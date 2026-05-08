Mansory Azura: ещё один роскошный кабриолет на базе Mercedes-AMG G 63

08.05.2026 83 0 0
Германское тюнинг-ателье Mansory продолжает расширять ассортимент кабриолетов на базе рамного внедорожника Mercedes-Benz G-класса: в рамках выставки роскошных автомобилей Top Marques Monaco представлена уникальная трёхдверка, получившая имя Azura.

Год назад компания Mansory привезла на выставку в Монако белоснежный пятидверный кабриолет Speranza на базе актуального Mercedes-AMG G 63, а через полтора месяца после этой премьеры показала укороченный пятидверный кабриолет Art Piece AL3C MONO907Y с уникальной раскраской от арт-деятеля Алека Монополи. Свежепредставленный Mansory Azura — третий вариант кабриолета, трёхдверный, но со стандартной колёсной базой от пятидверного «гелика».

Имя Azura, как нетрудно догадаться, отсылает к Лазурному берегу Франции, основой цвет кузова, разумеется, лазурный, но верхняя часть кузова, включая складную крышу, окрашена в фарфоровый белый, подчёркивающий курортную атмосферу Лазурного берега с его бесконечным парком роскошных яхт. Крыша у Azura не такая, как у двух предыдущих кабриолетов, она сделана с чистого листа именно под этот уникальный кузов. Процесс складывания/раскладывания крыши полностью автоматизирован, заказчик может выбрать любой цвет ткани на свой вкус.

Чтобы трёхдверный внедорожник со стандартной колёсной базой выглядел гармонично, Mansory решила сместить назад центральные стойки кузова и удлинить двери, при этом открываются эти двери против основного хода автомобиля — это один из излюбленных приёмов Mansory. Для придания кузову необходимой жёсткости со срезанной крышей в конструкцию внедрены дополнительные усилители в районе пола и порогов, а над подголовниками передних кресел разместилась силовая поперечина. Пышный карбоновый обвес и 24-дюймовые кованые колёса FC.15 собственной разработки не дают сомневаться в том, что этот кабриолет сделала именно Mansory.

Салон оформлен в той же цветовой гамме, что и экстерьер. Вся отделка, разумеется, новая, щедро сдобренная лакированным кованым карбоном с дивными лазурными разводами. Кресла у Azura тоже новые, с более пухлыми, чем у стандартного Mercedes-AMG G 63 спинками, со встроенными динамиками аудиосистемы и мягкими подушками на подголовниках. Между двумя раздельными задними креслами установлена многофункциональная тумба с удобными подлокотниками и мультимедийным планшетом.

Техническая начинка у Mansory Azura такая же, как двух предыдущих кабриолетов: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 исходного Mercedes-AMG G 63 получил более производительные турбокомпрессоры, новую систему выхлопа и новую программу управления, в результате чего его отдача выросла со стоковых 585 л.с. и 850 Нм до 820 л.с. и 1150 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 4,0 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Стоимость своих творений Mansory традиционно не раскрывает, ясно только, что кабриолет Azura стоит очень дорого, как и положено машинам, рассекающим по Монако и окрестностям.

кабриолет внедорожник тюнинг новинки Mercedes-AMG Mercedes-AMG G 63 Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс
