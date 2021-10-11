Lotus Type 135: электрический наследник Elise поделится платформой с Alpine

В конце августа британская компания Lotus Cars, принадлежащая на 51% китайскому холдингу Geely, анонсировала расширение модельной линейки за счёт электрических кроссоверов и 4-дверного купе китайского производства, но чистопородные спорткары у Lotus тоже будут. Для них разработана модульная платформа E-Sports, предусматривающая как минимум три разные компоновки. Первой серийной моделью на этой платформе станет лёгкий спорткар, известный пока под заводским индексом Type 135, — его производство начнётся в 2026 году.

В начале года Lotus объявил о сворачивании производства старого модельного ряда (Elise, Exige и Evora), а в середине лета представил свою последнюю бензиновую модель, получившую имя Emira. После Emira все новинки Lotus буду строго электрическими. Уже сейчас компания работает над потенциальным сменщиком Emira — доступным электрическим спорткаром Type 135, он был официально анонсирован в августе вместе с двумя кроссоверами (Type 132 и Type 134) и 4-дверным купе (Type 133).

Type 132, Type 133 и Type 134 будут построены на платформе Lotus Premium, предназначенной для «повседневных автомобилей», и будут производиться в Китае на строящемся в Ухане заводе мощностью 150 тысяч машин в год. Здесь же разместится китайская штаб-квартира Lotus Technology, которая будет курировать массовые модели Lotus и продажу инжиниринговых услуг другим компаниям.

В свою очередь старое, британское крыло Lotus вместе с исторической фабрикой в Хетеле продолжат работу над полноценными спорткарами — для них готовится собственная модульная платформа E-Sports. Её разработка началась год назад в рамках проекта LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture), запущенного при финансовой поддержке британского правительства. В сентябре этого года Lotus показал платформу E-Sports и назвал её базовые технические характеристики, а сегодня британский журнал Autocar поделился дополнительными подробностями.

Задний подрамник платформы E-Sports

На данный момент платформа E-Sports предполагает появление на ней трёх типов электромобилей с общим задним подрамником, к которому крепятся задняя подвеска (многорычажная, с элементами, изготовленными на 3D-принтере) и силовой блок с одним либо двумя электромоторами. Предусмотрены два варианта колёсной базы — 2470 мм и 2650 мм, и два варианта компоновки 800-вольтовой батареи — вертикальный (британцы называют такую батарею «сундуком») и горизонтальный («скейборд»).



Короткобазный и длиннобазный варианты платформы E-Sports с вертикальной батареей. 1 / 2 Короткобазный и длиннобазный варианты платформы E-Sports с вертикальной батареей. 2 / 2

«Сундук» расположен за спинками кресел водителя и единственного пассажира и имеет ёмкостью 66,4 кВт·ч на короткобазной машине и 99,6 кВт·ч на длиннобазной (тоже двухместной). Запас хода на одной зарядке — около 480 и 725 км соответственно. Эти цифры могут показаться завышенными, но Lotus делает ставку на низкую массу своих машин и хорошую аэродинамику, при этом об алюминии в конструкции не сказано ни слова — судя по всему, ключевые элементы платформу E-Sports выполнены из стали.



Длиннобазный вариант платформы E-Sports с горизонтальной батареей и посадочной формулой 2+2.

Третий вариант платформы с батареей типа «скейтборд» ёмкостью 66,4 кВт·ч предназначенная для длиннобазных электромобилей с посадочной формулой 2+2. Второй ряд кресел делает невозможным установку «сундука», поэтому батарея располагается под полом, а высота посадки при этом увеличивается примерно на 100 мм. Версии с вертикальной батареей нужны для получения максимально низкой посадки водителя и максимального чувства контроля над машиной.



Короткобазный спорткар планируется снабжать единственным электромотором мощностью 350 кВт (476 л.с.), а длиннобазные могут иметь один (350 кВт) либо два электромотора на задней оси совокупной мощностью 650 кВт (884 л.с.). Посадочная ванна у всех трёх компоновок максимально унифицирована, а вот передний модуль платформы E-Sports компания пока не показала. В переднем модуле, по данным британских коллег, тоже могут располагаться электромоторы, и тогда электромобиль будет полноприводным.

Управляющий директор Lotus Cars Мэтт Виндл, на которого ссылается Autocar, говорит, что в теории на платформе E-Sports можно сделать даже кроссовер, но у самой компании Lotus такой задачи не стоит. Сейчас британский филиал компании занимается конкретно короткобазной версией спорткара, то есть моделью Type 135, которая появится в 2026 году. Какие модели увидят свет вслед за Type 135, говорить пока рано, а представленные варианты компоновки предназначены главным образом для потенциальных клиентов инжиниринговой структуры Lotus Technology. Пока что единственным названным клиентом является французская марка Alpine (принадлежит компании Renault): её электрический спорткар, скорее всего, будет базироваться на короткобазной версии платформы E-Sports, но дата дебюта пока не названа.

По сути, Lotus Type 135 — пока единственная подтверждённая модель на платформе E-Sports. Lotus попытается сделать Type 135 таким же доступным, каким был бензиновый Elise, то есть стоил бы в базе не более 50 тысяч фунтов стерлингов, но гарантировать это сейчас невозможно — всё будет зависеть от стоимости комплектующих к началу производства.

