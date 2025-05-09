Mansory Speranza: роскошный 820-сильный кабриолет на базе Mercedes-AMG G 63

Может сложиться впечатление, что Mansory сделала белый кабриолет на базе Мерседеса G-класса аккурат к избранию нового Папы Римского, но это чистое совпадение — премьера Speranza приурочена к проходящей сейчас в Монако выставке роскошных автомобилей Top Marques Monaco. Вместе с тем Mansory Speranza действительно немного похож на официальные папские «гелики» и подражающие им конверсии от различных тюнеров, например, от польского ателье Carlex Design.

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У самой компании Mercedes-Benz была похожая на Mansory Speranza машина, а именно представленный в 2017 году Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с 6,0-литровым V12 мощностью 630 л.с. — было выпущено 99 экземпляров. Но если у Mercedes-Maybach G 650 Landaulet только часть жёсткой крыши заменена мягким складным верхом (это и есть главный признак кузова ландо), то у Mansory Speranza вся крыша мягкая складная, то есть это полноценный кабриолет, хотя и с жёсткими дверными рамками.

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Также похожую конверсию представило в 2023 году дубайское тюнинг-ателье Refined Marques, но то была 4-дверная машина на укороченной колёсной базе, а Mansory сделала кабриолет на базе стандартного 5-дверного внедорожника Mercedes-AMG G 63, причём за основу взята уже доработанная Mansory версия Grande Entrée 2025 модельного года с задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону. Название Speranza взято из итальянского языка, оно переводится на русский как «надежда».

Mansory сообщает, что снабдила кузов Speranza усилителями, чтобы компенсировать потерю жёсткости после удаления крыши. Складной мягкий верх поднимается и опускается с помощью электропривода, даже в сложенном состоянии под ним есть место для багажа. Наружный углепластиковый обвес у Speranza такой же, как у версии Grande Entrée 2025 модельного года, но большинство его элементов в данном случае окрашены в основной белый цвет кузова и, понятное дело, в комплекте нет заднего верхнего спойлера. Собственные 24-дюймовые Mansory FC.5 окрашены в чёрный глянцевый цвет и имеют контрастные белые ободки за спицами.

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Салон Speranza имеет полностью новую отделку от Mansory в бело-красно-чёрной цветовой гамме из кожи и замши со множеством вставок из лакированного углепластика с орнаментом из мерседесовских звёзд. Спереди и сзади установлены новые индивидуальные кресла, разделённые высоким центральным тоннелем, то есть салон строго 4-местный. Кнопка запуска двигателя вынесена на потолочную консоль над лобовым стеклом.

4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 исходного Mercedes-AMG G 63 получил от Mansory новые, более производительные турбокомпрессоры, новую систему выхлопа и новую программу управления, в результате отдача выросла с 585 л.с. и 850 Нм до 820 л.с. и 1150 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 4,0 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Mansory не разглашает стоимость Speranza, но с учётом сложности кузовных работ можно смело предположить, что цена кабриолета составляет не менее миллиона евро.

Добавим, что в коллекции Mansory есть и другие удивительные конверсии на базе «гелика», в том числе трёхдверный Mansory Gronos Coupe EVO C, приподнятый Mansory Gronos 4x4 с портальными мостами, шестиколёсный пикап Mansory Gronos 6x6 и удлинённый «золотой кирпич» Mansory P900 EWB Gold Edition.

