Новый Brabus 900 на базе «гелика»: на 4 цилиндра меньше, но быстрее предшественника

Предыдущий Brabus 900 на базе «гелика» дебютировал в сентябре 2017 года, то есть за его основу был взят внедорожник прошлого поколения, с зависимой передней подвеской (в нынешнем поколении передняя подвеска независимая). Под его капот установили расточенный 6,3-литровый V12 с максимальной отдачей в 900 л.с. и 1500 Нм, но ради сохранности ресурса трансмиссии предельный момент ограничили электроникой на отметке 1200 Нм. До 100 км/ч прошлый Brabus 900 разгоняется за 3,9 с, максимальная скорость — 270 км/ч. Было выпущено всего 10 экземпляров стоимостью 666 000 евро каждый.

На этой неделе компания из Ботропа представила Brabus 900 в кузове нового «гелика» с уже знакомым нам по другим моделям ателье двигателем V8. Этот двигатель сделан на базе стокового М 177, рабочий объём которого увеличен с 4,0 до 4,5 л, установлены новые коленвал, шатуны, поршни, клапаны, более производительные турбокомпрессоры и топливные насосы, новые системы впуска и выпуска, оригинальная программа управления. Максимальная мощность — 900 л.с.. Максимальный крутящий момент — 1250 Нм, но он опять-таки ограничен (до 1050 Нм), чтобы не сжечь стоковый 9-ступенчатый «автомат». Первую «сотню» Brabus 900 Rocket Edition набирает за 3,7 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



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Адаптивная подвеска Brabus RideControl с расширенной колеёй и заниженным на 45 мм дорожным просветом была специально разработана для этой модели и обещает невиданную для «гелика» манёвренность. Три стоковые блокировки дифференциалов при этом сохранены, хотя сложно представить, что кто-то на такой машине когда-то ими воспользуется. Размерность шин, надетых на декорированные углепластиком колёса, — 295/30 ZR 24 спереди и 355/25 ZR 24 сзади.



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Экстерьер оформлен чуть менее брутально, чем у Brabus 900 образца 2017 года, деталировка более изящная и при этом более богатая. Аэродинамический обвес сделан на базе вайд-боди-кита Widestar, который можно получить и на менее мощных «геликах» от Брабуса, но он дополнен спойлером под передним бампером, более агрессивной на вид фальшрадиаторной решёткой, модифицированным спойлером на крыше, углепластиковыми накладками на расширителях колёсных арок и диффузором под задним бампером.



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Интерьер, конечно же, полностью перешит и под завязку нашпигован карбоном, а двухэкранная «приборка» получила новую графику от Brabus. Во втором ряду, как и у предшественника, установлены два индивидуальных кресла, разделённых высоким многофункциональным боксом. Цветографическое оформление ограничено только фантазией заказчика.



Стоит всё это великолепие — 571 270 евро за экземпляр и, скорее всего, все запланированные к выпуску 25 внедорожников уже забронированы.

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В линейке «геликов» свежеиспечённых Brabus 900 Rocket Edition — самый быстрый, но точно не самый технически изощрённый, ведь в прошлом году ателье явило миру не имеющий аналогов пикап Brabus 800 Adventure XLP с колёсными редукторами и 490-миллиметровым дорожным просветом.

