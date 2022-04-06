Базовый Mercedes-AMG SL 43: четыре цилиндра, задний привод и пассивная подвеска

То, что новый Mercedes-AMG SL «скатится» до 4-цилиндрового мотора, в свете современной экологической повестки было ожидаемо и неизбежно, хотя версии SL 55 и SL 65 по-прежнему радуют петролхедов каноническим V8 (М177). Базовая версия SL 43 получила хорошо известную нашим читателям 2,0-литровую бензиновую «турбочетвёрку» M139, что устанавливается на компактные модели Mercedes-AMG A 45/CLA 45 и британский спорткар Lotus Emira.

Кабриолету Mercedes-AMG SL досталась не самая мощная версия M139: максимальная мощность — 381 л.с. при 6750 об/мин, максимальный крутящий момент — 480 Нм при 3250-5000 об/мин. Для сравнения скажем, что на топовых компактных Мерседесах этот же мотор выдаёт 421 л.с. при 6750 об/мин и 500 Нм при 5000-5250 об/мин.



Обратите внимание, что «полка» момента на компактных моделях заметно уже — это связано с тем, что на кабриолете M139 получил более совершенную систему наддува с комбинированным приводом: прямо на ось крыльчатки установлен узкий (толщиной около 4 см) 48-вольтовый электромотор, который создаёт необходимое давление наддува на низких оборотах коленвала, ликвидирует турбояму и провалы в тяге при сбросе газа. На практике это означает, что двигатель стал более отзывчивым, он быстрее и легче раскручивается. Вдобавок с коленвалом через ремённую передачу связан «мягкогибридный» ассистирующий 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 10 кВт (14 л.с.), дающий кратковременную прибавку в мощности при разгонах.



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Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift с одним многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора, вся мощность передаётся на задние колёса, полный привод — прерогатива версий с мотором V8. До 100 км/ч Mercedes-AMG SL 43 разгоняется за 4,9 с, максимальная скорость — 275 км/ч.



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Подвеска у базового кабриолета пассивная, пружинная, а не адаптивная, как у версий с мотором V8, но и здесь есть свои особенности: опорные подушки приклеены к пружинам, что снижает износ и коррозию, а стабилизаторы поперечной устойчивости имеют переменное сечение. Тем не менее за доплату можно получить адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси, как у старших версий. А ещё есть опциональный пакет AMG Dynamic Plus, в который включены активные опоры двигателя, самоблокирующийся дифференциал, заниженная на 10 мм подвеска, экстремальные ездовой режим Race и тормозные суппорты жёлтого цвета. Сами тормоза — такие же, как у версий с мотором V8: диаметр передних композитных дисков (сталь плюс алюминий) — 390 мм, задних — 360 мм. Колёсные диски в стоке — 19-дюймовые, за доплату доступны 20- и 21-дюймовые.



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Внешние особенности Mercedes-AMG SL 43 — это чуть менее скульптурные по сравнению со старшими версиями бамперы и круглые выхлопные патрубки вместо оквадраченных. В остальном же кузов с посадочной формулой 2+2 не изменился, он сохранил активные аэродинамические элементы (заслонки в передней части кузова и выдвижной спойлер на корме) и трёхслойную тканевую крышу, которую можно поднять/опустить за 15 с на скорости до 60 км/ч. Объём багажника со сложенной крышей — 213 л, с разложенной — 240 л. Дизайн салона с регулируемым по углу наклона мультимедийным экраном — такой же, как у машин с V8. Снаряженная масса — 1810 кг против как минимум 1950 кг у версий с мотором V8.



У европейский дилеров Mercedes-AMG SL 43 появится в ближайшие месяцы, цена пока не объявлена.

