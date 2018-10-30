В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Vesta. В сертификат внесли спортивную версию модели, причем в двух вариантах кузова.

Серийный седан Lada Vesta Sport представили еще в августе 2018-го на Московском автосалоне. О том, что АВТОВАЗ может вывести на рынок еще и «заряженный» универсал, стало известно всего несколько дней назад, когда в Сеть выложили шпионские фото спортивного «сарая». Отметим, сам автогигант Vesta SW Sport пока так и не анонсировал. Впрочем, внесение в ОТТС Весты еще одной модификации сигнализирует о том, что положительное решение все же принято.

1 / 2 Это не официальные изображения Vesta SW Sport, а видение дизайнера Kolesa.ru. Кстати, картинки были созданы еще до того, как спортивный универсал поймали во время тестов 2 / 2 Это не официальные изображения Vesta SW Sport, а видение дизайнера Kolesa.ru. Кстати, картинки были созданы еще до того, как спортивный универсал поймали во время тестов

В сертификате спортивный седан обозначен как GFLS30, «горячий» универсал «прячется» под индексом GFKS30. Оба варианта имеют расширенную колею (1528 мм) и уменьшенную высоту (1478 мм), два патрубка выпускной системы. Буксировка прицепа для таких Lada не предусмотрена.

Как и «четырехдверку» Vesta Sport, спортивный «сарай» предложат с бензиновым мотором 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. Седан будет доступен с пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Vesta SW Sport, очевидно, получит ту же коробку. Четырехдверная Веста наберет первую «сотню» за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость – 193 км/ч. Характеристики универсала Sport пока неизвестны.

1 / 3 Седан Lada Vesta Sport 2 / 3 Седан Lada Vesta Sport 3 / 3 Седан Lada Vesta Sport

Седан Lada Vesta Sport поступит в продажу до конца текущего года, цена официально не объявлена. По данным Kolesa.ru, ценник «четырехдверки» будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей. Универсал же, скорее всего, доберется до дилеров только в следующем году, он наверняка обойдется еще дороже.

Выпуск «четырехдверки» налажен в Тольятти на мощностях компании Lada Sport, «дочки» АВТОВАЗа. Там же, видимо, будут собирать и Vesta SW Sport. Стандартные седан и универсал, а также их кросс-версии, производят в Ижевске.

1 / 3 Стандартный универсал Lada Vesta SW 2 / 3 Стандартный универсал Lada Vesta SW 3 / 3 Стандартный универсал Lada Vesta SW

Рекомендованная цена обычной Весты сегодня начинается с отметки в 594 900 рублей, кросс-седан стоит от 773 900 рублей. Цена стандартного универсала – от 679 900 рублей, Vesta SW Cross – от 805 900 рублей. Между тем, согласно нашему каталогу «Авто у дилеров», в Москве, например, встречаются более выгодные предложения на Lada Vesta, независимо от типа кузова.

Напомним, Kolesa.ru уже испытал седан Vesta Sport, все подробности – в нашем материале.