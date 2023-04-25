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Обновлённая Lada Vesta может получить новую прописку

25.04.2023 118 0 0

Выпуск седанов и универсалов российской марки могут наладить в Узбекистане, об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Дебют рестайлингового семейства Lada Vesta состоялся в феврале 2022 года: торжественное мероприятие прошло на ижевском заводе, принадлежащем компании АВТОВАЗ. Немногим позже предприятия ушли в вынужденный простой, выход посвежевшей Весты на рынок пришлось отложить из-за нехватки комплектующих. Кстати, небольшую партию обновлённых машин площадка в Удмуртской республике всё же выпустить успела и они всё-таки добрались до дилеров в прошлом году. Однако официально модель запустили в серию совсем недавно, в начале прошлого месяца, причём на другом заводе.

Запуск производства обновлённой Lada Vesta на заводе в Тольятти

Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta было перенесено с ижевского завода на головное предприятие АВТОВАЗа, расположенное в городе Тольятти (Самарская область). В свою очередь, площадку в Ижевске решили оставить для выпуска полностью электрических версий Lada Largus, ранее мы рассказывали подробнее об этом электромобиле.

На фото: обновлённый седан Lada Vesta

Теперь стало известно, что обновлённая Lada Vesta, вероятно, получит новую прописку: о том, что производство седанов и универсалов могут наладить в Узбекистане, сегодня рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. «Уже сейчас мы совместно с партнёром рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей, – цитирует ТАСС главу компании. – Причём это будет флагманская модель – Lada Vesta нового поколения».

Также Максим Соколов отметил, что в планах есть увеличение степени локализации производства автомобилей российской марки Lada в Узбекистане. По его словам, этого удастся добиться за счёт сварки и окраски, сейчас АВТОВАЗ продолжает вести переговоры с местными партнёрами. Лады здесь собирают с 2021 года, на мощностях предприятия фирмы Roodell, ранее здесь была налажена крупноузловая сборка дореформенных Вест.

На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross

Стоит отметить, что в АВТОВАЗе считают актуальную Lada Vesta новым поколением, а не рестайлинговой версией: модели даже присвоили индекс NG (то есть New Generation). Таким автомобилям досталась новая светодиодная оптика и иные бамперы, а также другая радиаторная решётка, причём у кросс-универсала она получила рисунок в виде сот. В салоне изменили переднюю панель, карты дверей и блок управления климат-контролем.

На старте продаж модель впервые предложат с 90-сильным восьмиклапанным двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в пяре с пятиступенчатой «механикой». Позже в моторную линейку вернутся «шестнадцатиклапанник» с отдачей в 106 л.с., а также двигатель объёмом 1,8 литра (122 л.с.) и варианты с автоматической коробкой передач. У Вест в базовое оснащение входят две фронтальные подушки безопасности и ABS. Цены но обновлённые седаны и универсалы пока не объявлены, живые продажи машин в РФ начнутся в мае.

На фото: салон обновлённой Lada Vesta

На днях дизайнер Kolesa.ru предположил, как может выглядеть Lada Granta нового поколения: на рендерах изображён следующий седан. Предполагается, что Гранта окажется визуально похожей на «старшую сестру» по модельному ряду.

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