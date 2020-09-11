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Ares S Project: итальянская ливрея для Corvette С8 и крещендо для V8

11.09.2020 95 0 0

Итальянская компания Ares Design представила среднемоторный суперкар S Project на базе американского Chevrolet Corvette последнего поколения. Полностью оригинальный кузов и форсированный до 715 л.с. обойдутся покупателям в полмиллиона евро.

 

Компанией Ares Design со штаб-квартирой в Модене руководит Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus. За свою короткую историю (компания существует с 2014 года) Ares Design с блеском проявила себя как кузовное ателье, выпустив целый букет рестомодов, конверсий серийных машин (наибольшую известность получил Project Panther на базе Lamborghini Huracan) и кастомных мотоциклов.

S Project — очередное детище Ares Design, о котором Бахар рассказал в интервью журналу Top Gear (на сайте компании эта модель пока не представлена). В отличие от прежних проектов Ares «эска» не копирует какой-либо известный исторический образ, а представляет собственный взгляд разработчиков на то, каким должен быть современный суперкар.

Базисом на сей раз послужил американский Corvette С8 с его алюминиевым кузовом, но снаружи от донора не осталось и следа — полностью новый образ! К интересным особенностям дизайна относятся визуально смещённый вперёд кокпит, вертикально установленный дворник, огромные колёса, воздухозаборник на крыше, «тёрки» на колёсных арках, смотрящие в небо выхлопные патрубки и очень лаконичная корма без антикрыла. Заднего стекла нет, его роль выполняет видеокамера.

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Ходовая часть, 8-ступенчатый «автомат» Tremec с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал позаимствованы у донора, а вот двигатель гораздо более мощный: если стоковый 6,2-литровый атмосферный V8 LT2 на Corvette выдаёт максимальные 502 л.с. и 637 Нм, то у Ares S Project — 715 л.с. и 969 Ни, причём без наддува! Как удалось добиться такой отдачи, Бахар пока держит в секрете, но сообщил, что мотор может раскручиваться до 9000 об/мин и будет радовать водителя крещендо в духе канувших в Лету формульных V10.

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Коллеги из американских СМИ предполагают, что Ares S Project снабжён не V8 LT2, а более компактным 5,5-литровым V8 LT6 от будущего Corvette Z06, но и в этом случае мотору для получения заявленных Ares показателей понадобилась бы прокачка. Кто её автор, мы узнаем позднее — вероятно, после премьеры Corvette Z06. Секретом также пока является интерьер Ares S Project. Зато известно, что до 100 км/ч автомобиль сможет разогнаться всего за 2,6 с.

Ares Design планирует в течение двух лет изготовить всего 24 экземпляра S Project стоимостью 500 тысяч евро каждый, но позже у S Project появятся новые модификации с собственным тиражом. Обещаны и другие, более доступные по цене новинки.

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