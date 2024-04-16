Электрический кабриолет Maserati GranCabrio Folgore: 829 л.с. и синтетический рёв V8

Кабриолет GranCabrio Folgore завершает формирование современной линейки спортивных моделей Maserati, на ключевых рынках он появится в продаже в течение этого года.

Бензиновый Maserati GranCabrio Trofeo с 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno (550 л.с., 650 Нм) дебютировал в феврале, а родственное купе Maserati GranTurismo во всех возможных модификациях вышло на рынок ещё в прошлом году. Электрический кабриолет компания Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, приберегла на десерт: он не просто очень красив, но и пока не имеет прямых конкурентов на рынке — ни одна другая фирма сегодня не предлагает серийных прогулочных электрических кабриолетов, рассчитанных на четверых седоков, но есть штучные открытые конверсии от тюнеров на базе Tesla Model S и других электрокаров.

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Maserati GranCabrio Folgore имеет усиленный в районе днища и порогов кузов и весит 2340 кг в снаряженном состоянии — на 80 кг больше, чем купе GranTurismo Folgore. Оснащённую электроприводом матерчатую крышу можно сложить на скорости до 50 км/ч всего за 14 с, на подъём крыши нужно чуть больше времени — 16 с. Объём багажника с поднятым верхом составляет скромные 151 л, со сложенным — 114 л, но для сумок, разумеется, можно использовать второй ряд кресел, над ними вдобавок можно натянуть ветрозащитный экран, чтобы уменьшить воздушные завихрения в салоне при езде на высоких скоростях. Передние кресла оснащены системой подачи тёплого воздуха в зону шеи.



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Салон оформлен так же, как у бензинового кабриолета и родственного купе: приборный экран — 12,2 дюймовый, мультимедийный — 12,3 дюйма. Под мультимедийным экраном находится блок клавиш управления трансмиссией и ещё один 8,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за настройки микроклимата. В видео опции доступны электронные часы над мультимедийным экраном и проекционный экран на лобовом стекле. Подрулевые лепестки управляют режимом быстрого старта (Launch Control). Стандартная аудиосистема Sonus faber мощностью 815 Вт насчитывает 13 динамиков, за доплату предлагается ещё более мощная 1060-ваттная аудиосистема от той же итальянской фирмы с 16 динамиками.



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Силовая установка Maserati GranCabrio Folgore состоит из трёх электромоторов мощностью 300 кВт (408 л.с.) каждый, один электромотор установлен на передней оси, два — на задней. Из-за ограниченной мощности батареи максимальная совокупная мощность силовой установки — не 1224, а 761 л.с., в режиме MaxBoost мощность кратковременно повышается до 610 кВт (829 л.с.). Максимальный крутящий момент силовой установки — 1350 Нм, максимальная рекуперативная мощность — 400 кВт (544 л.с.). До 100 км/ч электрический кабриолет разгоняется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 9,1 с, максимальная скорость — 290 км/ч.



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Ёмкость 800-вольтовой батареи, имеющей сложную Т-образную форму и расположенную преимущественно в центральном тоннеле, — 92,5 кВт·ч, из них потребителю доступны 83 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — 447 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, она позволяет увеличить запас хода на 100 км всего за 5 минут. При езде Maserati GranCabrio Folgore проигрывает специально написанный для этой модели синтетический саундтрек, который воспроизводит рёв классического атмосферного бензинового двигателя Maserati V8.

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Адаптивная подвеска Maserati GranCabrio Folgore имеет по умолчанию комфортные настройки, идеально подходящие для экскурсионных поездок с открытым верхом, но в самом производительном режиме Corsa она зажимается и позволяет максимально быстро проходить повороты. Штатные тормоза поставляет Brembo, диаметр передних вентилируемых дисков — 380 мм (6-поршневые фиксированные суппорты), задних — 350 мм (4-поршневые фиксированные суппорты). Штатный размер шин — 265/35 ZR 20 спереди и 295/30 ZR 21 сзади.



В Германии Maserati GranCabrio Folgore стоит от 206 713 евро. Для сравнения скажем, что минимальная цена электрического купе Maserati GranTurismo Folgore составляет 198 212 евро, а бензиновый кабриолет Maserati GranCabrio Trofeo стоит от 231 035 евро.

