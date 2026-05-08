Maserati готовится обновить GranTurismo, GranCabrio и Grecale

Актуальная линейка итальянского бренда, принадлежащего автогиганту Stellantis, насчитывает всего пять моделей, при этом три из них компания намерена в скором времени обновить. Известно, что изменения коснутся в том числе внешности кроссовера Grecale, купе GranTurismo и версии модели с открытым верхом – GranCabrio. Сейчас компания отправила это трио проходить дорожные испытания.

На фото: прототип обновлённого Maserati Grecale

Марка уже опубликовала официальные «шпионские» снимки частично замаскированных прототипов: снимки были сделаны в Модене (Италия), рядом с историческим заводом Maserati, располагающимся на улице Виале Чиро Менотти. Как отметили в компании, именно здесь команда инженеров разработала все модели бренда. Сейчас, в ходе тестов, компания собирает необходимые данные «для обеспечения оптимальной окончательной доводки транспортных средств».

Maserati представила паркетник Grecale весной 2022 года. Напомним, тогда кроссовер дебютировал сразу во всех модификациях – трёх бензиновых, а также электрической, которая получила прибавку Folgore к названию (её продажи стартовали позже, в 2023-м). Судя по маскировочной плёнке, посвежевший Maserati Grecale получит иное оформление передней части: «спрятана» даже радиаторная решётка, хотя головная оптика, очевидно, останется прежней. Также изменений стоит ждать в нижней части боковин и заднего бампера.

Не исключено, что модель получит расширенный список оборудования, набор водительских помощников и т.д., однако в салоне, скорее всего, изменения будут минимальными: ожидаются пересмотренные цифровые часы, установленные на передней панели. Официальная информация о том, какие обновки ждут Maserati Grecale, появится позже.

На фото: прототип обновлённого Maserati GranTurismo 1 / 2 На фото: прототип обновлённого Maserati GranTurismo 2 / 2

Предположительно «начинка» останется прежней, хотя не исключено, что отдачу могут слегка увеличить. Актуальный бензиновый Grecale доступен только с полным приводом и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом ZF. В гамме модели числятся: 2,0-литровая турбочетвёрка (300 л.с., 450 Нм), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, а также такая же система, но мощностью 330 л.с. (при прежнем максимальном крутящем моменте). Топ-версии положен 3,0-литровый битурбомотор V6 Nettuno (530 л.с. и 620 Нм).

Нынешний «зелёный» паркетник Grecale Folgore оснащается 400-вольтовой батареей ёмкостью 105 кВт*ч, а также силовой установкой, состоящей из двух одинаковых модулей EDM (Electric Drive Module), в которых объединены электромотор, инвертор, редуктор и дифференциал (привод – полный). Максимальная совокупная отдача системы равна 550 л.с. и 820 Нм.

На фото: прототип обновлённого Maserati GranCabrio 1 / 2 На фото: прототип обновлённого Maserati GranCabrio 2 / 2

Как мы уже отметили, обновление ждёт также купе Maserati GranTurismo и кабриолет GranCabrio. Судя по замаскированным прототипам, изменения тоже ждут переднюю часть (фары трогать не будут), нижние части боковин и кормы. В салоне, скорее всего, останутся нынешние дисплеи: виртуальная приборка диагональю 12,2 дюйма, тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,3 дюйма, а ещё 8,8-дюймовый сенсорный блок управления климат-контролем.

Актуальные спорткары доступны с 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno мощностью либо 490 л.с. (максимальный крутящий момент – 600 Нм), либо 550 л.с. (650 Нм). Ещё нынешние Maserati GranTurismo и GranCabrio доступны с полностью электрической силовой установкой и приставкой Folgore, совокупная отдача системы равна 761 л.с. (1350 Нм).

По предварительным данным, премьера посвежевших версий Maserati GranTurismo, GranCabrio и Grecale пройдёт в конце 2026 года, их цены станут известны позже.