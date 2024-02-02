Mansory Gronos 6x6: ещё одна попытка перещеголять Brabus, и вполне удачная!

Германское тюнинг-ателье Mansory представило трёхосный пикап Gronos 6x6 на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63. От аналогичных изделий от других тюнеров Gronos 6x6 отличается задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону, и предельно изощрённым углепластиковым декором.

После большой модернизации в 2018 году легендарный Mercedes-Benz G-класса пока так и не получил заводскую версию с кузовом пикап, но этот пробел успешно заполняют тюнинг-ателье. Первым и главным застрельщиком здесь выступает компания Brabus: в 2020 году она представила двухосный гелик-пикап XLP на так называемых портальных мостах (с колёсными редукторами), а в прошлом году модельную гамму ателье из Ботропа пополнил аналогичный трёхосный пикап. Альтернативные конверсии в том же жанре предлагают сегодня и другие тюнеры — например, американская компания Pit26 Motorsports, а теперь и Mansory.

Mansory уже давно наступает на пятки Брабусу, предлагая альтернативные варианты почти всех его моделей, причём у Mansory выше уровень китча при схожем уровне технических характеристик. Mansory Gronos 6x6 — типичный пример: по сравнению с Brabus XLP 900 6x6 пикап от Mansory имеет более изощрённый карбоновый обвес с художественным плетением волокон — при ближайшем рассмотрении отчётливо видно, что волокна образуют рисунок стальной цепи, но это у конкретного экземпляра, у последующих рисунок может быть иным. Но главная фишка Mansory Gronos 6x6 — это новые задние двери, они здесь открываются в противоположную передним сторону, что значительно облегчает посадку/высадку задних пассажиров, вдобавко высокие пороги снабжены выдвижными подножками.



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Mansory утверждает, что одна только переделка задних дверей потребовала гигантского объёма кузовных работ, проведённых с учётом всех требований к безопасности. Удлинение рамы, установка третьей оси, кастомная подвеска с колёсными редкуторами и кастомный грузовой отсек — это отдельный большой фронт работ. В передний бампер интегрирована лебёдка, на крыше установлен экспедиционный багажник, совмещённый с «люстрой» из четырёх светодиодных прожекторов. Ещё две дополнительные фары есть на переднем бампере. Даже мелкая фурнитура (например, дверные ручки) у Mansory, в отличие от Брабуса, выполнена из карбона.



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Салон Mansory Gronos 6x6 обшит нежной стёганой кожей собственного производства. Руль, передняя панель, центральная консоль и дверные карты декорированы плетёным карбоном. Во втором ряду установлены два индивидуальных кресла повышенной комфортности. В крышу вживлены более 3000 светодиодов, создающих эффект звёздного неба. Россыпи светодиодов разбросаны вообще по всему салон, они могут менять цвет и моргать — световые партитуры пишутся по конкретного заказчика.



Силовая установка у Mansory Gronos 6x6, по сути, такая же, как у двухосного внедорожника Mansory Gronos 4x4, дебютировавшего минувшей осенью. На стоковый 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (заводской индекс М177) установлены новые, более высокопроизводительные турбокомпрессоры, генерирующие избыточное давление до 3,45 бар, новые интеркулеры, новые топливные форсунки, новые системы впуска/выпуска и новая программа управления, в результата отдача выросла с 585 л.с. и 850 Нм до 900 л.с. и 1200 Нм.



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Трансмиссия, разумеется, тоже доработана, все дифференциалы снабжены принудительными блокировками. Демо-образец оснащён дорожными шинами на 22-дюймовых кованных колёсах Mansory YN.5, но по желанию заказчика можно установить «зубастые» внедорожные покрышки с регулируемым давлением на 20-дюймовых колёсах.



Mansory выпустит только 10 экземпляров Gronos 6x6, цена не разглашается, но и так ясно, что она космическая.

