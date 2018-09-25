Lada Vesta Sport: сборка в Тольятти и «сотни предзаказов»

После появления в линейке Lada «заряженной» Весты производство спортивных версий автомобилей отечественной марки могут организовать в две смены.

Седан Vesta Sport выйдет на наш рынок до конца текущего года, причем спортивную «четырехдверку» будут собирать в Тольятти на мощностях Lada Sport, «дочки» АВТОВАЗа, тогда как выпуск стандартной и кросс-версий модели (включая универсал) налажен в Ижевске. Кроме того, по информации Kolesa.ru, Lada Sport может открыть вторую смену для сборки «заряженной» Весты – это произойдет в том случае, если спрос на новинку Lada будет высоким.

Кстати, как сообщил «Колёсам» Владислав Незванкин, глава спортивного подразделения Lada, количество предзаказов на «горячую» Vesta «исчисляется сотнями». Между тем от АВТОВАЗа релизов о старте приема заявок на новую модификацию пока не было. Формы предзаказа ни на сайте Lada, ни на портале Lada Sport также на данный момент нет.

Мощность Lada Sport с одной сменой – около трех тысяч машин в год. Помимо Vesta Sport на предприятии также собирают седаны Granta Sport и хэтчбеки Kalina Sport. Отметим, семейство Granta недавно обновилось, поглотив хэтч и универсал Kalina. Однако спортивные Гранта и Калина рестайлинг пока не претерпели – их представят позже и, очевидно, уже под единым именем Granta.

По данным Kolesa.ru, в прошлом году в России было продано 2485 седанов Lada Granta Sport и 676 хэтчбеков Lada Kalina. В январе-августе 2018-го спортивная Гранта обрела 1677 хозяев, а «заряженная» Калина разошлась по стране тиражом в 275 экземпляров.

Сегодня дореформенные Гранта и Калина производства Lada Sport доступны в двух версиях – «лайтовой» Drive Active и, собственно, Sport. В первой комплектации машины оснащены стандартным мотором 1.6 мощностью 106 л.с., который работает в паре с 5МКП, а вместо дисковых тормозов у них сзади стоят обычные барабанные механизмы. Но при этом Granta и Kalina Drive Active имеют спортивный обвес. В этом варианте исполнения Гранта наберет первую «сотню» за 10,9 секунды, Калина – за 11 секунд. Цена седана в версии Drive Active – от 554 900 рублей, хэтча – от 576 900 рублей. В комплектации Sport Лады представлены со 114-сильным мотором 1.6 и 5МКП, дисковые тормоза – на всех колесах. Такие Granta (от 633 900 рублей) и Kalina (от 640 900 рублей) разгоняются до 100 км/ч за 9,5 секунды.

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Под капотом Lada Vesta Sport установлен 145-сильный мотор 1.8, он работает в паре с 5МКП Renault с тросовым механизмом переключения. Эта «четырехдверка» разгоняется до «сотни» за 10,2 секунды. Цена спортивной Весты еще не объявлена. По информации Kolesa.ru, модель предложат в топовой комплектации «Люкс», ее ценник будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей, то есть «заряженная» Vesta окажется самой дорогой Lada.

Напомним, совсем скоро на Kolesa.ru появится тест-драйв спортивной Весты, не пропустите!