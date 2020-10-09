Снятый с производства BMW i8 превратился в итальянский спорткар Taraschi Berardo

Баварское гибридное купе неожиданно обрело вторую жизнь: итальянская марка Taraschi будет делать на базе него эксклюзивные спорткары Berardo стоимостью около 800 тысяч евро.

Марка Taraschi названа в честь итальянского гонщика и конструктора Берардо Тараски, у которого после войны была собственная фирма, Meccanica Taraschi, прекратившая существование в 1961 году. Берардо покинул наш мир в 1997 году, и теперь его сын, Тацио Тараски, хочет вернуть имя отца в автобизнес и наладить мелкосерийный выпуск спорткаров Berardo.

За основу взято баварское купе BMW i8, чей выпуск завершился весной этого года. Кузов основательно перекроен, новые округлые панели обшивки изготовлены вручную из алюминия. Дизайн получился, прямо скажем, на любителя, но разработчики уверяют, что вдохновлялись формами Giaur 750 Sport Champion, одного из самых успешных болидов, разработанных Берардо Тараски.



Интерьер удивляет не меньше: здесь сохранена архитектура исходного BMW i8, но все поверхности отделаны заново деревом и кожей. Обратите внимание на оригинальную фанеровку центрального тоннеля, немного диссонирующую с современными органами управления. Цветовое исполнение каждого конкретного экземпляра будет оговариваться с заказчиком.



Над технической начинкой BMW i8 тоже поколдовали. Напомним, что в баварское купе — это полноприводный plug-in гибрид, который после обновления 2017 года в стоке выдавал 374 л.с. и мог набрать первую «сотню» за 4,4 с. Фирма Taraschi увеличила мощность немецкой силовой установки до 420 л.с., благодаря чему купе Berardo может разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Какие именно были проведены модернизации, не сообщается, зато известно, что будут и более мощные модификации — на 470 и 520 л.с.



Цены на Taraschi Berardo будут начинаться с отметки 800 тысяч евро, что примерно в семь раз больше, чем BMW просила за i8. Штучных альтернатив в этом ценовом сегменте немало даже в самой Италии: например Ares S Project на базе Corvette С8 за полмиллиона евро или шедевральный De Tomaso P72 за 750 тысяч евро.

