Mercedes-Benz сократит модельный ряд в два раза: конец универсалам и лишним купе

Прошлой весной компания Mercedes-Benz представила новую стратегию развития, ориентированную на увеличение доли роскошных и эксклюзивных машин, а теперь инсайдеры рассказали, какие именно из массовых и условно массовых моделей пойдут под нож.

Напомним, что в рамках новой стратегии все модели Mercedes-Benz (включая суббренды Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и G-класс) поделены на три сегмента — Top-End Luxury, Core Luxury и Entry Luxury. На развитие верхних сегментов Top-End Luxury и Core Luxury компания собирается направить 75% инвестиций. Продажи моделей Top-End Luxury должны к 2026 году увеличиться на 60% по сравнению с доковидным 2019 годом. Вдобавок появится малотиражная и очень дорогая ретроспективная линейка Mythos, вдохновлённая лучшими классическими моделями Mercedes-Benz.

К 2030 году компания Mercedes-Benz хочет полностью отказаться от «углеводородных» моделей на тех рынках, где для этого будут созданы необходимые условия (развитая зарядная инфраструктура). В число таких рынков точно войдёт Европа и, скорее всего, Северная Америка, Китай, Япония, Южная Корея. В связи с этим маркировка электрических моделей литерами EQ вскоре потеряет смысл, после 2024 года её перестанут использовать на новых моделях.

Вчера американский журнал Car and Driver со ссылкой на группу инсайдеров в немецкой компании раскрыл новые подробности о грядущих модельных пертурбациях. Инсайдеры утверждают, что количество кузовных разновидностей в Mercedes-Benz в течение десятилетия сократится с нынешних 33 до 14, то есть более чем в два раза.

Традиционные универсалы в конечном итоге полностью исчезнут из гаммы Mercedes-Benz, хотя у европейцев, которые так любят «сараи», впереди ещё достаточно времени, чтобы ими вдоволь насладиться. Производство универсалов С-класса завершится в 2028 году, универсалов Е-класса — в 2030-м. Компактный Mercedes-Benz CLA Shooting Brake третьего поколения, который увидит свет в 2025 году, станет последним представителем жанра.

Концепт Mercedes-Benz Vision AMG

Условно купейную линейку ждёт большая чистка: модель CLS отправится в отставку в 2024 году без наследника, спортивный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe последует за ним не позднее 2025 года. Тем не менее в 2026 году в гамме появится некое новое четырёхдверное купе — вероятно, серийная версия концепта Mercedes-Benz Vision AMG. Грядущую серийную версию концепта Mercedes-Benz Vision EQXX тоже в известном смысле можно назвать четырёхдверным купе.



Mercedes-Benz CLE, рендер Kolesa.ru

На смену купе и кабриолетам С- и Е-классов в течение года придёт единое семейство CLE. Купеобразные версии кроссоверов GLE и GLC просуществуют на протяжении ещё одного поколения (дебют ожидается в ближайшие два года), после чего канут в Лету.



На базе актуального кабриолета Mercedes-AMG SL скоро дебютирует купе Mercedes-AMG GT второго поколения и роскошный кабриолет Mercedes-Maybach SL.

Mercedes-AMG GT второго поколения, рендер Kolesa.ru

Mercedes-AMG SL и Mercedes-AMG GT следующего поколения ожидаются в 2026 году, они будут уже полностью электрическими. В том же году должен быть представлен угловатый электрический SUV Mercedes-Benz GLG.



Кроме того, немецкая компания рассматривает возможность выпуска роскошного минивэна Mercedes-Maybach V-класса, потому что такого сорта машины пользуются хорошим спросом в Китае и США, сейчас этот спрос удовлетворяют тюнеры, предлагая свои невероятные лакшери-конверсии на базе стандартного V-класса.

Тизер будущего родстера из эксклюзивной линейки Mythos

В линейке Mythos ожидаются уже анонсированный «горбатый» родстер, купе с дверями типа «крылья чайки» по мотивам легендарного Mercedes-Benz 300 SL и четырёхдверный пикап на базе G-класса (сейчас такую конверсию предлагает Brabus).



Добавим, что в прошлом году компания Mercedes-Benz реализовала в мире 2 043 900 автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2022-м (эта цифра не учитывает лёгкие коммерческие автомобили). Продажи чисто электрических моделей составили 117 800 шт. (+124%).

