая операция. Надо практически вставить ключ в замок, и делается это только в одном положении.

ВАЗ-2107 двигатель (2)

ВАЗ-2107

Говорят, при проезде водных преград у Москвича заливает распределитель и глохнет двигатель. Со мной такое случилось на чужой машине – неухоженном фургоне Москвич-434 знаменитого своей неряшливостью владельца. А на своём «Люксе» я уверенно проезжал куда более глубокие лужи. Тут всё зависит от состояния высоковольтных проводов, а особенно – защитных резиновых колпачков на их концах. Если колпачки новые и из хорошей резины, проблемы нет. Можно даже мыть двигатель из шланга. А на фургоне, на котором я заглох, хозяин просто выкинул колпачки, как он делал на всех своих машинах.

Москвич-2140 двигатель

Москвич-2140

По моему мнению, алюминиевый блок цилиндров Москвича с мокрыми гильзами намного лучше, чем жигулёвский чугун без гильз. При серьёзном ремонте проще менять гильзы, чем растачивать блок. Уфимские алюминиевые поддон и клапанная крышка симпатичнее, чем волжская стальная штамповка, и лучше охлаждаются. Единственное преимущество в двигателе Жигулей – при замене масла проще снимать и устанавливать фильтр.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107 (5)

Коробка передач Москвича заметно меньше и легче, картер сцепления установлен отдельно, а значит, проще поменять сцепление. Слухи о «ненадёжности» коробки Москвича опровергает заводской отчёт АЗЛК о сравнительных испытаниях в равных условиях трёх типов коробок: штатной 412, перспективной КП-9 и вазовской. Самой надёжной показала себя… как раз штатная! «Девятой» навредил экспериментальный характер сборки. А ещё у Москвича нет ни промежуточной опоры, ни резиновой муфты карданного вала. Ведь когда чего-то нет, то и ломаться нечему.

А замена тормозных колодок? В дисковых тормозах Москвича в худшем случае можно сломать шплинт – копеечную деталь. И тут же заменить её новой. У Жигулей надо выбивать штифты, и хоть один из при этом можно выбить вместе с ушком цилиндра. Тогда под замену пойдут цилиндры целиком. Да и чугунно-стальные задние барабаны Москвича снимаются обычно без проблем, а вот изящные алюминиевые барабаны Жигулей часто намертво прилипают к ступицам.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107

У ВАЗа в советское время было одно преимущество – более мощная, чем у АЗЛК, сеть фирменных техцентров, где владелец машины мог хотя бы теоретически рассчитывать на предпродажную подготовку и грамотное обслуживание. Москвичи часто страдали от отсутствия «предпродажки» и якобы «умелых рук» владельцев, которые просто ломали свои машины безграмотными ремонтами. Вот откуда ползли слухи о «ненадёжности» марки.

Ухожу красиво

Москвич-2140 достойно сошел со сцены в 1988 году не «устаревшим», а практически современным по меркам тогдашней советской реальности автомобилем. На смену 2140 пришёл весьма интересный (хотя и не очень хорошо сделанный) М-2141, ну, а что было дальше со всем производством — вы помните.

Москвич-2140 и ВАЗ-2107 (4)

Жигули, как ни прискорбно, к 2012 году превратились в устаревший массовый ширпотреб. Не будем ставить это в минус Жигулям (тут виновата не машина, а кое-что другое), но такая задержка на конвейере безнадёжно устаревшей “классики” сильно ударила по ее репутации. Причём не только “классике”, а всему заводу. Ну, а отношение к заводу, само собой, проецировалось и на его продукцию.

Так кого мы назовём победителем? Никого. Потому что пара “М”+”Ж” — единственная правильная, и пусть они живут мирно.

Теги: Подержанные авто , Сравнительные , российская марка , российские автомобили , российские седаны , российский автопром , советские автомобили
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