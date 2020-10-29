Ares S1 Project Spyder: роскошный «итальянец» с «потрохами» Corvette открылся по полной

Премьера Ares S1 Project с кузовом купе состоялась в сентябре этого года и вызвала большой энтузиазм у любителей дорогих эксклюзивных автомобилей — сказались эффектный дизайн и хорошая репутация молодой, но уже опытной компании Ares Design со штаб-квартирой в Модене. Компанией этой руководит Дэни Бахар, швейцарский предприниматель турецкого происхождения, в прошлом занимавший руководящие посты в Ferrari и Lotus.

В лакшери-сегменте Ares Design успела отметиться несколькими эффектными рестомодами, кастомными мотоциклами и конверсиями серийных машин, в том числе суперкаром Project Panther на базе Lamborghini Huracan, а S1 Project — её самая свежая разработка, на сей раз на базе Chevrolet Corvette восьмого поколения.



Как и в случае с Project Panther узнать исходную модель в S1 Project невозможно, кузов фактически создан с нуля, да и техническая начинка подверглась существенной ревизии. Разработчики сообщают, что прокачали американский атмосферный V8 до 715 л.с. и заставили его крутиться до 8800 об/мин, чтобы он «пел» не хуже итальянских моторов благородных кровей (Ferrari, Lamborghini). Коробка передач (8-ступенчатый «автомат» Tremec с двумя сцеплениями), самоблокирующийся дифференциал и шасси также позаимствованы у Corvette.



До 100 км/ч S1 Project Spyder разгоняется за те же 2,7 с, что и купе. Максимальная скорость не указана, но для открытой версии, по правде сказать, она не так уж важна. Дело в том, что S1 Project Spyder не имеет полноценного ветрового стекла, вместо него установлены два коротких прозрачных козырька, направляющих воздух поверх голов водителя и пассажира. Сложно представить, что бы кто-то попробовал с такой ветрозащитой разогнаться свыше 200 км/ч, даже в шлеме.



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Версия Spyder позволяет во всех подробностях разглядеть интерьер автомобиля S1 Project: он, оказывается, совсем не такой, как у Corvette — от «американца» остался только руль, да и тот перешит. Разделённая на две симметричные части передняя панель плавно перетекает в дверные карты и высокий центральный тоннель.

Пластика в отделке нет в принципе — только кожа и карбон. Ковшеобразные кресла с интегральными подголовниками тоже полностью новые. Вдобавок перерисована графика щитка приборов и мультимедийной системы. У пассажира, кстати, есть собственный маленький щиток приборов.



Ares Design выпустит всего 24 экземпляра S1 Project Spyder — точно такой же тираж у купе. Цена пока не объявлена, но вряд ли она будет ниже, чем у купе, за которое просят полмиллиона евро. Это не так уж дорого на фоне иных конкурентов, например Taraschi Berardo, сделанного на базе BMW i8.

