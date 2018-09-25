Lada Vesta Sport: сборка в Тольятти и «сотни предзаказов»

Lada Vesta Sport: сборка в Тольятти и «сотни предзаказов»

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После появления в линейке Lada «заряженной» Весты производство спортивных версий автомобилей отечественной марки могут организовать в две смены.

Седан Vesta Sport выйдет на наш рынок до конца текущего года, причем спортивную «четырехдверку» будут собирать в Тольятти на мощностях Lada Sport, «дочки» АВТОВАЗа, тогда как выпуск стандартной и кросс-версий модели (включая универсал) налажен в Ижевске. Кроме того, по информации Kolesa.ru, Lada Sport может открыть вторую смену для сборки «заряженной» Весты – это произойдет в том случае, если спрос на новинку Lada будет высоким.

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Кстати, как сообщил «Колёсам» Владислав Незванкин, глава спортивного подразделения Lada, количество предзаказов на «горячую» Vesta «исчисляется сотнями». Между тем от АВТОВАЗа релизов о старте приема заявок на новую модификацию пока не было. Формы предзаказа ни на сайте Lada, ни на портале Lada Sport также на данный момент нет.

Мощность Lada Sport с одной сменой – около трех тысяч машин в год. Помимо Vesta Sport на предприятии также собирают седаны Granta Sport и хэтчбеки Kalina Sport. Отметим, семейство Granta недавно обновилось, поглотив хэтч и универсал Kalina. Однако спортивные Гранта и Калина рестайлинг пока не претерпели – их представят позже и, очевидно, уже под единым именем Granta.

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По данным Kolesa.ru, в прошлом году в России было продано 2485 седанов Lada Granta Sport и 676 хэтчбеков Lada Kalina. В январе-августе 2018-го спортивная Гранта обрела 1677 хозяев, а «заряженная» Калина разошлась по стране тиражом в 275 экземпляров.

Сегодня дореформенные Гранта и Калина производства Lada Sport доступны в двух версиях – «лайтовой» Drive Active и, собственно, Sport. В первой комплектации машины оснащены стандартным мотором 1.6 мощностью 106 л.с., который работает в паре с 5МКП, а вместо дисковых тормозов у них сзади стоят обычные барабанные механизмы. Но при этом Granta и Kalina Drive Active имеют спортивный обвес. В этом варианте исполнения Гранта наберет первую «сотню» за 10,9 секунды, Калина – за 11 секунд. Цена седана в версии Drive Active – от 554 900 рублей, хэтча – от 576 900 рублей. В комплектации Sport Лады представлены со 114-сильным мотором 1.6 и 5МКП, дисковые тормоза – на всех колесах. Такие Granta (от 633 900 рублей) и Kalina (от 640 900 рублей) разгоняются до 100 км/ч за 9,5 секунды.

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Под капотом Lada Vesta Sport установлен 145-сильный мотор 1.8, он работает в паре с 5МКП Renault с тросовым механизмом переключения. Эта «четырехдверка» разгоняется до «сотни» за 10,2 секунды. Цена спортивной Весты еще не объявлена. По информации Kolesa.ru, модель предложат в топовой комплектации «Люкс», ее ценник будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей, то есть «заряженная» Vesta окажется самой дорогой Lada.

Напомним, совсем скоро на Kolesa.ru появится тест-драйв спортивной Весты, не пропустите!

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , Lada Sport , АВТОВАЗ , российские автомобили , спортивные автомобили , Granta , Granta Sport , Kalina , Kalina Sport , Lada , Vesta Sport , Vesta седан
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«Заряженная» Vesta Sport окажется самой дорогой Lada

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