Электрический кабриолет Maserati GranCabrio Folgore: 829 л.с. и синтетический рёв V8

Бензиновый Maserati GranCabrio Trofeo с 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno (550 л.с., 650 Нм) дебютировал в феврале, а родственное купе Maserati GranTurismo во всех возможных модификациях вышло на рынок ещё в прошлом году. Электрический кабриолет компания Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, приберегла на десерт: он не просто очень красив, но и пока не имеет прямых конкурентов на рынке — ни одна другая фирма сегодня не предлагает серийных прогулочных электрических кабриолетов, рассчитанных на четверых седоков, но есть штучные открытые конверсии от тюнеров на базе Tesla Model S и других электрокаров.
Maserati GranCabrio Folgore имеет усиленный в районе днища и порогов кузов и весит 2340 кг в снаряженном состоянии — на 80 кг больше, чем купе GranTurismo Folgore. Оснащённую электроприводом матерчатую крышу можно сложить на скорости до 50 км/ч всего за 14 с, на подъём крыши нужно чуть больше времени — 16 с. Объём багажника с поднятым верхом составляет скромные 151 л, со сложенным — 114 л, но для сумок, разумеется, можно использовать второй ряд кресел, над ними вдобавок можно натянуть ветрозащитный экран, чтобы уменьшить воздушные завихрения в салоне при езде на высоких скоростях. Передние кресла оснащены системой подачи тёплого воздуха в зону шеи.
Салон оформлен так же, как у бензинового кабриолета и родственного купе: приборный экран — 12,2 дюймовый, мультимедийный — 12,3 дюйма. Под мультимедийным экраном находится блок клавиш управления трансмиссией и ещё один 8,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за настройки микроклимата. В видео опции доступны электронные часы над мультимедийным экраном и проекционный экран на лобовом стекле. Подрулевые лепестки управляют режимом быстрого старта (Launch Control). Стандартная аудиосистема Sonus faber мощностью 815 Вт насчитывает 13 динамиков, за доплату предлагается ещё более мощная 1060-ваттная аудиосистема от той же итальянской фирмы с 16 динамиками.
Силовая установка Maserati GranCabrio Folgore состоит из трёх электромоторов мощностью 300 кВт (408 л.с.) каждый, один электромотор установлен на передней оси, два — на задней. Из-за ограниченной мощности батареи максимальная совокупная мощность силовой установки — не 1224, а 761 л.с., в режиме MaxBoost мощность кратковременно повышается до 610 кВт (829 л.с.). Максимальный крутящий момент силовой установки — 1350 Нм, максимальная рекуперативная мощность — 400 кВт (544 л.с.). До 100 км/ч электрический кабриолет разгоняется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 9,1 с, максимальная скорость — 290 км/ч.
Ёмкость 800-вольтовой батареи, имеющей сложную Т-образную форму и расположенную преимущественно в центральном тоннеле, — 92,5 кВт·ч, из них потребителю доступны 83 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — 447 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, она позволяет увеличить запас хода на 100 км всего за 5 минут. При езде Maserati GranCabrio Folgore проигрывает специально написанный для этой модели синтетический саундтрек, который воспроизводит рёв классического атмосферного бензинового двигателя Maserati V8.
Адаптивная подвеска Maserati GranCabrio Folgore имеет по умолчанию комфортные настройки, идеально подходящие для экскурсионных поездок с открытым верхом, но в самом производительном режиме Corsa она зажимается и позволяет максимально быстро проходить повороты. Штатные тормоза поставляет Brembo, диаметр передних вентилируемых дисков — 380 мм (6-поршневые фиксированные суппорты), задних — 350 мм (4-поршневые фиксированные суппорты). Штатный размер шин — 265/35 ZR 20 спереди и 295/30 ZR 21 сзади.
В Германии Maserati GranCabrio Folgore стоит от 206 713 евро. Для сравнения скажем, что минимальная цена электрического купе Maserati GranTurismo Folgore составляет 198 212 евро, а бензиновый кабриолет Maserati GranCabrio Trofeo стоит от 231 035 евро.
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