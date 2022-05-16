Пикап Brabus 900 XLP: бешеный мотор, фантастическая проходимость и запредельная цена

Германское тюнинг-ателье Brabus представило обновленную версию авторского пикапа XLP на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63: мощность бензинового битурмоботора увеличена с 800 до 900 л.с. Будет выпущено только 10 экземпляров, цена в Германии — от 783 765 евро.

Два года назад Brabus сделал на базе актуального поколения Mercedes-AMG G 63 двухосный пикап 800 XLP с растянутой на 500 мм рамой и так называемыми портальными мостами (имеются ввиду колёсные редукторы, позволяющие значительно увеличить дорожный просвет). Конверсия потребовала большого объёма инженерных работ и испытаний, поэтому стартовая цена в 575 630 евро не удивила — по крайней мере, клиентов Brabus. С тех пор Brabus сделал более мощный вариант мерседесовского V8 с заводским индексом М177 (увеличение рабочего объёма с 4,0 до 4,5 л позволило повысить отдачу до 900 л.с.) и установил его под капот «гелика» — так появился монструозный 5-дверный Brabus 900 Rocket Edition.

В начале мая этот же 900-сильный мотор получил Brabus Crawler — 4-местный багги с полностью оригинальными шасси и силовым каркасом, но с элементами отделки в стиле G-класса, а теперь топовый двигатель вполне закономерно «всплыл» на пикапе XLP, о чём с гордостью сообщила пресс-служба Brabus.



Для конечного потребителя разница между пикапами 800 XLP и 900 XLP, по сути сводится к более эксклюзивному статусу последнего (тираж ограничен 10 экземплярами, цена на треть выше) и немного улучшенной динамике разгона: время набора первой «сотни» уменьшилось с 4,8 до 4,4 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 210 км/ч из-за вездеходных особенностей шасси.



Напомним, что для XLP было сделано уникальное шасси без использования компонентов стокового трёхосного пикапа Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, что увидел свет в 2013 году и был выпущен тиражом чуть более 100 экземпляров. В нынешнем поколении G-класса официального пикапа, скорее всего, не будет, но этот пробел уверенно заполняет Brabus.



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Пикапы XLP имеют независимую подвеску передних колёс (у Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 была зависимая) в сочетании с колёсными редукторами и заметно расширенную по сравнению со стандартным внедорожником колею. Габаритная длина Brabus 900 XLP — 5327 мм, ширина — 2100 мм, высота (с учётом штатного экспедиционного багажника и «люстры» — 2293 мм), колёсная база — 3390 мм, колея — 1758 мм, дорожный просвет — 490 мм. Специально для «девятисотого» были сделаны новые 22-дюймовые колёсные диски Brabus Monoblock Z/HD, они обуты в покрышки Pirelli Scorpion ATR 116H M&S размерностью 325/55 R 22.



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Оригинальные кузовные детали Brabus традиционно изготовлены из углепластика, пороги прикрывают выдвижные подножки с электроприводом, в передний бампер встроены кенгурятник и лебёдка с тяговым усилием 4,5 т. Двигатель, коробка передач (9-ступенчатый «автомат») и топливным бак снабжены защитой. Салон полностью перешит и щедро сдобрен вставками из углепластика, конкретное цветовое оформление определяет заказчик.

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Компания Mercedes-Benz, скорее всего, в этом году представит свою версию G-класса с портальными мостами, но в стандартном 5-дверном кузове — прототипы с сильно увеличенным дорожным просветом уже не раз попадали в объективы фотошпионов.

