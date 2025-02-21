С ветерком подешевле: Maserati GranCabrio обзавёлся начальной версией с мотором V6

Компания Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, стремительно теряет клиентов и пытается удержать их расширением ценового диапазона на свои модели: в продаже появился базовый бензиновый кабриолет Maserati GranCabrio с 490-сильным V6 и полным приводом.

Stellantis опубликует финансовый отчёт за 2024 год на следующей неделе, он позволит оценить масштаб кризиса, в который корпорация скатилась в прошлом году, но уже ясно, что одним из главных разочарований стала Maserati. Ключевым рынком для Maserati является родная Европа: в прошлом году итальянская марка, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовала здесь только 4607 автомобилей, что на 40% меньше продаж в 2023 году.

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Причинами такого падения стали слабое продвижение и затянувшееся обновление модельного ряда Maserati: в прошлом году были сняты с производства седаны Quattroporte и Ghibli, кроссовер Levante и двигатели V8. Заменить выбившие модели пока нечем, внятной стратегии развития у Maserati сейчас нет, прежний курс на электромобили более не актуален, покупатели автомобилей лакшери-сегмента сегодня особенно настойчиво требует у производителей новинок с ДВС.

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Последние модели Maserati, к счастью, предлагаются как с электрическими, так и бензиновыми силовыми установками. Бензиновый Maserati GranCabrio второго поколения дебютировал в феврале 2024 года в версии Trofeo с 550-сильным 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno. Электрическая версия Folgore с трёхмоторной силовой установкой мощностью 829 л.с. справила премьеру в апреле того же года.

Сегодня представлена базовая бензиновая версия Maserati GranCabrio с менее мощным V6 Nettuno — здесь он выдаёт 490 л.с. и 600 Нм, а не 550 л.с. и 650 Нм, как на версии Trofeo. К слову, у родственного купе Maserati GranTurismo 490-сильная бензиновая версия была изначально. Привод у базового Maserati GranCabrio только полный, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF. До 100 км/ч базовый кабриолет разгоняется за 3,9 с (версия Trofeo — за 3,6 с), максимальная скорость — 302 км/ч (у версии Trofeo — 316 км/ч).

Заказы на 490-сильный Maserati GranCabrio уже принимаются, в Италии такой кабриолет стоит от 169 600 евро, тогда как за версию Trofeo нужно отдать минимум 210 800 евро, за версию Folgore — тоже 210 800 евро. Для сравнения скажем, что базовый заднеприводный Porsche 911 Carrera Cabriolet (394 л.с.) стоит в Италии от 148 117 евро, полноприводный Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (541 л.с.) — от 200 332 евро. Отказ от полного привода, возможно, позволил бы ещё сильнее сбросить цену на Maserati GranCabrio, но вряд ли эта мера экономически целесообразна, если заднеприводная версия не была задумана изначально для актуального семейства Maserati GranTurismo/GranCabrio.