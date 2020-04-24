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Ближайшее будущее Chevrolet Corvette: турбонаддув, гибридизация и более 1000 л.с.!

24.04.2020 625 0 0

В Сеть утекла информация о грядущих модификация суперкара Chevrolet Corvette восьмого поколения. Планов громадьё, но при этом GM не намерен расставаться с древним нижневальным V8 — его тоже ждёт гибридизация.

 

Рождение среднемоторного Corvette было долгим и мучительным: разработка машины заняла десять лет, на протяжении которых руководство GM не раз намеревалось свернуть проект. Официальная премьера состоялась летом прошлого года, но из-за длительной забастовки рабочих, недовольных планом реструктуризации корпорации, производство на фабрике в Боулинг-Грин, штат Кентукки, стартовало только в феврале этого года, а должно было начаться до конца прошлого года.

В начале апреля выпуск пришлось прекратить из-за расползания коронавирусной инфекции COVID-19 по США, и на данный момент на рынок попали всего около 2700 спорткаров восьмого поколения с кузовом тарга. Первые клиенты при этом были неприятно удивлены огрехами в качестве сборки салона, которые GM, видимо, будет устранять в рамках отзыва после снятия карантинных ограничений. Тогда же возобновится выпуск Corvette, при этом версию с кузовом кабриолет, представленную в октябре прошлого года, скорее всего, в этом году на конвейер поставить не успеют.

В общем, пока судьба у Corvette С8 складывается так себе. Но если жизнь после эпидемии наладится, американский суперкар порадует своих поклонников массой интересных новшеств. О них стало известно журналу Hagerty из внутренней рассылки Мишель Браун, исполнительного директора закупочных операций GM, в которой она уведомляла поставщиков о приостановке работы над всеми ключевыми проектами из-за коронавируса. В документе были приведён график выхода будущих модификаций Corvette и их ключевых технических характеристик.

Итак, из утечки следует, что к 2022 модельному году (то есть фактически до конца 2021-го) должна быть подготовлена модификация Z06, у которой место базового 6,2-литрового 16-клапанного нижневального V8 LT2 (502 л.с., 637 Нм) займёт более современный 5,5-литровый V8 LT6 с верхними распредвалами и 32 клапанами. Его отдача составит 659 л.с.и 813 Нм.

К 2023 модельному году ожидается гибридный Corvette Grand Sport на базе (внимание!) старого LT2. Электромотор, вероятно, разместят между двигателем и коробкой передач. Совокупная отдача силовой установки составит 608 л.с. и 678 Нм.

16-клапанному V8 LT2, похоже, уготована долгая жизнь.

К 2024 модельному году появится Corvette ZR1 с наддувной версией 5,5-литрового V8. Такой агрегат получит обозначение LT7. С помощью двух турбокомпрессоров (прежде, к слову, на моторы топ-версий Corvette ставились механические нагнетатели) максимальная отдача вырастет до 862 л.с. и 1119 Нм. Tremec уже разрабатывает новую автоматическую коробку, способную переварить такой гигантский крутящий момент.

Наконец, к 2025 модельному годы прибудет самая навороченная версия Corvette Zora, названная так в честь разработчика самого первого Corvette Захария (Зора) Аркус-Дунтова. Это будет гибрид на базе наддувного LT7, выдающий максимальные 1014 л.с. и 1322 Нм. Какой в данном случае будет компоновочная схема, пока можно только гадать, и не исключено, что Zora окажется первым полноприводным Corvette в истории — во всяком случае место для размещения электромоторов на передней оси у С8 есть, но от багажника в носовой части в таком случае придётся отказаться.

Понятно, что в свете новой коронавирусной реальности все эти планы вилами на воде писаны, но, будем, как водится, надеяться на лучшее.

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