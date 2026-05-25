Планы Ram: больше разных пикапов и флагманский внедорожник Ramcharger

25.05.2026 115 0 0
В ближайшие пять лет Ram выйдет за рамки сугубо коммерческого бренда, его модельная линейка в Северной Америке станет шире и разнообразнее.

Новая стратегия развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis предусматривает развитие Ram как глобального бренда. Ходившие ранее слухи о обратном сращивании Dodge и Ram не подтвердились. Напомним, что марка Ram откололась от Dodge в 2009 году, на данный момент она предлагает только коммерческие автомобили — пикапы и фургоны, причём в США пикапы пока только полноразмерные.

Новый план развития ставит перед Ram задачу увеличить глобальные продажи на 60%, с 517 000 машин в 2025 году до примерно 825 000 в 2030-м. Прирост даст в основном расширение модельного ряда в Северной Америке, хотя и южноамериканское крыло тоже внесёт свою лепту. Так, в Северной Америке всё-таки появится своя версия компактного пикапа Ram Rampage (показан на заглавной фотографии), который производится с 2023 года в Бразилии и в прошлом году вышел на европейский рынок. Слухи о версии Ram Rampage для Свереной Америки ходили ещё в 2023 году, но тогда с адаптацией этой машины для США возникли сложности. После того как Дональд Трамп отменил большинство экологических ограничений для новых машин, подготовить Ram Rampage для США будет проще.

В основе Ram Rampage лежит уже немолодая легковая платформа Small Wide 4×4 LWB с поперечным расположением силового агрегата, поэтому у Rampage полностью независимая подвеска и несущий кузов. Rampage для США и Канады будет отличаться в плане дизайна и оснащения от бразильского тёзки, но в целом это будут родственные модели. Когда именно появится североамериканский Rampage, пока неизвестно, но вряд ли его придётся ждать долго — скорее всего, премьера состоится уже в этом году. Задача Ram Rampage — переманить часть покупателей у оказавшегося очень успешным компактного пикапа Ford Maverick.

В свою очередь североамериканский среднеразмерный пикап Ram Dakota будет совсем не похож на одноимённую модель, производящуюся с прошлого года в Аргентине. Аргентинский Ram Dakota — это клон Changan Hunter/F70, он же Fiat Titano, он же Peugeot Landtrek, он же мексиканский Ram 1200. Североамериканский Ram Dakota будет куда более солидным по части техники и дизайна грузовиком, построенным на рамной платформе актуального Jeep Wrangler/Gladiator. Производиться североамериканский Ram Dakota будет вместе с Jeep Wrangler/Gladiator на заводе Stellantis в Толедо (США, штат Огайо). Унификация между Ram Dakota и Jeep Wrangler/Gladiator будет только по платформе, кабина и кузов у Dakota будут свои, более широкие, вдобавок сразу анонсирована мощная версия от спортивного подразделения SRT Performance. Главные конкуренты североамериканского Ram Dakota — это Toyota Tacoma и Ford Ranger.

Первый в истории Ram внедорожник был анонсирован ещё в октябре прошлого года, но тогда не было известно его имя, а теперь известно — Ramcharger. Это имя прежде предназначалось plug-in гибридной версии пикапа Ram 1500, но она в прошлом году была переименована в Ram 1500 REV, а электрический Ram 1500 был вообще отменён. Внедорожник Ram Ramcharger будет унифицирован по платформе с пиком Ram 1500 и внедорожником Jeep Grand Wagoneer, то есть будет рамным и достаточно мощным, с бензиновыми двигателями V8 HEMI (к слову, Jeep Grand Wagoneer двигатели V8 пока не вернули). Также у Ramcharger будут plug-in гибидная версия с техникой от Ram 1500 REV и спортивная версия от подразделения SRT Performance. Производство Ram Ramcharger должно начаться в 2028 году на заводе Stellantis в городе Уоррен (США, штат Мичиган), где сейчас производится Jeep Grand Wagoneer.

Различные версии Ram 1500 Rumble Bee

Добавим, что на прошлом неделе у Ram 1500 появилось семейство дорожных масл-траков Rumble Bee с моторами V8 HEMI.

