Ram Dakota Nightfall стал предвестником нового среднеразмерного пикапа

Южноамериканская линейка марки Ram в следующем году пополнится за счёт новинки – среднеразмерного пикапа, который получит название Dakota. Напомним, модель с таким именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram. Совсем недавно компания опубликовала первые тизеры, а теперь полностью рассекретила концепт с прибавкой Nightfall. Презентация прошла в рамках специального мероприятии марки в Сан-Паулу (Бразилия).
Глава Stellantis South America и руководитель Stellantis Pro One Эмануэль Каппеллано подтвердил, что серийное производство нового среднеразмерного грузовика Ram, предназначенного для стран Южной Америки, будет налажено в «пикап-центре Stellantis», который расположен в Кордове (Аргентина). Отметим, сюда после обновления был перенесён выпуск актуального Fiat Titano, с которым новинка Ram, вероятно, разделит «начинку».
Напомним, изначально пикап Fiat оснащался 150-сильным китайским турбодизелем объёмом 1,9 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм). В прошлом году линейку Titano пополнил 180-сильный французский турбодизель объёмом 2,2 литра (400 Нм), а позже появился итальянский дизельный турбомотор семейства Multijet II, объём которого составляет 2,2 литра, а максимальная отдача – 200 л.с. и 450 Нм. В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.
Концепт Ram Dakota Nightfall получил светодиодную головную оптику (причём фары соединены между собой светящейся узкой полосой), противотуманки, интегрированные в боковые воздухозаборники на переднем бампере, узкий центральный воздухозаборник с элементами «под бронзу», буксировочным крюком и электрической лебёдкой, а также дополнительную светотехнику на капоте с воздуховодом и на перекладине в основании грузового отсека.
Шоу-кар снабдили шестиугольной радиаторной решёткой с необычной изогнутой серебристой рамкой, рисунком из волнистых горизонтальных линий и крупным логотипом бренда, массивными «оквадраченными» накладками из некрашеного пластика на расширенных колёсных арках, обычными наружными зеркалами и традиционными дверными ручками, а также 18-дюймовыми легкосплавными шестиспицевыми дисками, обутыми в 33-дюймовые внедорожные шины. Профиль Dakota Nightfall также украшают шильдики с названием модели и тёмно-серые боковые подножки.
В грузовом отсеке концепта Ram Dakota Nightfall можно увидеть закреплённое на перекладине полноразмерное запасное колесо, на корме – светодиодные вертикальные задние фонари, а также откидной борт с крупным логотипом в виде названия марки и подножку с парой буксировочных проушин. Салон производитель пока не показал.
Серийная версия среднеразмерного пикапа Ram Dakota появится в продаже в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, в 2026 году. Цены станут известны позже. Известно, что в линейке бренда новинка займёт место на ступеньку выше пикапа Rampage, стартовый ценник которого составляет 242 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 3,59 млн рублей по текущему курсу).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться