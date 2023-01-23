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  • Maserati тихо рассекретила интерьер нового GranTurismo: он почти такой же, как у Grecale

Maserati тихо рассекретила интерьер нового GranTurismo: он почти такой же, как у Grecale

23.01.2023 341 0 0

Мировая премьера Maserati GranTurismo состоялась в начале октября прошлого года, тогда купе второго поколения дебютировало сразу в трёх версиях — бензиновых Modena, Trofeo и электрической Folgore, но публикация фотографий салона почему-то задержалась на три с половиной месяца.

В случае с новым Maserati GranTurismo не очень понятно, почему пресс-служба итальянской марки не стала сразу публиковать полную фотосессию: если бы в салоне были какие-то сюрпризы, то ему, конечно, стоило бы посвятить отдельный пресс-релиз, но по факту оказалось, что нет ни сюрприза, ни пресс-релиза — снимки интерьера просто были добавлены на прошлой неделе в медиатеку модели без лишней огласки.

Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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В целом интерьер нового GranTurismo выглядит классно и по-итальянски роскошно, но передняя панель практически полностью унифицирована с таковой у кроссовера Maserati Grecale, представленного ещё весной прошлого года. Таким образом можно констатировать, что Maserat,i хоть и позиционирует себя как лакшери-марка, по уровню эксклюзивности своих машин не дотягивает до Ferrari, которая до сих пор умудряется делать оригинальные салоны для каждой из своих основных моделей.

Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Версии Modena, Trofeo и Folgore внутри отличаются отделкой, у электромобиля, кроме того, собственная графика приборов с учётом специфики силовой установки, но компоновка и стиль у всех трёх версий идентичные. Приборный экран имеет диагональ 12,2 дюйма, мультимедийный — 12,3 дюйма. Под мультимедийным экраном находится ещё один 8,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за настройки микроклимата, а между климатическим и мультимедийным экранами расположился блок клавиш управления трансмиссией. Любопытно, что массивные металлические подрулевые лепестки есть у всех версий, просто у бензиновых они переключают ступени 8-ступенчатой АКП, а у электромобиля регулируют степень рекуперативного торможения.

Maserati GranTurismo Folgore

Во втором ряду установлены два полноценных раздельных креслах, но места для ног очень мало. Аудиосистему поставляется итальянская фирма Sonus faber: в стандартном оснащении — 14 громкоговорителей и 860 Ватт пиковой мощности, за доплату — 19 громкоговорителей и 1195 Вт. Объём багажника у бензиновых версий — 310 л, у электрической он уменьшен до 270 л из-за интегрированной в кузов батареи.

Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Maserati GranTurismo Folgore
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Ёмкость 800-вольтовой батареи Maserati GranTurismo Folgore — 92,5 кВт·ч, она имеет сложную форму, блоки расположены в центральном тоннеле, под капотом и под задними сиденьями. Из-за особенностей компоновки батареи переднего багажника у электрической версии нет. Запас хода на одной зарядке пока не назван.

Силовая установка версии Folgore состоит из трёх электромоторов мощностью 300 кВт (408 л.с.) каждый, один электромотор установлен на передней оси, два — на задней. Из-за ограниченной мощности батареи совокупная максимальная отдача силовой установки — не 1224, а 761 л.с., максимальный крутящий момент — 1350 Нм. До 100 км/ч GranTurismo Folgore разгоняется за 2,7 с, максимальная скорость — 325 км/ч. Снаряженная масса — 2260 кг.

Maserati GranTurismo Modena

Бензиновые Maserati GranTurismo оснащаются 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno, уже знакомым нам по суперкару Maserati MC20 и кроссоверу Grecale, на версии Modena он выдаёт максимальные 490 л.с. и 600 Нм, на Trofeo — 550 л.с. и 650 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF 8HP75, привод — только полный. Первую «сотню» GranTurismo Modena набирает за 3,9 с, максимальная скорость — 302 км/ч, у версии Trofeo соответствующие показатели составляют 3,5 с и 320 км/ч. Снаряженная масса бензиновых версий — 1795 кг, объём топливного бака — 70 л.

Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Maserati GranTurismo Modena
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Все версии Maserati GranTurismo оснащаются тормозами Brembo: диаметр передних тормозных дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 350 мм (4-поршневые суппорты). Также все версии имеют в базе адаптивную пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Бензиновые версии оснащаются блокировкой заднего межколёсного дифференциала: Modena — механической, Trofeo — электронной.

Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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Maserati GranTurismo Modena Trofeo
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В продаже новый GranTurismo появится весной этого года, также в этом году дебютирует версия с откидным верхом GranCabrio, всё семейство будет производиться на заводе Fiat Mirafiori в итальянском Турине. К 2030 году марка Maserati планирует полностью переключиться на электромобили.

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