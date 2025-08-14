Ram Dakota Nightfall стал предвестником нового среднеразмерного пикапа

Американская марка возродила отправленное в отставку имя ради грядущей новинки, которая выйдет на рынок Бразилии в 2026 году.

Южноамериканская линейка марки Ram в следующем году пополнится за счёт новинки – среднеразмерного пикапа, который получит название Dakota. Напомним, модель с таким именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram. Совсем недавно компания опубликовала первые тизеры, а теперь полностью рассекретила концепт с прибавкой Nightfall. Презентация прошла в рамках специального мероприятии марки в Сан-Паулу (Бразилия).

На фото: концепт Ram Dakota Nightfall

Глава Stellantis South America и руководитель Stellantis Pro One Эмануэль Каппеллано подтвердил, что серийное производство нового среднеразмерного грузовика Ram, предназначенного для стран Южной Америки, будет налажено в «пикап-центре Stellantis», который расположен в Кордове (Аргентина). Отметим, сюда после обновления был перенесён выпуск актуального Fiat Titano, с которым новинка Ram, вероятно, разделит «начинку».

Напомним, изначально пикап Fiat оснащался 150-сильным китайским турбодизелем объёмом 1,9 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм). В прошлом году линейку Titano пополнил 180-сильный французский турбодизель объёмом 2,2 литра (400 Нм), а позже появился итальянский дизельный турбомотор семейства Multijet II, объём которого составляет 2,2 литра, а максимальная отдача – 200 л.с. и 450 Нм. В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.

Концепт Ram Dakota Nightfall получил светодиодную головную оптику (причём фары соединены между собой светящейся узкой полосой), противотуманки, интегрированные в боковые воздухозаборники на переднем бампере, узкий центральный воздухозаборник с элементами «под бронзу», буксировочным крюком и электрической лебёдкой, а также дополнительную светотехнику на капоте с воздуховодом и на перекладине в основании грузового отсека.

Шоу-кар снабдили шестиугольной радиаторной решёткой с необычной изогнутой серебристой рамкой, рисунком из волнистых горизонтальных линий и крупным логотипом бренда, массивными «оквадраченными» накладками из некрашеного пластика на расширенных колёсных арках, обычными наружными зеркалами и традиционными дверными ручками, а также 18-дюймовыми легкосплавными шестиспицевыми дисками, обутыми в 33-дюймовые внедорожные шины. Профиль Dakota Nightfall также украшают шильдики с названием модели и тёмно-серые боковые подножки.

В грузовом отсеке концепта Ram Dakota Nightfall можно увидеть закреплённое на перекладине полноразмерное запасное колесо, на корме – светодиодные вертикальные задние фонари, а также откидной борт с крупным логотипом в виде названия марки и подножку с парой буксировочных проушин. Салон производитель пока не показал.

Серийная версия среднеразмерного пикапа Ram Dakota появится в продаже в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, в 2026 году. Цены станут известны позже. Известно, что в линейке бренда новинка займёт место на ступеньку выше пикапа Rampage, стартовый ценник которого составляет 242 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 3,59 млн рублей по текущему курсу).