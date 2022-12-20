На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового немецкого купе лишь с частичным камуфляжем, маскирующим переднюю и заднюю части кузова. Мы решили представить, как будет выглядеть грядущий спорткар.

Двухместное купе AMG GT первого и единственного пока поколения ведёт свою историю с осени 2014 года, именно тогда на Парижском автосалоне состоялась премьера модели с заводским индексом С190. Это второй автомобиль, полностью разработанный подразделением AMG, первым является купе SLS AMG (2010-2014) с дверьми типа «крыло чайки», на смену которому и пришёл AMG GT. За свою конвейерную жизнь спорткар получил множество модификаций и несколько обновлений, последнее из которых произошло в 2019 году. Теперь же к премьере готовится полностью новый автомобиль, который уже неоднократно был замечен фотошпионами во время испытаний.

Рендер нового Mercedes-AMG GT

Самым заметным изменением во внешности станут пропорции. Нынешний AMG GT заметно выделяется очень длинным капотом и смещённым назад салоном, новая же модель получит более обыденный внешний вид в стиле других моделей марки. Также есть много общего с новым родстером SL, премьера которого состоялась осенью прошлого года. AMG GT получит крупную низко расположенную решётку радиатора с вертикальными перекладинами и фары, по форме перекликающиеся с нынешним поколением спорткара. Очень похожа и форма бокового остекления, при этом форма боковин станет чуть проще, в том числе за счёт выдвижных дверных ручек – такими обладает также вышеупомянутый SL и новый флагманский S-Class. Сзади особых откровений не ожидается, новинка получит узкие фонари, расположенную на бампере нишу номерного знака и пару сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Рендер нового Mercedes-AMG GT

Новинка будет предлагаться в нескольких модификациях, базовой из которых станет AMG GT 43. Ожидается, что она будет оснащена 4-цилиндровым битурбированным 2.0, в родстере SL 43 мотор развивает 381 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Будут также версии с индексами 53 и 63, последняя получит гибридную силовую установку с мотором V8, которая будет развивать порядка 831 л.с. и 1470 Нм крутящего момента.

Премьера нового спорткара ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Mercedes-AMG GT 1 / 3 Нынешний Mercedes-AMG GT 2 / 3 Нынешний Mercedes-AMG GT 3 / 3

Напомним, ранее в этом месяце состоялась премьера самого мощного представительского S-класса в версии AMG 63 E Performance.