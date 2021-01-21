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Могут повторить: итальянцы превратили Tesla Model S в кабриолет

21.01.2021 53 0 0

Tesla Model S Convertible – это детище компании Ares Design из Модены. Машина изготовлена в единичном экземпляре и представляет собой демо-образец, но если кто-то захочет себе такую же, то в Ares Design готовы рассмотреть заявки.

 

Ares Design — это одновременно кузовное ателье и автопроизводитель. Компанию возглавляет Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus. В сегменте эксклюзивных автомобилей Ares Design уже успела отметиться яркими и качественными проектами — рестомодами, конверсиями серийных машин и оригинальными моделями, вроде суперкара S1 Project.

Кабриолет на базе Tesla Model S — типичная конверсия, но очень высокого уровня, какую не сделать в гараже с помощью болгарки и сварочного аппарата. Работа над проектом в общей сложности заняла около трёх лет и выполнена по заказу некоего частного состоятельного клиента.

Коллеги из газеты «Авторевю», чей корреспондент побывал в штаб-квартире Ares Design в 2018 году, утверждают, что ради кабриолета Tesla пришлось распотрошить один Bentley Continental GT Convertible, у которого позаимствовали съёмную крышу вместе с механизмом её складывания, однако фотографий готовой машины с поднятой крышей компания не опубликовала.

В свою очередь коллеги из журнала Carscoops отправили запрос в Ares Design и выяснили, что у кабриолета на базе Теслы нет никакой защиты от опрокидывания, то есть выстреливающих дуг безопасности. Представитель компании утверждает, что эта машина будет использоваться в качестве демо-образца, но все последующие открытые конверсии от Ares Design непременно получат защиту от опрокидывания.

Что до конкретного экземпляра, то для него пришлось серьёзно перекроить исходный электрический лифтбек: изготовить новые более длинные двери, оригинальную крышку багажника и крышку складной крыши, усилить кузов в районе днища, чтобы добиться приемлемой жёсткости. В качестве дополнительного украшения Ares Design снабдила Model S оригинальным углепластиковым обвесом по нижнему периметру кузова.

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Салон заново обшит тончайшей кожей, изготовлено новое зауженное заднее сиденье, а передние кресла снабжены механизмом складывания, облегчающим попадание пассажиров на заднее сиденье. Задний багажник, очевидно, сильно уменьшился в размерах, но у Tesla Model S, напомним, есть ещё небольшой передний багажник, так что в теории на этой машине можно отправиться в путешествие вчетвером.

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