Новинки ×
  • Mansory Gronos 6x6: ещё одна попытка перещеголять Brabus, и вполне удачная!

Mansory Gronos 6x6: ещё одна попытка перещеголять Brabus, и вполне удачная!

02.02.2024 101 0 0

Германское тюнинг-ателье Mansory представило трёхосный пикап Gronos 6x6 на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63. От аналогичных изделий от других тюнеров Gronos 6x6 отличается задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону, и предельно изощрённым углепластиковым декором.

После большой модернизации в 2018 году легендарный Mercedes-Benz G-класса пока так и не получил заводскую версию с кузовом пикап, но этот пробел успешно заполняют тюнинг-ателье. Первым и главным застрельщиком здесь выступает компания Brabus: в 2020 году она представила двухосный гелик-пикап XLP на так называемых портальных мостах (с колёсными редукторами), а в прошлом году модельную гамму ателье из Ботропа пополнил аналогичный трёхосный пикап. Альтернативные конверсии в том же жанре предлагают сегодня и другие тюнеры — например, американская компания Pit26 Motorsports, а теперь и Mansory.

Mansory уже давно наступает на пятки Брабусу, предлагая альтернативные варианты почти всех его моделей, причём у Mansory выше уровень китча при схожем уровне технических характеристик. Mansory Gronos 6x6 — типичный пример: по сравнению с Brabus XLP 900 6x6 пикап от Mansory имеет более изощрённый карбоновый обвес с художественным плетением волокон — при ближайшем рассмотрении отчётливо видно, что волокна образуют рисунок стальной цепи, но это у конкретного экземпляра, у последующих рисунок может быть иным. Но главная фишка Mansory Gronos 6x6 — это новые задние двери, они здесь открываются в противоположную передним сторону, что значительно облегчает посадку/высадку задних пассажиров, вдобавко высокие пороги снабжены выдвижными подножками.

1 / 2
2 / 2

Mansory утверждает, что одна только переделка задних дверей потребовала гигантского объёма кузовных работ, проведённых с учётом всех требований к безопасности. Удлинение рамы, установка третьей оси, кастомная подвеска с колёсными редкуторами и кастомный грузовой отсек — это отдельный большой фронт работ. В передний бампер интегрирована лебёдка, на крыше установлен экспедиционный багажник, совмещённый с «люстрой» из четырёх светодиодных прожекторов. Ещё две дополнительные фары есть на переднем бампере. Даже мелкая фурнитура (например, дверные ручки) у Mansory, в отличие от Брабуса, выполнена из карбона.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Салон Mansory Gronos 6x6 обшит нежной стёганой кожей собственного производства. Руль, передняя панель, центральная консоль и дверные карты декорированы плетёным карбоном. Во втором ряду установлены два индивидуальных кресла повышенной комфортности. В крышу вживлены более 3000 светодиодов, создающих эффект звёздного неба. Россыпи светодиодов разбросаны вообще по всему салон, они могут менять цвет и моргать — световые партитуры пишутся по конкретного заказчика.

Силовая установка у Mansory Gronos 6x6, по сути, такая же, как у двухосного внедорожника Mansory Gronos 4x4, дебютировавшего минувшей осенью. На стоковый 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (заводской индекс М177) установлены новые, более высокопроизводительные турбокомпрессоры, генерирующие избыточное давление до 3,45 бар, новые интеркулеры, новые топливные форсунки, новые системы впуска/выпуска и новая программа управления, в результата отдача выросла с 585 л.с. и 850 Нм до 900 л.с. и 1200 Нм.

1 / 2
2 / 2

Трансмиссия, разумеется, тоже доработана, все дифференциалы снабжены принудительными блокировками. Демо-образец оснащён дорожными шинами на 22-дюймовых кованных колёсах Mansory YN.5, но по желанию заказчика можно установить «зубастые» внедорожные покрышки с регулируемым давлением на 20-дюймовых колёсах.

Mansory выпустит только 10 экземпляров Gronos 6x6, цена не разглашается, но и так ясно, что она космическая.

пикап внедорожник тюнинг новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс Mercedes-AMG Mercedes-AMG G 63

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Масл кар Самые злые масл-кары конца 60-х: AMC AMX 390 SS ’69 и Ford Fairlane 427 Lightweight ‘66 Мы уже рассказали вам о самых крутых и быстрых масл-карах 1962 и 1963 годов, но, к счастью, это был только расцвет эры мощности. Вторая половина 60-х еще была благосклонна к самым редким и... 812 0 1 01.02.2024
Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero IV (NS) с пробегом: дешевые моторы с разборки и слишком хитрые тормоза В первой части материала мы выяснили, что Pajero четвертого поколения не подводит по электрической части, обладает весьма износостойким тканевым салоном и подойдет тем, кто готов смириться... 1927 3 1 31.01.2024
Статьи / Законы За какие автомобили и где не нужно платить транспортный налог Мы подробно рассказывали о том, что такое транспортный налог, кто должен его платить и можно ли не платить налог за машину, которая не эксплуатируется. Сегодня же мы разберемся в льготах:... 772 1 1 29.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14363 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8676 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7668 14 2 04.09.2023
Change privacy settings