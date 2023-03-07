АВТОВАЗ анонсировал «заряженные» версии универсала Lada Vesta и лифтбека Granta

Прототипы будущих новинок российской марки представили в рамках фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», который ежегодно проводится с 2019 года.

Lada Sport – это дочернее предприятие АВТОВАЗа, которое располагается в Тольятти. Оно занимается выпуском «заряженных» моделей российского бренда. Так, с 2013 по 2018 годы здесь собирали седаны Lada Granta Sport (после рестайлинга «горячая» модификация исчезла из линейки). Также подразделение выпускало «четырёхдверку» Lada Vesta Sport (на базе дореформенной версии модели).

На фото: прототип Lada Vesta SW Sport

В дальнейшем «дочка» АВТОВАЗа собирается презентовать пару новых «заряженных» автомобилей Lada: речь идёт об универсале Vesta SW Sport и лифтбеке Granta Sport. Сейчас они находятся в разработке: компания решила показать прототипы будущих новинок в рамках фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», мероприятие продлится с 7 по 11 марта.



Как рассказали в компании, в рамках фестиваля за рулём прототипа Lada Vesta SW Sport будет находиться пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин: его цель – попытаться установить рекорд скорости «Байкальской мили».

На фото: прототип Lada Vesta SW Sport и Granta Sport в кузове лифтбек

«Горячий» универсал Vesta АВТОВАЗ разрабатывал уже давно: прототипы ещё в 2018-м отправляли на заводские испытания, а на тестах их ловили фотошпионы. Помимо этого, в октябре того же года в базе Росстандарта появилось обновлённое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Vesta: тогда в сертификат была внесена спортивная версия модели, причём в вариантах кузова седан и универсал. Очевидно, у того проекта по созданию спортивной версии «пятидверки» теперь «открылось второе дыхание».



О «начинке» серийного универсала Vesta SW Sport в АВТОВАЗе пока ничего не говорят. Вероятно, двигатель будет таким же, как и у дореформенного «заряженного» седана. Напомним, он оснащался 145-сильным бензиновым мотором объёмом 1,8 литра. В пару ему предлагалась пятиступенчатая механическая коробка передач Renault JR5, однако теперь ей, очевидно, придётся искать замену. Отметим, спорт-седан разгонялся с места до «сотни» за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляла 193 км/ч. Характеристики Vesta SW Sport станут известны позже.

Рендер Lada Vesta SW Sport (на базе дорестайлинговой Весты)

Как отметили в АВТОВАЗе, вторая анонсированная новинка – лифтбек Lada Granta Sport – получит «более мощный мотор со спортивными калибровками», более точных технических данных «начинки» пока нет. Ещё производитель подчеркнул, что управляемость была улучшена за счёт более жёсткой и короткоходной подвески. Ещё новинке обещаны «спортивные элементы дизайна».



Дорестайлинговый «подогретый» седан, выпускаемый с 2013-го по 2018 годы, оснащался штатным двигателем объёмом 1,6 литра, который форсировали до 118 л.с. Также в списке отличий от «обычной» четырёхдверной Гранты числились: пластиковый обвес на кузове, заниженная подвеска и задние дисковые тормоза.



АВТОВАЗ в конце прошлой недели запустил серийное производство обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta. По плану, в продажу посвежевшие автомобили поступят в мае. Отметим, в их базовое оснащение входят две фронтальные подушки безопасности и система ABS.