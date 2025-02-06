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Subaru Forester с новой гибридной установкой дебютировал на американском рынке, цены известны

06.02.2025 47 0 0

Кроссовер актуального шестого поколения получил ту же гибридную систему, которая в октябре прошлого года дебютировала на другой модели японской марки – Crosstrek.

История Subaru Forester началась ещё в 1997 году, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Мировая премьера актуального кроссовера шестого поколения состоялась в США ещё осенью 2023-го, а в продажу SUV поступил весной 2024 года. Изначально модель в Штатах предлагалась только с традиционным ДВС – атмосферником объёмом 2,5 литра, но теперь линейку готовится пополнить новый гибридный вариант.

На фото: Subaru Forester Hybrid

В американском представительстве марки подтвердили, что роль «начинки» у нынешнего «Лесника» 2025 модельного года исполняет та же гибридная установка, которая дебютировала в октябре 2024-го на Subaru Crosstrek. Так что в основе системы Forester Hybrid лежит двигатель Boxer, работающий по циклу Аткинсона/Миллера, его объём равен 2,5 литра.

В состав параллельной гибридной системы также входят электромотор, исполняющий роль стартер-генератора, а также тяговый электродвигатель и бесступенчатая коробка передач Lineartronic. Кроме того модель оснащается небольшой литий-ионной батареей, в компании о её ёмкости ничего не сказали, однако у Crosstrek этот показатель равен 1,1 кВт*ч. Совокупная отдача установки равна 197 л.с., а общий максимальный запас хода с учётом полного топливного бака равен 935 км.

У гибридного Subaru Forester стандартная фирменная система полного привода, а дорожный просвет равен 221 мм. В компании отметили, что по сравнению с «обычным» Форестером новинка примерно на 40% экономичнее расходует топливо при езде по городу, и примерно на 25% – при смешанном цикле движения.

Визуальных отличий немного: есть несколько шильдиков, эксклюзивный для новой версии кроссовера цвет кузова – Daybreak Blue Pearl, а также можно выбрать чёрную крышу Crystal Black. В салоне на передней панели размещены виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и планшет информационно-развлекательной системы на 11,6 дюйма. В стандартное оснащение входит фирменный комплекс водительских помощников EyeSight, а также система экстренной остановки в случае, если водитель перестает реагировать на предупреждения (она останавливает автомобиль, включает «аварийку» и отправляет запрос в службу экстренной помощи).

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Subaru на американском рынке предложит Forester Hybrid в четырёх комплектациях. За стартовый вариант Premium придётся заплатить не менее 36 415 долларов (эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу), за исполнение Sport – не менее 39 415 долларов (около 3,81 млн рублей), покупка версии Limited обойдётся минимум в 40 830 долларов (около 3,95 млн рублей), а за топовый Touring просят 43 115 долларов (около 4,17 млн рублей). Цены указаны с учётом платы за доставку в размере 1420 долларов. До дилеров гибридные Subaru Forester доберутся весной текущего года.

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Отметим, сегодня «штатный» офис Subaru также рассекретил внедорожную версию Forester, которая получила прибавку Wilderness к названию: об этом кроссовере, получившем солидную долю обновок, мы рассказали отдельно.

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