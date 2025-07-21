Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские бренды скоро отправятся из России на выход. Но это вряд ли.

Как пел Юрий Хой, «и вот опять по всей деревне поползли эти слухи». В смысле, очередной китайской марке некие эксперты подписали смертный приговор. Мол, на самом высоком уровне принято решение, что бренд Kaiyi в скором времени соберёт вещи и отправится восвояси. И даже никто об этом якобы не пожалеет. Представительство, что характерно, эти фантазии уже опровергло, но экспертов не остановить: они уже составляют расстрельные списки марок, которые будут следующими. Среди них, например, Livan, Oting, SWM и VGV.

Но в 2024 году в России было продано около миллиона новых китайских автомобилей! И это отнюдь не только Haval, Chery или Geely – места хватило всем. А если кто в этом сомневается, поезжайте в Калининград и посмотрите, как часто там встречаются на дорогах собираемые на местном «Автоторе» различные Kaiyi, BAIC или даже «Амберавто». Дело в том, что аналитики путают тёплое с мягким – кто именно рискует покинуть рынок и почему.

Представительства китайских брендов вряд ли всё бросят и уйдут из России – по разным причинам. Это невыгодно и с точки зрения имиджа, и вложенных инвестиций, и ответственности перед партнёрами и покупателями автомобилей. А вот кому стоит всерьёз подумать о перспективах, так это дилерам. Число автосалонов, торгующих машинами из Поднебесной, в нынешнем году заметно сократилось. Но позвольте, ведь в последние три года они и так открывались, словно грибы после дождя.

Такое ощущение, что дилеры тогда подписывали контракты наперегонки друг с другом. Не знаю, как обстоят дела у китайцев, но помню, что раньше итальянцы были сильно против размещения шоурумов Ferrari и Lamborghini в одном здании. Сейчас же в почёте мультибренд, и в дилерских центрах обычно соседствуют друг с другом даже прямые конкуренты. Лишь бы продажи шли успешно. Тем более что расходы на содержание среднего автосалона легко переваливают за миллион рублей в месяц, не считая аренды здания. Плюс склад или площадка, где хранятся непроданные машины.

Вот поэтому сейчас даже крупные холдинги задумываются, стоит ли продлевать контракты с марками, от которых одни убытки. Это простейшая экономика, никакой геополитики тут нет и в помине. Если нет объёма продаж, который позволяет окупать затраты и получать прибыль, автосалон закрывается. Это сложный, рискованный и отнюдь не настолько высокомаржинальный бизнес, как некоторые почему-то себе представляют. Говорю как человек, не один десяток лет работавший в дилерских структурах. Всё просто: выживут сильнейшие. Те, кто может позволить себе щедрые скидки, кому не нужно оплачивать гигантскую аренду здания, у кого не раздут штат сотрудников и кто, наконец, изначально был избирателен с партнёрами.

А вот у представительств всё будет хорошо. Недавно покинувший Россию бренд Skywell – исключение, которое только подтверждает правило. Уж больно специфичные это были машины. Естественный отбор, не иначе.