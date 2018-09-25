Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport

Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport

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“Я ездил на Весте Спорт и это - кайф!”, “Прям кайф” - вот так описывали мне свои впечатления коллеги, кому уже удалось попробовать в деле тольяттинский флагман. Колеся на Весте по городским улицам, я ощущал себя, как на выставке современного искусства: все ахают, но непонятно от чего. Ну красные вставочки, ну кресла неплохие… Мотор, конечно, форсированный, но атмосферная рядная четвёрка 1.8 вполне предсказуемо грустно звучит и столь же грустно едет. От осинки не родятся апельсинки, как говорится. Где же кайф? Ведь уважаемые люди говорили… Значит, я чего-то не понимал. А потом - понял.

Эпитетов о дизайне и цитат из пресс-релиза вы ещё начитаетесь, поэтому предлагаю опустить этот пункт, констатировав, что шлифовка изначально дерзкого образа Стива Маттина удалась.

Но спроектировать эффектный обвес — это сейчас могут многие. Не у всех получается гармонично, но исключения бывают. Но “спортивная” Веста, к счастью, выделяется не только пластиковым декором.

Для разминки — коротко о главных технических отличиях за одну минуту на наглядном видео:

Скептики, поберегите желчь. Да, 145 сил и 9,6 секунд до 100 км/ч — это не те цифры, которые хочется видеть в паспортных характеристиках “горячего” седана. Но заводская доработка атмосферных моторов — это тонкое “искусство возможного”, особенно на АвтоВАЗе, где инженеры, по их собственному признанию, работают в тисках требований ультра-лоу-коста.

Lada_Vesta_Sport серая на трассе (3)

Плюс 23 л.с. за счёт одного лишь впуска-выпуска, распредвалов и прошивки ЭБУ — это совсем-совсем неплохо. Я не видел внешнюю скоростную характеристику, однако по ощущениям не похоже, чтобы мощность была “задрана” в узком диапазоне оборотов ради красивой цифры. На Весте по-прежнему можно тронуться со второй передачи. Тем более что не “секундами до сотни” едиными живы автомобили со спортивным характером…

И когда увидите Весту Спорт с двустволкой выхлопных труб, не спешите злорадоствовать, в отличие от ряда китайских автомобилей (не будем показывать пальцем) тут всё настоящее:


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Одна из фишек спортивной Весты — раздвоенный выхлопной тракт. А как она звучит? Ну, так 😁

Публикация от Колёса.ру (@kolesaru)

В салоне главное — это кресла. Наконец-то подушка стала более-менее достаточной длины, а валики боковой поддержки неплохо сбалансированы по жёсткости. Всё остальное здесь, за исключением акцентов отделки, такое же, как на остальных модификациях Весты в топовой комплектации “Люкс”.

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Это “ж-ж-ж-ж” неспроста

В городе, будем честными, от “спортивных” доработок толку мало. Для светофорных гонок тольяттинский седан недостаточно шустр при старте. Веста Спорт ощущается как обычный недорогой автомобиль с посредственной шумоизоляцией и вяленькой атмосферной тягой на низах. Реношная коробка JR5, в отличие от ВАЗовской, на тяготы жизни уже ставшим родным трансмиссионным воем не жалуется, ходы рычага переключения передач достаточно короткие и чёткие. Вот педаль сцепления показалась длинноватой для спортивной машины, и тяжёловатой для гражданской — “логановской” невесомости у неё нет, приходится прикладывать усилие.

Lada_Vesta_Sport красная в ночном городе (2)

Двигатель
1.8 л, 145 л.с., 182 Н*м при 3600 об/мин

Впрочем, всё это мы уже знаем по “обычной” Весте с мотором 1.8 — трансмиссия перекочевала на Спорт без каких-либо изменений. Передаточные числа те же, главная передача такая же, даже сцепление усиливать не стали — здесь такой же 220-миллиметровый ведомый диск и такой же гидропривод, хотя нагрузка-то выше.

Вот подвеска — отличается существенно. Чуть подробнее я коснусь её ниже, пока что важно сказать, что она сохранила ключевое преимущество Лад — стойкость к мелким и крупным ямам. Поездив за день до тестов на Vesta SW Cross для калибровки ощущений, берусь утверждать: разница есть, Спорт пожёстче, но и только: машина остаётся комфортной для перемещения по дорогам плохого качества. Несмотря на уменьшение хода подвески с 80 до 40 мм, она осталась комфортной, а пробить её удалось лишь однажды — на особо коварной глубокой яме с острыми краями. Колёсный диск, что характерно, остался цел, а ведь качество заводского “литья” на Весте вызывало вопросы. Впрочем, мы отвлеклись.

Lada_Vesta_Sport серая сбоку

На highway star, то есть звезду скоростных шоссе, Веста Спорт также не тянет. Мотор, как уже говорилось, не отличается благородством тембра и в салоне его шума многовато, а передач в механической коробке лишь пять. Ж-ж-ж-ж…

Так, всё ясно. С кайфом обманули? Журналисты, как водится, продались?

Lada_Vesta_Sport красная спереди

За последних не ручаюсь, но всё встаёт на свои места, как только съезжаешь с хайвея на периферийную дорогу. Например, на участок Приморского шоссе, изгибающегося вместе с береговой линией Финского залива.

И понеслась

Понять весь смысл этого автомобиля можно, качнув рулём на скорости больше 80 км/ч. Показалось? Нет, это была точная и понятная реакция! С такой управляемостью и красная “нулевая метка” на руле уже не выглядит бутафорией. Погодите-ка, а где штатный мешок с ватой и опилками, который с незапамятных времён на переднеприводных ВАЗах выполнял роль связующего звена между рулевым валом и рейкой?

Lada_Vesta_Sport руль (2)

Пройдя несколько поворотов ходом и упёршись в череду тихоходов, я останавливаюсь на обочине и жду, пока они проедут вперёд, чтобы не мешали. Нет, мало места! Я догоняю их через полминуты. Сворачиваем с маршрута, поедем по безлюдной дорожке через лес.

Lada_Vesta_Sport красная три четверти (4)

Тут ещё больше поворотов, есть перепады высот и асфаль щербатый, с ямами — идеальный импровизированный полигон для проверки баланса настройки ходовой. Амортизаторы на Весте Спорт, разумеется, более жёсткие, но в меру — настолько, чтобы при резкой смене подъёма на спуск машина оставалась на траектории, но при этом неровности не вытрясали душу.

Lada_Vesta_Sport красная три четверти (5)

В поворотах Веста очень стабильна — сказывается увеличенная колея. По 7,5 мм прибавки дают с каждой стороны новые ступицы, ещё по сантиметру — собственные приводные валы большего сечения. Итого выходит плюс 15 мм сзади и плюс 35 — спереди.

ШРУСы, поворотные кулаки, ступичные подшипники — здесь всё “своё”, усиленное, рассчитанное на более интенсивные нагрузки. Из-за этого, правда, немного пострадал радиус поворота — он и так у Весты был не выдающийся, а здесь стал ещё немного меньше (насколько — не сказали, а корректно замерить на коротком тесте возможности не было), но жертва вполне оправданная.

 

Любопытно, что и Сх, коэффициент лобового сопротивления, на Весте Спорт немного выше, чем у “обычной”. Владислав Незванкин, гендиректор “Лада Спорт” говорит, что за этим параметром они не гнались — боролись с подъёмной силой. Для этого, помимо установки диффузора и спойлера, со 178 до 147 мм сократили минимальный дорожный просвет — эти 31 мм разницы приходятся на переднюю часть, тогда как сзади занижение существенно меньше — 17 мм.

Lada_Vesta_Sport серая три четверти

Lada_Vesta_Sport шильдик-6368 Lada_Vesta_Sport шильдик-6368 (3)

Не забыли и про тормоза! Бывали у Лад такие неприятности как увод в сторону при экстренном торможении — из-за приводов разной длины. Бью по педали на 60 км/ч и оттормаживаюсь до нуля, не прикасаясь к рулю — траектория не поменялась, АБС (как минимум, на сухом асфальте) чрезмерно усилие не ограничивала. По документам, тормозной путь со 100 км/ч до нуля у Весты Спорт сократился с 40 метров до 34 — всё благодаря усиленным тормозным механизмам и 300-миллиметровым дискам спереди. С оборудованием цифры не перепроверял, но — верю. И особенно приятно, что после активных “покатушек” эффективность тормозов не снизилась. Держат удар.

Кто её купит?

Итак, что в сухом остатке? Апельсинки от осинки, поправ все законы селекции, всё же народились. Автомобиль с МакФерсоном спереди и упругой балкой сзади прекрасно поворачивает, причём с несущественным ущербом для плавности хода. Настройка шасси — выдающаяся!

Lada_Vesta_Sport красная на трассе (4)

А вот с двигателем по-хорошему надо что-то делать. Четырёхцилиндровый атмосферник даже со “злыми” распредвалами, зажатый в нормы “Евро-5”, выглядит в конструкции как откровенно слабое звено. Да, наверняка покупатели Спортов повырезают катализаторы, а чип-тюнеры придумают менее экологичные прошивки ЭБУ, но большого прироста это не даст.

Lada_Vesta_Sport двигатель

Диванные аналитики воскликнут: “АвтоВАЗ, проснись! Весте Спорт нужен нормальный турбомотор!” Но оные в производстве в России не освоены, а любой импортный агрегат задерёт цену далеко за 1.5 миллиона. Поэтому, как ни прискорбно, об этом можно забыть до поры.

Lada Vesta Sport
Заявленный Расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
10.6 6.4 7.9

Наддув на ВАЗовском 1.8-литровом блоке? Итальянцы же смогли приладить турбину старенькому чугунному мотору серии FIRE из середины 80-х, форсировали его до 170 сил и с успехом ставят их на Fiat 500, 124 Spider, Jeep Renegade… Но то машины из другой ценовой категории, да и FCA с АвтоВАЗом играют в несколько разных лигах.

Lada_Vesta_Sport красная на трассе

Примерная стоимость
от 900 000 рублей

Понятно, что Веста Спорт — продукт компромиссный, который должен не только работать на имидж, но и окупаться (и это нормально). Производственные мощности Lada Sport, рассчитанные на 3000 машин в год, сейчас загружены полностью за счёт Granta Sport — небольшой, но устойчивый спрос на эти машины имеется. В том, что он сохранится и на Весту, несмотря на цену от 900 тысяч до 1 миллиона (точный прайс объявят ближе к старту продаж), сомнений нет.

И вот если Lada Sport со своим проектом принесёт достаточно денег своим инвесторам, если в России найдётся достаточное количество патриотичных любителей быстрых поворотов… Тогда, лет через 5-7 можно будет поговорить о новом моторе и дополнительных вложениях в имиджевые проекты.

А пока порадуйтесь за наших инженеров-подвесочников — они крутые.

Lada_Vesta_Sport красная на трассе (5)

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , российские автомобили , российские седаны , спортивные автомобили , спортивные седаны , Lada , Vesta Sport
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