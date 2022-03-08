Первый кроссовер Lotus: внешность рассекречена на патентных изображениях

Крупный китайский холдинг Geely несколько лет назад купил британскую компанию Lotus Cars. Продажи бренда на европейском рынке можно назвать практически штучными, тем не менее, стоит отметить положительную динамику в течение двух последних кризисных лет. Так, в 2020-ом автомобили нишевой марки разошлись тиражом в 604 экземпляра (на 6,3% больше, чем годом ранее), а в 2021-ом клиенты купили 640 машин (на 6,0% больше).



Тизер Lotus Type 132

В дальнейшем динамика продаж машин Lotus может измениться, ведь в конце прошлого года был завершён выпуск Elise, Exige и Evora. Вместо них на рынок обещают выйти новинки: электрическое купе Evija (его выпустят ограниченным тиражом), два кроссовера – готовящийся к дебюту Type 132 и, вероятно, его купеобразная версия Type 133, а также новый спорткар Type 135. Не исключено, что серийные автомобили получат иные названия.



Патентное изображение Lotus Type 132

Напомним, в компании Lotus задумались о выпуске собственного автомобиля в сегменте SUV уже довольно давно: так, ещё в 2006 году был представлен шоу-кар APX. Правда, он так и остался лишь на уровне концепта, однако сама идея разработки первого кроссовера бренда осталась жива: работа над паркетником люксовой марки находится на завершающем этапе, до премьеры осталось несколько недель.



Пока что будущий кроссовер Lotus известен под именем Type 132. Какое имя получит серийный автомобиль, пока неизвестно; ранее предполагалось, что модели могут дать название Lambda. Тизерная кампания длится в течение нескольких месяцев: на фотографиях экстерьер модели был показан лишь частично. Однако теперь внешность кроссовера Lotus рассекречена полностью с помощью патентных изображений, размещённых на платформе IP Australia.



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Судя по изображениям, у автомобиля в оформлении немало резких линий и углов, головная оптика в виде пары полумесяцев, задние фонари, соединённые широкой полосой через всю ширину багажной двери и необычный спойлер на её верхней части. Вместо традиционных боковых зеркал кроссовер Lotus снабдили камерами, кроме того, дверные ручки у модели оформлены заподлицо, а над сплиттером спереди располагается показанная ранее аэродинамическую панель, состоящая из треугольных элементов. Она выполняет две функции: охлаждает автомобиль и улучшает его аэродинамику.



Тизер салона Lotus Type 132

Салон полностью пока не рассекречен, но его тоже успели частично «засветить» на тизерах. Так, Lotus показал, как «просыпается», то есть меняет угол наклона тачскрин информационно-развлекательной системы Type 132. Вообще же, как отметили в компании, в салоне новинки несколько дисплеев, вероятно, ещё один выполняет функции виртуальной приборной панели.

Ранее в компании рассказали, что первый кроссовер марки получил полностью электрическую «начинку». В его основе лежит платформа, созданная для моделей EV, она поддерживает размещение тяговых батарей ёмкостью до 120 кВт*ч. Предполагается, что Lotus Type 132 получит двухмоторную силовую установку, её совокупная мощность может превысить 700 л.с. На разгон с места до «сотни» паркетнику нужно около трёх секунд. Как мы сообщали ранее, производство первого кроссовера Lotus наладят на мощностях завода Geely в Ухане (Китай).

