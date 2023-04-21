Электрокроссовер Maserati Grecale Folgore: почти 2,5 т веса и 500 км на одной зарядке

Итальянская марка Maserati в рамках Шанхайского автосалона полностью рассекретила электрическую версию Folgore своего среднеразмерного кроссовера Grecale, объявлены все ключевые технические характеристики, но пока не названа цена.

Мировая премьера Maserati Grecale состоялась ещё прошлой весной, тогда же была пока его электрическая версия Folgore, но без подробностей, и только на этой неделе в Шанхае состоялась полноценная презентация электрического кроссовера. Grecale Folgore, как и его «братья» с ДВС, построен на растянутой платформе Giorgio, позаимствованной у Alfa Romeo Giulia и Stelvio. По габаритам электрический кроссовер немного отличается от бензиновых: его габаритная длина — 4865 мм, ширина — 1948 мм, высота — 1651 мм, колёсная база — 2903 мм.

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Grecale Folgore имеет ряд внешних особенностей: у него меньше вентиляционных отверстий на передке, вставки в цвет кузова на месте удалённых выхлопных патрубков в заднем бампере, тормозные суппорты медного цвета и колёса (19-, 20- либо 21-дюймовые) с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Максимальная штатная размерность шин — 255/40 R 21 спереди и 295/35 R 21 сзади.



Электрический кроссовер в стандартной комплектации оснащён адаптивной пневмоподвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Тормозные диски Brembo на обеих осях имеют диаметр 350 мм. 400-вольтовая батарея ёмкостью 105 кВт·ч вмонтирована в пол, расчётный запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 29 минут.

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Силовая установка состоит из двух одинаковых модулей EDM (Electric Drive Module), в которых объединены электромотор, инвертор, редуктор и дифференциал, привод соответственно полный. Максимальная совокупная отдача — 410 кВт (557 л.с.) и 820 Нм. До 100 км/ч Grecale Folgore разгоняется за 4,1 с, до 200 км/ч — за 16,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.



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Для силовой установки предусмотрены четыре режима работы: экономичный Max Range (в нём потолок максимальной скорости снижен до 130 км/ч, ограничивается работа климат-контроля и притупляются реакции на нажатие акселератора), стандартный GT, динамичный Sport и внедорожный Offroad. Электрическая техническая начинка утяжелила кроссовер примерно на 4,5 центнера и довела снаряженную массу до 2480 кг, развесовка — 47,2/52,8 в пользу задней оси.



Салон Grecale Folgore ничем принципиально не отличается о такового у бензиновых версий, но у электрокроссовера, разумеется, своя графика 12,3-дюймового приборного экрана. На центральной консоли расположены основной мультимедийный экран с диагональю 12,3-дюйма, вспомогательный экран с диагональю 8,8 дюйма (отвечает за микроклимат и ездовые настройки) и смарт-часы, которые помимо времени могут показывать подсказки, отображать компас, диаграмму перегрузок и много чего ещё. Материалы отделки, как теперь модно, сделаны преимущественно из вторсырья. Объём багажника — 535 л.



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Дата начала продаж Maserati Grecale Folgore пока не названа, цена не объявлена. Добавим, что к 2025 году у каждой модели Maserati будет электрическая версия Folgore, а к 2030 году итальянская марка планирует полностью переключиться на электромобили.

