В Lotus поделились эскизом спорткара Type 135: премьеру придётся подождать

Новинка станет электрическим преемником суперкара Elise, который недавно отправили в отставку. «Зелёная» модель дебютирует в 2026 году.

Британский бренд Lotus на сегодняшний день занимается выпуском спортивных и гоночных автомобилей, а также разработкой электрокаров. Напомним, история компании началась ещё в 1952 году, а в 1986-ом её купил американский концерн General Motors. Позже, в 1996 году, контрольный пакет оказался у малайзийского концерна Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton), а осенью 2017-го, большая часть (а точнее 51%) акций компании Lotus Cars оказалась в собственности китайского концерна Geely.

﻿

На фото: Lotus Elise Sport 240 Final Edition

В Европе продолжается ужесточение экологических норм, что заставляет многих автопроизводителей постепенно переходить на выпуск гибридов, а также полностью электрического транспорта. Этот процесс затронул в том числе и Lotus: в прошлом месяце компания попрощалась сразу с тремя моделями – Elise, Exige и Evora, а также напомнила, что последним автомобилем марки, который оснастят традиционным двигателем внутреннего сгорания, станет Emira, которая встанет на конвейер весной 2022 года.



Компания в дальнейшем перейдёт на выпуск электрокаров, пока что продолжается их разработка. Одной из анонсированных в конце лета 2021 года новинок является «зелёный» спорткар Type 135. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть эта модель, нет. Премьера новинки намечена на 2026 год.



Эскиз Lotus Type 135

Несмотря на то, что до дебюта электрического спорткара ещё далеко, компания решила поделиться новым эскизом будущей новинки. Судя по изображению, на котором автомобиль запечатлён в профиль, у этого электромобиля Lotus будет визуально заостренная передняя часть, «выразительные» крылья, а корму украсят лаконичным спойлером.

В основу Lotus Type 135 ляжет новая модульная платформа E-Sports, которую британский бренд сейчас разрабатывает. Она предназначена для планируемых электрических спорткаров британского бренда, а также для Alpine A110 следующего поколения.



Короткобазный вариант платформы E-Sports с вертикальной батареей

Как мы отмечали ранее, «тележка» E-Sports предполагает два варианта колёсной базы – 2470 мм и 2650 мм, а также два варианта компоновки 800-вольтовой батареи: вертикальный (британцы называют такую батарею «сундуком») и горизонтальный («скейборд»). В первом случае аккумулятор расположен за спинками кресел водителя и единственного пассажира, его ёмкость равна 66,4 кВт*ч на короткобазной машине, либо 99,6 кВт*ч на длиннобазной. Запас хода составит порядка 480 и 725 км соответственно. А с батареей типа «скейтборд» (66,4 кВт*ч) будут выпускать длиннобазные электромобили с посадочной формулой 2+2.



Длиннобазный вариант платформы E-Sports с вертикальной батареей

Компания Lotus намерена снабжать короткобазный спорткар одним электромотором мощностью 476 л.с., а длиннобазные могут иметь как один двигатель, так и двухмоторную установку, её совокупная мощность тогда составит 884 л.с.

Напомним, в скором времени состоится премьера первого кроссовера марки – Lotus Type 132. Его дебют намечен на весну этого года. Ожидается, что на рынок он выйдет уже во второй половине 2022-го. Пока что в Lotus рассказали, что SUV получит полностью электрическую «начинку», но подробностей о технике по-прежнему нет. Предполагается, что у модели будут только полноприводные версии, вероятно, с двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси).



Длиннобазный вариант платформы E-Sports с горизонтальной батареей и посадочной формулой 2+2

Вместе с тизером компания Lotus также опубликовала информацию о планах по сотрудничеству с фирмой Britishvolt, которая инвестирует в технологии по созданию аккумуляторных ячеек. Сейчас стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании, согласно этому документу Lotus совместно с новым партнёром разработает батарею для спортивного электромобиля. Разработчики намерены сфокусироваться на максимально допустимом снижении массы блока аккумуляторов, а также на быстрой зарядке батареи.

