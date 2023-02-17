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  • Американский подход: пикап на базе Mercedes-Benz G-класса от Pit26 Motorsports

Американский подход: пикап на базе Mercedes-Benz G-класса от Pit26 Motorsports

17.02.2023 48 0 0

Компания Mercedes-Benz, если верить слухам, готовит собственный новый пикап на базе Mercedes-Benz G-класса, ну а пока такую конверсию можно приобрести у некоторых тюнинг-ателье, в том числе у американского Pit26 Motorsports.

Наши читатели уже знакомы с четырёхдверным пикапом Brabus 900 XLP на базе «гелика» — этот сумасшедший 900-сильный монстр на портальных мостах стоит целое состояние (более 800 000 доларов), а тираж ограничен десятью экземплярами. Американская компания Pit26 Motorsports, которая уже несколько лет предлагает портальные мосты и комплексный тюнинг для Mercedes-Benz G-класса, представила куда более доступный пикап на базе немецкого классика — он стоит от 385 000 долларов.

В качестве донорской модели берётся стоковый Mercedes-Benz G 550 (в Европе модификации с таким индексом нет) либо Mercedes-AMG G 63, выпущенные после 2018 года, то есть с независимой передней подвеской. Силовой агрегат в ходе конверсии остаётся нетронутым, а вот кузов и шасси серьёзно перекраиваются. По части кузова трансформация происходит практически в том же ключе, что у Brabus — разница сводится к мелким деталям и технологии изготовления.

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Колёсная база увеличивается на 508 мм, дорожные просвет — на 229 мм, сильно раздавшаяся колея требует расширителей колёсных арок, усилены рама и кузов, установлены стальные силовые бамперы (передний — со встроенной лебёдкой). По желанию клиента бамперы можно оставить стандартные, а к порогам прикрутить откидные электрифицированные подножки. В оформлении тыльной стороны кабины и грузовой площадки используются перекроенные стоковые кузовные детали, поэтому с кормы пикап от Pit26 Motorsports на 100% идентифицируется как настоящий «гелик».

В подвеске используются пружины и амортизаторы Bilstein, новые рычаги и новые поворотные кулаки, колёсные редукторы поставляет Tibus Offroad. Для заднего моста сделаны новые, более прочные узлы крепления. Колёса — 20-дюймовые Pit26 либо 18-дюймовые Innov8 с бедлоками, они обуты в «зубастые» 38-дюймовые покрышки Toyo.

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За доплату Pit26 Motorsports предлагает для пикапа модифицированную систему выхлопа, более мощные тормоза, экспедиционный багажник на крышу с «люстрой», стойки для крепления велосипедов, палатку для крыши и другие аксессуары. На изготовление одного пикапа нужно 1100 человеко-часов.

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