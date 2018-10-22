Если седан Vesta Sport АВТОВАЗ представлял в два этапа (концепт в 2016-м и серийная версия два года спустя), то о новой модификации «сарая» производитель официально пока не объявлял.

Снимки закамуфлированного универсала Lada Vesta опубликовал Лада Веста Клуб. Сообщается, что одна из фотографий (на той, где машина запечатлена на АЗС) была сделана в городе Камышин Волгоградской области, остальные кадры – в Кисловодске. Судя по всему, папарацци удалось поймать спортивную версию «сарая»: на это указывает наличие двух патрубков выхлопной системы, заниженная подвеска и низкопрофильные колеса с пятиточечной разболтовкой (у обычной Весты четыре болта) – все, как у седана Vesta Sport.

Мотор «заряженному» универсалу тоже наверняка достался от спортивной «четырехдверки». Речь идет о бензиновом двигателе 1.8, отдачу которого увеличили с со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). У седана мотор укомплектован пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Седан Vesta Sport наберет первую «сотню» за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость – 193 км/ч.

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Информации о сроках премьеры Vesta SW Sport пока нет. Между тем о спортивном «сарае» АВТОВАЗ официально и вовсе пока не заявлял, тогда как «заряженный» седан был представлен в два этапа: в 2016-м на Московском автосалоне показали концепт такой «четырехдверки», серийная же модель дебютировала на ММАС-2018.

Четырехдверная Vesta Sport тоже еще не поступила в продажу, цена не объявлена. Ожидается, что седан выйдет на наш рынок до конца текущего года. По данным Kolesa.ru, ценник «четырехдверки» будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей. Универсал же, вероятно, обойдется еще дороже.

1 / 5 Седан Lada Vesta Sport 2 / 5 Седан Lada Vesta Sport 3 / 5 Седан Lada Vesta Sport 4 / 5 Стандартный универсал Lada Vesta SW 5 / 5 Стандартный универсал Lada Vesta SW

Седан производят в Тольятти на мощностях компании Lada Sport, «дочки» АВТОВАЗа. Там же, очевидно, будут собирать и «заряженный» «сарай». Выпуск стандартной и кросс-версий Весты (и седана, и универсала) налажен в Ижевске. Актуальные цены «обычных» Vesta можно посмотреть в нашем новом разделе «Авто у дилеров».

Напомним, Kolesa.ru уже испытал седан Vesta Sport, все подробности – в нашем материале. Кстати, ранее дизайнер «Колёс» представил свое видение того, как бы мог выглядеть универсал Vesta SW Sport.