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  • Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок

Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок

21.07.2025 618 6 0

Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские бренды скоро отправятся из России на выход. Но это вряд ли.

Как пел Юрий Хой, «и вот опять по всей деревне поползли эти слухи». В смысле, очередной китайской марке некие эксперты подписали смертный приговор. Мол, на самом высоком уровне принято решение, что бренд Kaiyi в скором времени соберёт вещи и отправится восвояси. И даже никто об этом якобы не пожалеет. Представительство, что характерно, эти фантазии уже опровергло, но экспертов не остановить: они уже составляют расстрельные списки марок, которые будут следующими. Среди них, например, Livan, Oting, SWM и VGV.

Но в 2024 году в России было продано около миллиона новых китайских автомобилей! И это отнюдь не только Haval, Chery или Geely – места хватило всем. А если кто в этом сомневается, поезжайте в Калининград и посмотрите, как часто там встречаются на дорогах собираемые на местном «Автоторе» различные Kaiyi, BAIC или даже «Амберавто». Дело в том, что аналитики путают тёплое с мягким – кто именно рискует покинуть рынок и почему. 

Представительства китайских брендов вряд ли всё бросят и уйдут из России – по разным причинам. Это невыгодно и с точки зрения имиджа, и вложенных инвестиций, и ответственности перед партнёрами и покупателями автомобилей. А вот кому стоит всерьёз подумать о перспективах, так это дилерам. Число автосалонов, торгующих машинами из Поднебесной, в нынешнем году заметно сократилось. Но позвольте, ведь в последние три года они и так открывались, словно грибы после дождя.

Такое ощущение, что дилеры тогда подписывали контракты наперегонки друг с другом. Не знаю, как обстоят дела у китайцев, но помню, что раньше итальянцы были сильно против размещения шоурумов Ferrari и Lamborghini в одном здании. Сейчас же в почёте мультибренд, и в дилерских центрах обычно соседствуют друг с другом даже прямые конкуренты. Лишь бы продажи шли успешно. Тем более что расходы на содержание среднего автосалона легко переваливают за миллион рублей в месяц, не считая аренды здания. Плюс склад или площадка, где хранятся непроданные машины.

Вот поэтому сейчас даже крупные холдинги задумываются, стоит ли продлевать контракты с марками, от которых одни убытки. Это простейшая экономика, никакой геополитики тут нет и в помине. Если нет объёма продаж, который позволяет окупать затраты и получать прибыль, автосалон закрывается. Это сложный, рискованный и отнюдь не настолько высокомаржинальный бизнес, как некоторые почему-то себе представляют. Говорю как человек, не один десяток лет работавший в дилерских структурах. Всё просто: выживут сильнейшие. Те, кто может позволить себе щедрые скидки, кому не нужно оплачивать гигантскую аренду здания, у кого не раздут штат сотрудников и кто, наконец, изначально был избирателен с партнёрами.

А вот у представительств всё будет хорошо. Недавно покинувший Россию бренд Skywell – исключение, которое только подтверждает правило. Уж больно специфичные это были машины. Естественный отбор, не иначе.

Китай авторынок Мнение без фильтров
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6 комментариев
21.07.2025 11:31
altersin

Т.е. 2 цены сверху от стоимости в Китае - это всё равно недостаточно маржинально? Ну офигеть не встать.
Собсна, падение продаж в этом году явно намекает на то, что шальные деньги и заначки заканчиваются, а так же, что нащупывание у населения предела платёжеспособности подходит к концу. Предел найден.

3
21.07.2025 11:45
Александр

Так «две цены сверху от стоимости в Китае» прибавляет отнюдь не дилер

1
21.07.2025 12:14
Тавидыч

При всей моей нелюбви к дилерам, всё же нужно оставаться реалистом: в этих "2х ценах сверху" не их маржа, а таможенные сборы, утиль и прочее.
Хотя наши салоны конечно редкостные, привыкшие в условиях дефицита коврики по полмиллиона впаривать, а не эффективный бизнес с низкими издержками строить.

2
21.07.2025 13:11
Петя Иванов

Соглашусь с вами, притащить из Казахстана Киа Спортаж в оптимальной комплектации можно примерно за 3,7. У дилеров они по 4,5 и скидки через губу. Причем ребята в комнате таскают за 3,7 со своей прибылью и на свои, им хватает.

1
21.07.2025 16:30
Witalij

Я думаю главный интересант таких информповесток- главный автопроизводитель на местности, которому ну никак не нужны конкуренты в своей ценовой нише.

1
21.07.2025 17:14
Papirus

Я так понимаю что автор позабыл о невменяемых товарных запасах китайских самобеглых вёдер, скопившихся на складах? Очевидно, это уже растаможенные корыта, висящие на балансе дилеров. При этом китайские «представительства» не настолько сговорчивы в плане предоставления скидок на уже проданный ими товар, так что ОД будет вынужден уходить в минус, что б избавиться от затоварки. Соответственно, в первой волне должны начаться банкротства продавцов. Оставшиеся в живых обязаны будут обратить внимание на то, кто же оказался причиной смерти их сородичей - вот тут и наступит очередь на выбывание представительств перечисленных в статье сортов 💩. Тем более что некоторые из них были очевидно ориентированы на закупку таксопаками и шерингами. Последний закон о такси уже забил в их гроб последний гвоздь.

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