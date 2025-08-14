Новинки ×
  • Ram Dakota Nightfall стал предвестником нового среднеразмерного пикапа

Ram Dakota Nightfall стал предвестником нового среднеразмерного пикапа

14.08.2025 114 0 0

Американская марка возродила отправленное в отставку имя ради грядущей новинки, которая выйдет на рынок Бразилии в 2026 году.

Южноамериканская линейка марки Ram в следующем году пополнится за счёт новинки – среднеразмерного пикапа, который получит название Dakota. Напомним, модель с таким именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram. Совсем недавно компания опубликовала первые тизеры, а теперь полностью рассекретила концепт с прибавкой Nightfall. Презентация прошла в рамках специального мероприятии марки в Сан-Паулу (Бразилия).

На фото: концепт Ram Dakota Nightfall

Глава Stellantis South America и руководитель Stellantis Pro One Эмануэль Каппеллано подтвердил, что серийное производство нового среднеразмерного грузовика Ram, предназначенного для стран Южной Америки, будет налажено в «пикап-центре Stellantis», который расположен в Кордове (Аргентина). Отметим, сюда после обновления был перенесён выпуск актуального Fiat Titano, с которым новинка Ram, вероятно, разделит «начинку».

1 / 2
2 / 2

Напомним, изначально пикап Fiat оснащался 150-сильным китайским турбодизелем объёмом 1,9 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм). В прошлом году линейку Titano пополнил 180-сильный французский турбодизель объёмом 2,2 литра (400 Нм), а позже появился итальянский дизельный турбомотор семейства Multijet II, объём которого составляет 2,2 литра, а максимальная отдача – 200 л.с. и 450 Нм. В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.

Концепт Ram Dakota Nightfall получил светодиодную головную оптику (причём фары соединены между собой светящейся узкой полосой), противотуманки, интегрированные в боковые воздухозаборники на переднем бампере, узкий центральный воздухозаборник с элементами «под бронзу», буксировочным крюком и электрической лебёдкой, а также дополнительную светотехнику на капоте с воздуховодом и на перекладине в основании грузового отсека.

Шоу-кар снабдили шестиугольной радиаторной решёткой с необычной изогнутой серебристой рамкой, рисунком из волнистых горизонтальных линий и крупным логотипом бренда, массивными «оквадраченными» накладками из некрашеного пластика на расширенных колёсных арках, обычными наружными зеркалами и традиционными дверными ручками, а также 18-дюймовыми легкосплавными шестиспицевыми дисками, обутыми в 33-дюймовые внедорожные шины. Профиль Dakota Nightfall также украшают шильдики с названием модели и тёмно-серые боковые подножки.

В грузовом отсеке концепта Ram Dakota Nightfall можно увидеть закреплённое на перекладине полноразмерное запасное колесо, на корме – светодиодные вертикальные задние фонари, а также откидной борт с крупным логотипом в виде названия марки и подножку с парой буксировочных проушин. Салон производитель пока не показал.

1 / 2
2 / 2

Серийная версия среднеразмерного пикапа Ram Dakota появится в продаже в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, в 2026 году. Цены станут известны позже. Известно, что в линейке бренда новинка займёт место на ступеньку выше пикапа Rampage, стартовый ценник которого составляет 242 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 3,59 млн рублей по текущему курсу).

пикап Бразилия авторынок концепты новинки Ram Ram Dakota
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и слишком горячие моторы В первой части материала о подержанной «единичке» BMW поколения F20 мы рассказали о том, что кузов, салон и даже электрика этого автомобиля пока ещё могут быть в достойном состоянии. Означа... 728 7 1 13.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 657 3 1 11.08.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что нужно знать о правильной эксплуатации автомобиля Как известно, автомобиль – это не только средство передвижения, но и сложный механизм, требующий внимания и заботы. Чтобы машина не доставляла хлопот владельцу, важно регулярно следить за со... 2702 1 1 11.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8445 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8015 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7200 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
14 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
7 BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и сл...
4 Когда можно быстро и везде: история разработки и успеха Porsche Cayenn...
Новые комментарии
Change privacy settings