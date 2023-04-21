Электрокроссовер Maserati Grecale Folgore: почти 2,5 т веса и 500 км на одной зарядке

Мировая премьера Maserati Grecale состоялась ещё прошлой весной, тогда же была пока его электрическая версия Folgore, но без подробностей, и только на этой неделе в Шанхае состоялась полноценная презентация электрического кроссовера. Grecale Folgore, как и его «братья» с ДВС, построен на растянутой платформе Giorgio, позаимствованной у Alfa Romeo Giulia и Stelvio. По габаритам электрический кроссовер немного отличается от бензиновых: его габаритная длина — 4865 мм, ширина — 1948 мм, высота — 1651 мм, колёсная база — 2903 мм.
Grecale Folgore имеет ряд внешних особенностей: у него меньше вентиляционных отверстий на передке, вставки в цвет кузова на месте удалённых выхлопных патрубков в заднем бампере, тормозные суппорты медного цвета и колёса (19-, 20- либо 21-дюймовые) с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Максимальная штатная размерность шин — 255/40 R 21 спереди и 295/35 R 21 сзади.
Электрический кроссовер в стандартной комплектации оснащён адаптивной пневмоподвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Тормозные диски Brembo на обеих осях имеют диаметр 350 мм. 400-вольтовая батарея ёмкостью 105 кВт·ч вмонтирована в пол, расчётный запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 29 минут.
Силовая установка состоит из двух одинаковых модулей EDM (Electric Drive Module), в которых объединены электромотор, инвертор, редуктор и дифференциал, привод соответственно полный. Максимальная совокупная отдача — 410 кВт (557 л.с.) и 820 Нм. До 100 км/ч Grecale Folgore разгоняется за 4,1 с, до 200 км/ч — за 16,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.
Для силовой установки предусмотрены четыре режима работы: экономичный Max Range (в нём потолок максимальной скорости снижен до 130 км/ч, ограничивается работа климат-контроля и притупляются реакции на нажатие акселератора), стандартный GT, динамичный Sport и внедорожный Offroad. Электрическая техническая начинка утяжелила кроссовер примерно на 4,5 центнера и довела снаряженную массу до 2480 кг, развесовка — 47,2/52,8 в пользу задней оси.
Салон Grecale Folgore ничем принципиально не отличается о такового у бензиновых версий, но у электрокроссовера, разумеется, своя графика 12,3-дюймового приборного экрана. На центральной консоли расположены основной мультимедийный экран с диагональю 12,3-дюйма, вспомогательный экран с диагональю 8,8 дюйма (отвечает за микроклимат и ездовые настройки) и смарт-часы, которые помимо времени могут показывать подсказки, отображать компас, диаграмму перегрузок и много чего ещё. Материалы отделки, как теперь модно, сделаны преимущественно из вторсырья. Объём багажника — 535 л.
Дата начала продаж Maserati Grecale Folgore пока не названа, цена не объявлена. Добавим, что к 2025 году у каждой модели Maserati будет электрическая версия Folgore, а к 2030 году итальянская марка планирует полностью переключиться на электромобили.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться