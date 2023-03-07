АВТОВАЗ анонсировал «заряженные» версии универсала Lada Vesta и лифтбека Granta

Lada Sport – это дочернее предприятие АВТОВАЗа, которое располагается в Тольятти. Оно занимается выпуском «заряженных» моделей российского бренда. Так, с 2013 по 2018 годы здесь собирали седаны Lada Granta Sport (после рестайлинга «горячая» модификация исчезла из линейки). Также подразделение выпускало «четырёхдверку» Lada Vesta Sport (на базе дореформенной версии модели).
В дальнейшем «дочка» АВТОВАЗа собирается презентовать пару новых «заряженных» автомобилей Lada: речь идёт об универсале Vesta SW Sport и лифтбеке Granta Sport. Сейчас они находятся в разработке: компания решила показать прототипы будущих новинок в рамках фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», мероприятие продлится с 7 по 11 марта.
Как рассказали в компании, в рамках фестиваля за рулём прототипа Lada Vesta SW Sport будет находиться пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин: его цель – попытаться установить рекорд скорости «Байкальской мили».
«Горячий» универсал Vesta АВТОВАЗ разрабатывал уже давно: прототипы ещё в 2018-м отправляли на заводские испытания, а на тестах их ловили фотошпионы. Помимо этого, в октябре того же года в базе Росстандарта появилось обновлённое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Vesta: тогда в сертификат была внесена спортивная версия модели, причём в вариантах кузова седан и универсал. Очевидно, у того проекта по созданию спортивной версии «пятидверки» теперь «открылось второе дыхание».
О «начинке» серийного универсала Vesta SW Sport в АВТОВАЗе пока ничего не говорят. Вероятно, двигатель будет таким же, как и у дореформенного «заряженного» седана. Напомним, он оснащался 145-сильным бензиновым мотором объёмом 1,8 литра. В пару ему предлагалась пятиступенчатая механическая коробка передач Renault JR5, однако теперь ей, очевидно, придётся искать замену. Отметим, спорт-седан разгонялся с места до «сотни» за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляла 193 км/ч. Характеристики Vesta SW Sport станут известны позже.
Как отметили в АВТОВАЗе, вторая анонсированная новинка – лифтбек Lada Granta Sport – получит «более мощный мотор со спортивными калибровками», более точных технических данных «начинки» пока нет. Ещё производитель подчеркнул, что управляемость была улучшена за счёт более жёсткой и короткоходной подвески. Ещё новинке обещаны «спортивные элементы дизайна».
Дорестайлинговый «подогретый» седан, выпускаемый с 2013-го по 2018 годы, оснащался штатным двигателем объёмом 1,6 литра, который форсировали до 118 л.с. Также в списке отличий от «обычной» четырёхдверной Гранты числились: пластиковый обвес на кузове, заниженная подвеска и задние дисковые тормоза.
АВТОВАЗ в конце прошлой недели запустил серийное производство обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta. По плану, в продажу посвежевшие автомобили поступят в мае. Отметим, в их базовое оснащение входят две фронтальные подушки безопасности и система ABS.
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