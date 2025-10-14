Новинки ×
Пикап Ram Dakota, брат Changan, Fiat и Peugeot: премьера и старт производства

14.10.2025 479 1 0

Концерн Stellantis представил новый грузовичок Ram. Модель адресована прежде всего странам Южной Америки, там ее предложат с турбодизелем 2.2 и полным приводом.

О том, что Stellantis готовит новый рамный пикап под брендом Ram для Южной Америки, официально было объявлено в августе этого года: тогда в Бразилии показали концепт с возрожденным именем Dakota и «фамилией» Nightfall. На прошлой неделе были опубликованы тизеры товарной версии. Ну а теперь грузовичок Dakota встал на конвейер – производство стартовало в Аргентине. Одновременно провели презентацию серийного пикапа Ram.

Напомним, совсем новой и оригинальной разработкой Ram Dakota не является. Это брат Fiat Titano (его тоже делает аргентинский завод) и Peugeot Landtrek, которые, в свою очередь, состоят в родстве с «китайцем» Changan Hunter (в РФ это Hunter Plus, а прародителем всей линейки стал Kaicene F70 от той же фирмы Changan). К слову, в гамме Ram уже присутствует клон моделей Peugeot и Fiat – грузовичок с индексом 1200. Однако тот пикап продают в Мексике, и от родственников он отличается лишь декором, тогда как внешность Dakota больше соответствует актуальному стилю бренда.

Товарный грузовичок дебютировал в версии Warlock. Такое исполнение имеет радиаторную решетку с горизонтальными плашками вместо сетки у концепта, светодиодную оптику, подножки и двухцветные 17-дюймовые диски. Заявленная грузоподъемность – 1020 кг.

Внутри Ram Dakota скопировал относительно свежий Changan Hunter, тогда как Peugeot Landtrek, Fiat Titano и Ram 1200 подражают более ранней версии «китайца». Так, в салоне Дакоты установлены объединенные в табло 7-дюймовая цифровая приборка и тачскрин мультимедиа диагональю 12,3 дюйма. Расположенные на центральном тоннеле селектор коробки, «граненая» шайба и пара неприкрытых подстаканников – все это почти такое же, как у модели Changan. В списке оборудования Dakota еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности и камеры кругового обзора.

Как и предполагали аргентинские и бразильские СМИ, пикап Ram Dakota получил турбодизель Multijet 2.2 концерна Stellantis, которым оснащаются пикапы Peugeot и Fiat. Двигатель выдает 200 л.с. и 450 Нм. В официальном пресс-релизе указано, что грузовичок Ram укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом. При этом южноамериканские медиа также пишут, что в продаже будут и версии с шестиступенчатой механикой. Ram Dakota имеет полный привод, для заднего дифференциала предусмотрена блокировка.

У аргентинских дилеров новый пикап появится до конца текущего года, все комплектации и цены раскроют ближе к дате старта продаж С 2026-го Ram Dakota начнут поставлять в Бразилию и другие страны региона.

1 комментарий
14.10.2025 18:04
Иванов Андрей

Только куколд китайского автопрома мог написать что рам это брат какого то чангана

