Обновлённый Fiat Titano: более мощный дизель, 8-ступенчатая АКП и подорожание

Премьера Fiat Titano состоялась в конце 2023 года — это типичный продукт бэдж-инжиниринга, а именно слегка перелицованный Peugeot Landtrek, он же Changan Hunter Plus (официально продаётся в России), он же Ram 1200. Изначально сборка Fiat Titano была налажена в Уругвае на предприятии Nordex в Монтевидео, но недавно производство было перенесено на собственный новый завод Stellantis в аргентинской Кордове, где трудятся 1800 человек, из которых 50% — женщины. К смене завода приурочили и модернизацию пикапа.
Изначально Fiat Titano оснащался 1,9-литровым китайским турбодизелем (150 л.с., 350 Нм), в прошлом году гамму пополнил 2,2-литровый французский турбодизель (180 л.с., 400 Нм), а теперь место под капотом занял итальянский 2,2-литровый турбодизель семейства Multijet II, выдающий 200 л.с. и 450 Нм. В базовой комплектации Endurance в пару этому двигателю положена 6-ступенчатая «механика», а более дорогие комплектации Volcano и Ranch получили 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF вместо прежнего 6-ступенчатого Aisin. Кроме того, Titano получил новую раздаточную коробку BorgWarner с «понижайкой»: мощность на передние колёса теперь отбирается в автоматическом режиме муфтой (прежде было только жёсткое подключение типа парт-тайм). Для заднего дифференциала предусмотрена блокировка.
Шасси пикапа тоже доработано: все колёса теперь оснащены дисковыми тормозами, гидроусилитель руля заменён электрическим, подвеска перенастроена в сторону большего комфорта, но без потери в устойчивости и управляемости. Ручной тормоз во всех комплектациях теперь электромеханический. В топовой комплектации Ranch появился расширенный комплект электронных ассистентов водителя ADAS, в него входят система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, автопарковщик и многорежимная система помощи при езде на уклонах.
В салоне Titano изменён дизайн рычага-селектора АКП (режимы теперь указаны на самом набалдашнике), появился новый цветной 7-дюймовый экран на щитке приборов в комплектации Ranch, обновлён 10-дюймовый мультимедийный экран: у него теперь есть специальная вкладка для езды по бездорожью и беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Ключевые размеры Titano прежние: габаритная длина — 5330 мм, ширина с зеркалами — 2221 мм, высота с рейлингами — 1897 мм, колёсная база — 3180 мм, дорожный просвет — 235 мм, угол въезда — 29 градусов, угол съезда — 27 градусов. Для кузова расширена цветовая палитра, каталог фирменных аксессуаров Mopar тоже обновлён и расширен.
Обновлённый Fiat Titano относится к 2026 модельному году, но его продажи начнутся уже в этом месяце, а поставки начнутся в июле. Цены в пресс-релизе указаны в бразильских реалах, они выросли на 14 000 — 26 000 реалов в зависимости от комплектации: базовый Titano Endurance теперь стоит от 233 990 реалов (3,25 млн рублей в переводе по текущему курсу), топовый Titano Ranch — от 285 990 реалов (3,98 млн рублей).
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