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  • Brabus 900 Crawler: экстремальный внедорожник для пустыни по мотивам «гелика»

Brabus 900 Crawler: экстремальный внедорожник для пустыни по мотивам «гелика»

05.05.2022 92 0 0

Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает эксперименты на тему Mercedes-Benz G-класса и представило 900-сильный внедорожник в стиле багги с полностью оригинальными шасси и силовым каркасом. Будет выпущено 15 экземпляров стоимостью 891 310 евро каждый.

 

Brabus 900 Crawler со стоковым G-классом роднят лишь отдельные элементы дизайна (форма передка, светотехника, руль, щиток приборов), а в целом это оригинальный и очень дорогой проект для любителей безбашенных гонок по пустыне — выезжать на дороги общего пользования на Crawler нельзя. В основе багги лежит разработанный с нуля силовой каркас из толстых стальных труб, двери не предусмотрены в принципе, вся наружная обшивка изготовлена из углепластика, который в районе колёсных арок и днища усилен кевларовым волокном.

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Ходовая часть тоже сделана с нуля, хотя некоторые решения вроде портальных мостов (имеются ввиду колёсные редукторы, позволяющие значительно увеличить дорожный просвет) уже были опробованы на пикапе Brabus 800 Adventure XLP. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост, рычаги изготовлены из алюминиевого сплава, установлены мощные пружины и регулируемые амортизаторы. 20-дюймовые колёса Brabus Monoblock HD обуты в прочные внедорожные шины Maxxis Razr MT. Дорожный просвет — 53 см!

Габаритная длина Crawler — 4624 мм, ширина — 2105 мм, высота — 2337 мм. Снаряжанная масса — 2065 кг, это довольно много для багги, но в силовой каркас и шасси заложен большой запас прочности. Допустимая полная масса — 3200 кг. Объём топливного бака — 100 л.

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В «салоне» установлены четыре ковшеобразных кресла с углепластиковым каркасом и водонепроницаемой обивкой. Передняя панель изготовлена из углепластика, на стороне переднего пассажира имеется штурманский 12-дюймовый навигационный монитор (любопытно, что он поддерживает российскую спутниковую систему ГЛОНАСС). Кнопки блокировок дифференциалов перенесены на центральный тоннель, ближе к креслу водителя. В комплектацию входят четыре углепластиковых шлема со встроенными переговорными устройствами.

Под капотом — расточенный с 4,0 до 4,5 л и хорошенько форсированный мерседесовский V8 М177, уже известный нам по дорожному внедорожнику (уж простите за такую формулировку) Brabus 900 Rocket Edition. Ворох брабусовских компонентов и два турбокомпрессора на 1,4 бар позволили достичь максимальной отдачи в 900 л.с. и 1250 Нм, но крутящий момент пришлось ограничить на 1050 Нм ради сбережения ресурса мерседесовского 9-ступенчатого гидромеханического «автомата». До 100 км/ч Crawler разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

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Производство Brabus 900 Crawler требует много времени: в этом году помимо представленного на фотографиях первого экземпляра будет изготовлено ещё четыре, пять машин ателье сделает в 2023 году, последние пять — в 2024-м. 891 310 евро — это цена в Германии с учётом налогов, но в Германии нет пустынь, а на вывоз багги можно взять «всего» за 749 тысяч евро.

внедорожник спортивные авто новинки Brabus Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс

 

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