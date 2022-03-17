Lotus Emira: объявлены технические характеристики и цены

Компания Lotus Cars запускает в продажу свою последнюю модель с ДВС — заднеприводное среднемоторное купе Emira. Спорткар предлагается с двумя двигателями на выбор — Toyota (406 л.с.) или Mercedes-AMG (365 л.с.). Все дальнейшие модели британской марки будут только электрическими.

Официальная премьера Lotus Emira состоялась в июле прошлого года: компактное среднемоторное купе играет в лиге Porsche 718 и предлагает примерно тот же уровень динамических качеств. Руководство Lotus Cars рассчитывает, что Emira превзойдёт по продажам снятые с производства Elise, Exige и Evora вместе взятые и поспособствует укрупнению бизнеса компании, чей контрольный пакет (51%), принадлежит китайскому холдингу Geely.

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Дебютная версия First Edition «на полном фарше» доступна исключительно с тойотовским компрессорным 3,5-литровым мотором V6 (заводской индекс 2GR-FE), который выдаёт максимальные 406 л.с., 420 Нм и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», причём у версии с АКП крутящий момент повышен до 430 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) на «механике» занимает 4,3 с, на «автомате» — 4,2 с. Максимальная скорость в обоих случаях — 290 км/ч.



Стоит Emira First Edition от 71 995 фунтов стерлингов, а купе с тем же мотором в базовой комплектации — от 64 995 фунтов стерлингов, но если купе в исполнении First Edition можно заказать уже сейчас и получить в конце года, то базовое купе с V6 появится в продаже только летом, а начало поставок намечено на январь 2023 года.



Emira с 2,0-литровой «турбочетвёркой» М139 от Mercedes-AMG будет доступно для заказа летом по цене от 59 995 фунтов стерлингов, но поставок придётся ждать до весны 2023 года. Мотор М139 уже знаком нашим читателям по компактным моделям Mercedes-AMG A 45 / CLA 45, на которых он выдаёт до 421 л.с. и 500 Нм — это самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор в мире. Увы, в привязке к Эмире его отдачу урезали до 365 л.с. и 430 Нм и такому мотору в пару положена только 8-ступенчатая АКП с двумя сцеплениями. Разгон до 60 миль/ч занимает те же 4,2 с, что у купе с мотором V6 и «автоматом», но максимальная скорость пониже — 283 км/ч.



Подвеска у Эмиры пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», при заказе можно выбрать стандартную (Tour) либо более жёсткую (Sport) настройку. Кузов выполнен из алюминиевого сплава, углепластиковых опций пока нет, но они наверняка появятся в будущем. Колёсные диски в базе — 20-дюймовые.



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Emira — не только последняя бензиновая модель в истории Lotus, но и самая комфортная: она предлагает два багажника (208 + 151 л), современные электронные ассистенты водителя, климат-контроль, кресла с подогревом и двенадцатью электрорегулировками, 340-ваттную 10-канальная аудиосистему KEF, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto) и 12,3-дюймовый настаиваемый виртуальный щиток приборов.



Впрочем, ближайшая новинка Lotus наверняка будет ещё комфортнее и практичнее: 29 марта состоится премьера первого серийного кроссовера марки, причём его патентные изображения мы уже опубликовали.

