Золотой кирпич: уникальный удлинённый «гелик» от Mansory с 900-сильным V8

Германское тюнинг-ателье Mansory, кажется, уже сделало с внедорожником Mercedes-Benz G-класса всё, что можно, и что нельзя, но нет предела совершенству: представлен штучный проект Mansory P900 EWB Gold Edition, который можно назвать апофеозом тяжёлого люкса для тех, кто не имеет никаких ограничений ни в деньгах, ни во вкусе.

Специалисты Mansory имеют богатый опыт изготовления авторский конверсий на базе Mercedes-Benz G-класса, три наиболее ярких примера — трёхдверный Mansory Gronos Coupe EVO C, приподнятый Mansory Gronos 4x4 с портальными мостами и шестиколёсный пикап Mansory Gronos 6x6. Представленный в минувшие выходные Mansory P900 EWB Gold Edition — это, вероятно, наиболее китчевая и роскошная из всех возможных конверсий на базе «гелика», она сделана в единственном экземпляре.

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Напомним, что в марте этого года стоковый Mercedes-Benz G-Class пережил очередной рестайлинг и месяц спустя обзавёлся электрической версией G 580 with EQ Technology, но в основу проекта Mansory P900 EWB Gold Edition лёг ещё дорестайлинговый внедорожник в топовом исполнении Mercedes-AMG G 63 с 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8, максимальная отдача которого — 585 л.с. и 850 Нм. Mansory снимает с этого двигателя 900 л.с и 1200 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.



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Главная «фишка» Mansory P900 EWB Gold Edition, впрочем, — не форсированный двигатель, а удлинённый на 20 см по сравнению со стоковой машиной кузов, окрашенный в золотой цвет. Вся прибавка пришлась на колёсную базу, чтобы можно было отодвинуть второй ряд кресел от первого и обеспечить там королевский комфорт на уровне представительских седанов.



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Во втором ряду Mansory P900 EWB Gold Edition установлены два кресла повышенной комфортности, разделённые высокой тумбой-огранайзером с выдвижными столиками, подстаканниками и холодильником для напитков. Задние двери стали полностью прямоугольными, без скосов в районе колёсных арок, они открываются в противоположную передним сторону для удобства высадки-посадки, пороги снабжены выдвижными подножками. Ремни безопасности у креслел второго ряда закреплены на спинках, а не на кузовных стойках.



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Салон, разумеется, заново обшит нежной перфорированной кожей и щедро декорирован карбоном с авторским рисунком плетения волокон. Копка запуска двигателя перенесена на потолок. Отделка потолка представляет собой массивное пано с множеством светодиодов, образующих светящуюся карту мира.



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Внешний брутальный обвес золотого внедорожника нам хорошо знаком по другим конверсиям Mansory на базе Mercedes-AMG G 63, он делает кузов намного более широким. 24-дюймовые колёсные диски FD.15 окрашены в цвет кузова. Высокого спойлера в конце крыши и светодиодной «люстры» в её начале в данном случае нет, так как дизайнеры Mansory хотели придать этому штучному «гелику» эстетику золотого кирпича. Надо отдать должное — у них это получилось.



Стоимость Mansory P900 EWB Gold Edition не названа, но, полагаем, он обошёлся заказчику в семизначную сумму в евро.

