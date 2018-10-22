Снимки закамуфлированного универсала Lada Vesta опубликовал Лада Веста Клуб. Сообщается, что одна из фотографий (на той, где машина запечатлена на АЗС) была сделана в городе Камышин Волгоградской области, остальные кадры – в Кисловодске. Судя по всему, папарацци удалось поймать спортивную версию «сарая»: на это указывает наличие двух патрубков выхлопной системы, заниженная подвеска и низкопрофильные колеса с пятиточечной разболтовкой (у обычной Весты четыре болта) – все, как у седана Vesta Sport.
Мотор «заряженному» универсалу тоже наверняка достался от спортивной «четырехдверки». Речь идет о бензиновом двигателе 1.8, отдачу которого увеличили с со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). У седана мотор укомплектован пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Седан Vesta Sport наберет первую «сотню» за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость – 193 км/ч.
Информации о сроках премьеры Vesta SW Sport пока нет. Между тем о спортивном «сарае» АВТОВАЗ официально и вовсе пока не заявлял, тогда как «заряженный» седан был представлен в два этапа: в 2016-м на Московском автосалоне показали концепт такой «четырехдверки», серийная же модель дебютировала на ММАС-2018.
Четырехдверная Vesta Sport тоже еще не поступила в продажу, цена не объявлена. Ожидается, что седан выйдет на наш рынок до конца текущего года. По данным Kolesa.ru, ценник «четырехдверки» будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей. Универсал же, вероятно, обойдется еще дороже.
Седан производят в Тольятти на мощностях компании Lada Sport, «дочки» АВТОВАЗа. Там же, очевидно, будут собирать и «заряженный» «сарай». Выпуск стандартной и кросс-версий Весты (и седана, и универсала) налажен в Ижевске. Актуальные цены «обычных» Vesta можно посмотреть в нашем новом разделе «Авто у дилеров».
Напомним, Kolesa.ru уже испытал седан Vesta Sport, все подробности – в нашем материале. Кстати, ранее дизайнер «Колёс» представил свое видение того, как бы мог выглядеть универсал Vesta SW Sport.
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