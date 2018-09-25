«Заряженная» Vesta Sport окажется самой дорогой Lada

«Заряженная» Vesta Sport окажется самой дорогой Lada

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АВТОВАЗ готовится вывести на рынок спортивную версию своего бестселлера. Новинку предложат только в топовой комплектации.

Премьера серийного седана Lada Vesta Sport состоялась в августе 2018-го на Московском автосалоне. На российский рынок спортивная версия выйдет до конца текущего года – возможно, уже осенью. «Заряженную» Весту предложат только в топовом варианте исполнение «Люкс», при этом для модели будет доступен пакет опций. Цена пока не объявлена, ее обещают раскрыть ближе к началу продаж. По данным Kolesa.ru, ценник Vesta Sport будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей.

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Таким образом, «горячая» Веста окажется самой дорогой массовой моделью Lada. Пока этот «титул» удерживает газовая «четырехдверка» Vesta CNG, топовая версия которой – Luxe с пакетом Multimedia – обойдется в 898 900 рублей. За метановым седаном идет другая модификация Весты – кросс-универсал в комплектации Luxe с опциональным набором Prestige обойдется в 891 900 рублей. Есть еще хэтч Kalina NFR R1 за 1 290 000 рублей, но его в расчет мы не берем, так как этот автомобиль предназначен для гонок.

Внешне от стандартной модели седан Vesta Sport отличается бамперами и формой передних икс-образных вставок. Сзади у спортивной «четырехдверки» имеется диффузор с интегрированным фонарем и двумя патрубками выпускной системы, на порогах – аэродинамические накладки, на крышке багажника – спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Также Vesta Sport получила 17-дюймовые диски, дизайн которых придумал лично Стив Маттин, главный стилист АВТОВАЗа. Кстати, диски для спорт-версии поставляет компания «КиК» из Красноярска.

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В салоне – передние кресла с более развитой боковой поддержкой и вставками из алькантары. Рулевое колесо, рукоятка МКП и рычаг стояночного тормоза отделаны перфорированной черной экокожей (то есть кожзаменителем), на передней панели есть вставки «под карбон». У приборов – красная подложка. Рулевая колонка может быть настроена по высоте и по вылету. Для новинки также предусмотрены: обогрев лобового стекла и наружных зеркал, трехступенчатый подогрев передних сидений, датчики дождя и света, парктроник, противотуманки с функцией подсветки поворотов (впервые для Lada).

У Vesta Sport переработали подвеску, появились новые амортизаторы и пружины. Диаметр штока стоек увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра – с 30 до 32 мм. В задних амортизаторах диаметр штока увеличен с 12,4 до 14 мм. Колея выросла на 35 мм спереди (до 1545 мм) и на 15 мм сзади (до 1525 мм). Дорожный просвет седана уменьшен на 16 мм по сравнению с обычной моделью – у спортивной Весты этот показатель равен 162 мм. Также спорт-версия получила новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах).

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Под капотом Vesta Sport установлен бензиновый двигатель 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). Мотор укомплектован пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Двигатель «питается» бензином АИ-95, тогда как другим версиям Весты положен бензин АИ-92.

С места до 100 км/ч Lada Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость такой «четырехдверки»  – 193 км/ч. Для сравнения, стандартная Веста с 1.8 и 5МКП наберет первую «сотню» за 10,2 секунды, ее «максималка» — 186 км/ч.

О том, как едет Vesta Sport, а также другие подробности о новинке Lada,– скоро в тест-драйве Kolesa.ru, не пропустите!

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , АВТОВАЗ , российские автомобили , седаны , Lada , Vesta Sport , Vesta седан
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