Новинки ×
  • Базовый Mercedes-AMG SL 43: четыре цилиндра, задний привод и пассивная подвеска

Базовый Mercedes-AMG SL 43: четыре цилиндра, задний привод и пассивная подвеска

06.04.2022 212 0 2

Представленный осенью прошлого года кабриолет Mercedes-AMG SL поколения R232 обзавёлся младшей версией с 4-цилиндровым мотором M139, в турбокомпрессор которого вживлён электромотор, позволяющий постоянно поддерживать высокое давление наддува.

 

То, что новый Mercedes-AMG SL «скатится» до 4-цилиндрового мотора, в свете современной экологической повестки было ожидаемо и неизбежно, хотя версии SL 55 и SL 65 по-прежнему радуют петролхедов каноническим V8 (М177). Базовая версия SL 43 получила хорошо известную нашим читателям 2,0-литровую бензиновую «турбочетвёрку» M139, что устанавливается на компактные модели Mercedes-AMG A 45/CLA 45 и британский спорткар Lotus Emira.

Кабриолету Mercedes-AMG SL досталась не самая мощная версия M139: максимальная мощность — 381 л.с. при 6750 об/мин, максимальный крутящий момент — 480 Нм при 3250-5000 об/мин. Для сравнения скажем, что на топовых компактных Мерседесах этот же мотор выдаёт 421 л.с. при 6750 об/мин и 500 Нм при 5000-5250 об/мин.

Обратите внимание, что «полка» момента на компактных моделях заметно уже — это связано с тем, что на кабриолете M139 получил более совершенную систему наддува с комбинированным приводом: прямо на ось крыльчатки установлен узкий (толщиной около 4 см) 48-вольтовый электромотор, который создаёт необходимое давление наддува на низких оборотах коленвала, ликвидирует турбояму и провалы в тяге при сбросе газа. На практике это означает, что двигатель стал более отзывчивым, он быстрее и легче раскручивается. Вдобавок с коленвалом через ремённую передачу связан «мягкогибридный» ассистирующий 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 10 кВт (14 л.с.), дающий кратковременную прибавку в мощности при разгонах.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift с одним многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора, вся мощность передаётся на задние колёса, полный привод — прерогатива версий с мотором V8. До 100 км/ч Mercedes-AMG SL 43 разгоняется за 4,9 с, максимальная скорость — 275 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Подвеска у базового кабриолета пассивная, пружинная, а не адаптивная, как у версий с мотором V8, но и здесь есть свои особенности: опорные подушки приклеены к пружинам, что снижает износ и коррозию, а стабилизаторы поперечной устойчивости имеют переменное сечение. Тем не менее за доплату можно получить адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси, как у старших версий. А ещё есть опциональный пакет AMG Dynamic Plus, в который включены активные опоры двигателя, самоблокирующийся дифференциал, заниженная на 10 мм подвеска, экстремальные ездовой режим Race и тормозные суппорты жёлтого цвета. Сами тормоза — такие же, как у версий с мотором V8: диаметр передних композитных дисков (сталь плюс алюминий) — 390 мм, задних — 360 мм. Колёсные диски в стоке — 19-дюймовые, за доплату доступны 20- и 21-дюймовые.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внешние особенности Mercedes-AMG SL 43 — это чуть менее скульптурные по сравнению со старшими версиями бамперы и круглые выхлопные патрубки вместо оквадраченных. В остальном же кузов с посадочной формулой 2+2 не изменился, он сохранил активные аэродинамические элементы (заслонки в передней части кузова и выдвижной спойлер на корме) и трёхслойную тканевую крышу, которую можно поднять/опустить за 15 с на скорости до 60 км/ч. Объём багажника со сложенной крышей — 213 л, с разложенной — 240 л. Дизайн салона с регулируемым по углу наклона мультимедийным экраном — такой же, как у машин с V8. Снаряженная масса — 1810 кг против как минимум 1950 кг у версий с мотором V8.

У европейский дилеров Mercedes-AMG SL 43 появится в ближайшие месяцы, цена пока не объявлена.

кабриолет спортивные авто новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL-класс Mercedes-AMG

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A6 С6 с пробегом: алюминий может гнить, а кнопки придётся подкрашивать В 2005-м году этот автомобиль смог совершить почти невозможное: занять первое место в продажах в бизнес-классе, потеснив с лидирующих месте Mercedes E-класса и BMW 5-й серии. Это было удачей... 87 0 0 06.04.2022
Статьи / Авто недели Почему он проиграл Camry: стоит ли покупать Toyota Avensis III T270 за миллион рублей Вы непременно хотите купить седан от Toyota, но Camry вам не по карману? Что ж, выход еще есть: можно взглянуть на чуть меньший по габаритам Avensis, который в свое время ушел с нашего рын... 401 0 0 05.04.2022
Статьи / Популярные вопросы Ограничение минимальной скорости – как обозначается, где встречается и что грозит за нарушение Главным нарушением, связанным со скоростью, является ее превышение. Максимальная скорость контролируется повсеместно, и за слишком быструю езду предусмотрена прогрессивная шкала наказания в... 574 0 1 04.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22089 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18508 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14675 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings