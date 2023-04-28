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Новая Lada Vesta: появились подробности об оснащении

28.04.2023 118 0 0

По неофициальным данным, рестайлинговую модель предложат в четырех комплектациях.

Массовый выпуск модернизированной Lada Vesta стартовал в Тольятти в марте (прежде седаны и универсалы делали в Ижевске). Напомним, сам АВТОВАЗ позиционирует такую модель в качестве нового поколения, хотя это все же рестайлинг. Как сообщалось в рамках торжественной церемонии начала производства, обновленные Весты планируется вывести на рынок в мае. С тех пор официальной информации о машинах не поступало. Тем временем, Telegram-канал RCI News раздобыл презентационные слайды, посвященные оснащению рестайлинговой Lada Vesta. Впрочем, сразу оговоримся, что все данные предварительные.

Предполагается, что Весту предложат в четырех вариантах исполнения. В арсенале базовой комплектации Comfort значатся: светодиодная оптика, дисковые тормоза задних колес, электропривод и обогрев наружных зеркал, ABS и EBD, пара подушек безопасности, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, аудиоподготовка и кнопка запуска двигателя.

В версии Life появляются центральный подлокотник с боксом, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, регулировка высоты и поясничного подпора сиденья водителя. Комплектация Enjoy – это еще обогрев лобового стекла, подогрев руля (сам руль – кожаный) и задний парктроник, вдобавок в этом исполнении более продвинутая мультимедиа.

Наконец, топовая версия Techno дополнительно включает легкосплавные диски, комбинированную обивку (ткань и экокожа), виртуальную приборку (10,25 дюйма), мультимедиа-систему Lada EnjoY Vision Pro с вертикальным планшетом диагональю 10,4 дюйма, боковые «эйрбэги».

За доплату для самой доступной Весты Comfort будет предусмотрена часть оборудования старших комплектаций – например, подогрев сидений, задний парктроник, обогрев лобового стекла, подлокотник, регулировка высоты и поясничного подпора сиденья водителя.

Ожидается, что на старте продаж Lada Vesta будет доступна с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 90 л.с. (впервые для модели), следом должен вернуться шестнадцатиклапанник на 106 л.с.

Цен новой Весты пока нет. На сайте Лады до сих пор «висит» прайс-лист дореформенной модели: за прежний седан Vesta в версии Comfort раньше просили минимум 1 182 900 рублей, при этом «база» была другая – Classic (от 1 121 900 рублей).

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